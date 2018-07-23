夏天想要与众不同 那就玩转彩色眼线吧

导语：在这个色彩缤纷的季节为何不玩转一下彩色眼线笔，让自己的双眸更加有特色呢。（来源：爱丽时尚网 ）

眼睛是心灵的窗口，眼妆往往是姑娘们化妆的重点。而在这个季节，总有那些敢于创新，不甘无聊的姑娘愿意尝试各种有趣妆容，眼妆则成了有趣妆容的一到亮丽的风景线。是时候换一下风格了，总是黑色棕色的眼线会不会太繁琐枯燥呢。在这个色彩缤纷的季节为何不玩转一下彩色眼线笔，让自己的双眸更加有特色呢。

蓝色眼线笔：

蓝色代表什么？天空，海洋还是梦境？蓝色调偏冷，如果你想打造一款如梦似幻的，富有异国风情的眼睛，为何不尝试一下蓝色的眼线笔呢。

黄色眼线笔：

黄色的饱和度高，颜色又阳光，所以给人感觉轻快，俏皮。在眼睛上画上黄色眼线会不时地给人一种充满能量活力的感觉。

白色眼线笔：

将纯净的白色画在眼睛上会给人一种温柔，淡雅的清透感。文艺青年们，还在等什么呢-

红色眼线笔：

还有什么比红色更能传递性感热辣的信息呢？-为了更彰显你大胆，火辣的性格与态度，选择红色眼线笔是没错的！

眼线笔建议：

NYX VIVID BRIGHTS 液体眼线笔

美国本土品牌的眼线笔可以说是价格亲民且好用。眼线笔的饱和度高而且还不掉色，深受国外美妆博主的喜爱。

L‘OREAL 液体彩色眼线笔

法国的本土品牌的眼线液也可以说是非常受欢迎，价格平民，颜色饱和度高，上眼明显鲜亮不说价格也非常亲民。

Stila Cosmetics 液体彩色眼线笔

来自英国的彩妆品牌，Stila的眼线液也是出了名的好用，颜色饱和度高，选择的颜色也是很多样化，上眼持久度也很高，不容易脱妆。