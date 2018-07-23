昆凌晒高能泳池自拍 眉毛浓才能hold住一切素颜照

导语：最近天王嫂昆凌就在度假，还连晒了两张“泳池照”。照片里她几乎全素颜、皮肤细腻白皙，大眼睛闪闪发亮，身上还挂着水珠，一看就知道是游泳后的样子。不过最让海豹君羡慕的是她浓密的眉毛！（来源：海报时尚网）

昆凌泳池照

阳光热辣的夏天，玩水绝对是一件让人非常愉悦的事情，所以很多人都会选择去海边度假。最近天王嫂昆凌就在度假，还连晒了两张“泳池照”。

昆凌素颜自拍

除了和网红独角兽游泳圈合影，昆凌还晒了一张自拍。照片里她几乎全素颜、皮肤细腻白皙，大眼睛闪闪发亮，身上还挂着水珠，一看就知道是游泳后的样子。

昆凌自拍

昆凌晒自拍

不过最让海豹君羡慕的不是她的好身材或者是好肌肤，而且她眉毛！昆凌的眉毛十分浓密，而且眉型完整，她在几乎素颜的状态下依旧能保持超高的颜值，眉毛占有很重要的比重。

对比一下，如果把她的眉毛抹淡一些，或者是眉型变得不完整了，颜值是不是就大打折扣。所以说眉毛是五官之首一点都没错，即使是素颜状态画上完整眉毛也会令颜值提升好几个度。

昆凌大片

昆凌眉毛天生比较浓密，所以去玩水也没在怕。但对于很多人来说眉毛是特别容易脱妆的部位，尤其是夏天去海边度假或者玩水的时候，一言不合就失踪。没有昆凌的天然野生眉不能持靓行凶，想要在度假时拍出美美的大片，唯有做好防脱妆这一条出路了。

眉妆防脱Tips1：请改掉你摸脸撩头发的“恶习”

眉尾眉毛稀疏、加上出油出汗，本就是最容易脱妆的地方，碰脸、扶脸或是拨刘海，手就会不小心扫到眉尾，更是让眉尾不堪重负，玩“消失”也就是情理之中的事情了。所以想要让眉尾更持久，首先就是要改掉摸脸撩头发的“恶习”，让“肇事者”你的手，跟眉毛保持距离！

昆凌私照

眉妆防脱Tips2：眉毛也需要妆前护理

眉毛也总是很容易附着上粉底和各种保养品，这些会让眉部产品不容易着色，多余的油份也会使得眉妆更容易脱妆。所以在开始画眉毛前，可以用眉刷梳理一下眉毛，清理掉上面附着的粉底液等，然后轻轻扫一些散粉，吸去多余的油脂。

眉妆防脱Tips3：要使用防水又防油的眉部彩妆品

想要不脱妆，使用不易脱妆的彩妆品才是最重要的！许多人在买眉彩时，会注意是否有防水效果，以为这样就能拥有持久的眉妆，可是防水可不一定防油！而油分又是破坏眉妆完美度的最大凶手，所以在挑选产品时，应该选择防水防油的眉部彩妆品。

昆凌美照

眉妆防脱Tips4：能就你一命的眉毛雨衣了解一下

除了做好以上三点，最最最最重要的是你要有一个眉毛雨衣。眉毛雨衣使用后会在表层形成一层保护膜，可以有效防止眉毛脱妆。在使用眉毛雨衣前记得在瓶口压掉多余液体，并快速轻柔地略过眉部，不然很有可能你的眉毛会先被它洗掉。

掌握了这四条眉妆防脱小技巧，就算是淋了依萍跟他爸要钱那天一样的大雨也没在怕！

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