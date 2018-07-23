邓紫棋用腮红代替修容 效果居然这么好

导语：前几日开播的《中国新说唱》，大家看了吗？新加入的第一位女明星制作人邓紫棋是这季的看点之一，这次她可没有穿皮裤哦。别致的脏辫，嘻哈的服饰，却给人一种可爱的感觉，像是邻家小妹妹一样，这是为什么呢？（来源：时尚芭莎）

不一样的邓紫棋

不一样的邓紫棋

不一样的女rapper

在第一集中，邓紫棋几乎没有按下过fail的按钮，并在每一个选手表演完，她都会很认真的点评他们的歌词和台风。在台上，反应总是慢半拍的她，也让制作人和选手们直呼可爱。

看了下面这组图，你会有心动的感觉吗？

可爱加分的邓紫棋

究竟是什么原因让大家心动了呢？

跟着芭姐来看看吧

耳环搭配着小烟熏妆

夸张的耳环搭配着小烟熏妆，看着真的是个标准的女rapper妆容。但妆容中总是透着可爱，是怎么回事？芭姐细细的研究了下邓紫棋的妆容，发现了她的小秘密了，那就是腮红！

把腮红打在了本该修容的地方

仔细的看邓紫棋的妆容，你会发现她把腮红打在了本该修容的地方。腮红呈“倒3”从太阳穴打圈刷到脸颊两侧，着重苹果肌。腮红代替修容，真的给人一种元气满满的感觉呢！

话说，腮红已经成为了女明星必不可少的“时尚单品”。出席活动的时候，扫上干玫瑰色的腮红，可以提升整个人的气质。出门约会之前，扫上橘粉色的腮红，成为甜甜的女孩。

昆凌

女明星中最爱扫腮红的非昆凌莫属。每次出席活动的她，芭姐总是会被她的腮红所吸引，真的太适合她了。昆凌五官立体，把腮红扫在脸颊两侧，给她的气色加了满分。

石原

腮红应该是日本女明星人手必备的单品吧。尤其是石原妹子的妆容，把腮红轻轻扫在眼下，再扫一点在眼皮上，惹人可怜的无辜感就打造出来啦。

金秘书

最近大热的《金秘书，你怎么了》中，朴敏英在剧中适中的杏色腮红也引起网上小仙女之间的讨论。真的太自然太清新了，妆容十分符合她在剧中扮演的角色。据说她在剧中使用的腮红，是用同款眼影手指点在苹果肌处而打造的。

看了这么多女明星的腮红使用方法，

你要不要也来试一下~

腮红对于我们来说，是一种修饰脸型的方法之一。所以我们来探讨下如何根据脸型来选择腮红的打法吧。

方形脸

从颧骨斜45度从下往上的方向刷

如果你是方形脸，记得以打圈的方式，从颧骨斜45度从下往上的方向刷。范围不能过大，这样就把视线集中在脸部中央区域，瘦脸效果就出来啦。

圆形脸

倒3腮红

圆形脸的小仙女一般都会比较萌，但也比较显胖。我们可以采用邓紫棋‘倒3’腮红的方法，也可以将腮红由颧骨往脸中央刷，呈斜线，这样会显的脸部更立体。

鹅蛋脸

打圈扫上腮红

拥有鹅蛋脸的小仙女最幸福啦。你只需要微笑，在苹果肌上方，打圈扫上腮红就可以了。

梨形脸

在太阳穴凹陷处和下颚两侧比较窄的位置处刷上高光

梨形脸只需要在笑肌处斜向上扫上腮红，记得在太阳穴凹陷处和下颚两侧比较窄的位置处刷上高光。这样和腮红结合在一起，就会有修饰脸型的作用啦。

倒三角脸

向脸颊处扫出一个扇形

对于倒三角脸型，腮红的重点是要让整个面部显得温柔哦。将腮红轻扫在笑肌偏斜后方处，向脸颊处扫出一个扇形。切忌不能超过颧骨哦！

不知道正在阅读的小仙女是哪一款脸型呢？

先来看看有没有你心水的腮红吧~

娇兰这款腮红单色腮红具有卓越的显色效果，能够有效捕捉自然界中的红光，增强脸部自然效果。只需要轻轻一扫，无比细腻的粉质与肤色完美融合，凸显肌肤自然光泽，如玫瑰花一样娇嫩。

这是一款拥有双色的多功能彩妆盘，集腮红、修容、高光及修容于一身 ，打造出最健康最轻薄的妆容。可沾取上方粉色或混合上下两个颜色，轻扫苹果肌上方，使妆容更自然。

将贝玲妃这款浅藕红色蜜粉轻扫于脸颊，营造阳光健康的妆感。淘金时代蜜粉融入了细腻绵密的金色珠光，之后可以省略高光这一步。

梦妆这款气垫腮红，通过气垫来调节腮红的使用量，可以多次叠加，快速打造从自然到生动的脸颊。其中添加了石榴花提取物来滋养肌肤，让脸颊看起来更加水润。

看了芭姐这么多的安利，有没有赋予腮红一种新的意义？拿起手边的腮红，赶紧练习起来吧！