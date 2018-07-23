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邓紫棋用腮红代替修容 效果居然这么好

邓紫棋用腮红代替修容 效果居然这么好
2018年07月23日 08:09 新浪时尚
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　　导语：前几日开播的《中国新说唱》，大家看了吗？新加入的第一位女明星制作人邓紫棋是这季的看点之一，这次她可没有穿皮裤哦。别致的脏辫，嘻哈的服饰，却给人一种可爱的感觉，像是邻家小妹妹一样，这是为什么呢？（来源：时尚芭莎）

不一样的邓紫棋不一样的邓紫棋

　　不一样的邓紫棋

　　不一样的女rapper

　　在第一集中，邓紫棋几乎没有按下过fail的按钮，并在每一个选手表演完，她都会很认真的点评他们的歌词和台风。在台上，反应总是慢半拍的她，也让制作人和选手们直呼可爱。

　　看了下面这组图，你会有心动的感觉吗？

可爱加分的邓紫棋可爱加分的邓紫棋

　　究竟是什么原因让大家心动了呢？

　　跟着芭姐来看看吧

耳环搭配着小烟熏妆耳环搭配着小烟熏妆

　　夸张的耳环搭配着小烟熏妆，看着真的是个标准的女rapper妆容。但妆容中总是透着可爱，是怎么回事？芭姐细细的研究了下邓紫棋的妆容，发现了她的小秘密了，那就是腮红！

把腮红打在了本该修容的地方把腮红打在了本该修容的地方

　　仔细的看邓紫棋的妆容，你会发现她把腮红打在了本该修容的地方。腮红呈“倒3”从太阳穴打圈刷到脸颊两侧，着重苹果肌。腮红代替修容，真的给人一种元气满满的感觉呢！

　　话说，腮红已经成为了女明星必不可少的“时尚单品”。出席活动的时候，扫上干玫瑰色的腮红，可以提升整个人的气质。出门约会之前，扫上橘粉色的腮红，成为甜甜的女孩。

昆凌昆凌

　　女明星中最爱扫腮红的非昆凌莫属。每次出席活动的她，芭姐总是会被她的腮红所吸引，真的太适合她了。昆凌五官立体，把腮红扫在脸颊两侧，给她的气色加了满分。

石原石原

　　腮红应该是日本女明星人手必备的单品吧。尤其是石原妹子的妆容，把腮红轻轻扫在眼下，再扫一点在眼皮上，惹人可怜的无辜感就打造出来啦。

金秘书金秘书

　　最近大热的《金秘书，你怎么了》中，朴敏英在剧中适中的杏色腮红也引起网上小仙女之间的讨论。真的太自然太清新了，妆容十分符合她在剧中扮演的角色。据说她在剧中使用的腮红，是用同款眼影手指点在苹果肌处而打造的。

　　看了这么多女明星的腮红使用方法，

　　你要不要也来试一下~

　　腮红对于我们来说，是一种修饰脸型的方法之一。所以我们来探讨下如何根据脸型来选择腮红的打法吧。

　　方形脸

从颧骨斜45度从下往上的方向刷从颧骨斜45度从下往上的方向刷

　　如果你是方形脸，记得以打圈的方式，从颧骨斜45度从下往上的方向刷。范围不能过大，这样就把视线集中在脸部中央区域，瘦脸效果就出来啦。

　　圆形脸

倒3腮红倒3腮红

　　圆形脸的小仙女一般都会比较萌，但也比较显胖。我们可以采用邓紫棋‘倒3’腮红的方法，也可以将腮红由颧骨往脸中央刷，呈斜线，这样会显的脸部更立体。

　　鹅蛋脸

打圈扫上腮红打圈扫上腮红

　　拥有鹅蛋脸的小仙女最幸福啦。你只需要微笑，在苹果肌上方，打圈扫上腮红就可以了。

　　梨形脸

在太阳穴凹陷处和下颚两侧比较窄的位置处刷上高光在太阳穴凹陷处和下颚两侧比较窄的位置处刷上高光

　　梨形脸只需要在笑肌处斜向上扫上腮红，记得在太阳穴凹陷处和下颚两侧比较窄的位置处刷上高光。这样和腮红结合在一起，就会有修饰脸型的作用啦。

　　倒三角脸

向脸颊处扫出一个扇形向脸颊处扫出一个扇形

　　对于倒三角脸型，腮红的重点是要让整个面部显得温柔哦。将腮红轻扫在笑肌偏斜后方处，向脸颊处扫出一个扇形。切忌不能超过颧骨哦！

　　不知道正在阅读的小仙女是哪一款脸型呢？

　　先来看看有没有你心水的腮红吧~

　　娇兰这款腮红单色腮红具有卓越的显色效果，能够有效捕捉自然界中的红光，增强脸部自然效果。只需要轻轻一扫，无比细腻的粉质与肤色完美融合，凸显肌肤自然光泽，如玫瑰花一样娇嫩。

　　这是一款拥有双色的多功能彩妆盘，集腮红、修容、高光及修容于一身 ，打造出最健康最轻薄的妆容。可沾取上方粉色或混合上下两个颜色，轻扫苹果肌上方，使妆容更自然。

　　将贝玲妃这款浅藕红色蜜粉轻扫于脸颊，营造阳光健康的妆感。淘金时代蜜粉融入了细腻绵密的金色珠光，之后可以省略高光这一步。

　　梦妆这款气垫腮红，通过气垫来调节腮红的使用量，可以多次叠加，快速打造从自然到生动的脸颊。其中添加了石榴花提取物来滋养肌肤，让脸颊看起来更加水润。

　　看了芭姐这么多的安利，有没有赋予腮红一种新的意义？拿起手边的腮红，赶紧练习起来吧！

邓紫棋腮红修容
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