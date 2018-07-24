别笑《延禧攻略》多肉头饰了 娘娘们的绛唇妆是真能打

导语：在妆发造型上，《延禧攻略》雍容华美但不过分妖娆，高度还原了清代宫廷女子的装扮。但依旧还是逃不过网友们的神吐槽……（编辑：Levin）

电视剧《延禧攻略》

近日，热播剧《延禧攻略》获得了网友们的好评，这不是一部按套路出牌的宫斗戏，剧情发展快，女主怼人爽，加之演员演技全在线，让网友们大呼看不够。

不按套路出牌的剧情：女主不再是隐忍的白莲花

不仅如此，该剧在造型构图上也是非常用心，冷色调的画面还原了古代宫廷韵味，大气又真实。不少网友说看腻了争奇斗艳的大红大粉宫斗戏，这部灰色调的宫廷戏真是一股雅致的清流。

《延禧攻略》

在妆发造型上，《延禧攻略》也是雍容华美但不过分妖娆，高度还原了清代宫廷女子的装扮。但依旧还是逃不过网友们的神吐槽，比如……

一开场，秀女小主们戴的头饰怎么那么眼熟啊！

小主们

秀女多肉发饰

确认过眼神，这分明就是多肉植物啊！

“多肉”发饰

“多肉”头饰

连女主也要戴↓

璎珞头饰

富察皇后都戴过，你们这些小主有什么不服的？

秦岚 富察皇后

可能觉得头戴大花与这清冷的高级灰画面有违和感吧，于妈这次在造型上也是煞费苦心。其实抛开“多肉头饰”不说，这部戏在妆容发型上还是有很多亮点的。

首先要说的就是娘娘们的绛唇妆。看了几眼就能发现，小主们特别是娘娘们的唇妆都非常特别。

小主们的“绛唇妆”

猛的一看有点像“咬唇妆”，但其实比咬唇妆晕染的范围更小，是那种上唇几乎不涂，下唇只涂抹内唇部分，从中间向两边减淡过渡。这样的画法显得双唇小巧秀气，符合清代女子对于秀美的追求。

其实这正是清朝当时“流行的”绛唇妆，从史料绘画上看，那时的宫廷女子都着了这种上唇不涂、下唇只涂抹中间的绛唇妆，柔美清丽，更贴近东方美人的形象。

于妈也在微博中做了回应↓

于正微博

精致的画法也很像清代的“花瓣唇妆”↓

剧中，角色身份不同，绛唇妆的颜色也不一样。例如嚣张跋扈的高贵妃，因为家族地位高，她常摆出一副恶毒瞧不起人的姿态，位高权重的她唇色也比较偏深。浆果红色的绛唇妆显得她更加阴险、冷库，令人畏惧。用一组表情包体验一下↓

除了绛唇妆，纤细的柳叶眉也是网友们称赞的一大妆容亮点。剧中人物从皇后贵妃到秀女宫女，都是纤细淡雅的柳叶弯眉。

纤细的淡眉看上去清秀素雅，不会喧宾夺主，更加突出眼妆的灵动和发髻的华美，有着浓浓复古的味道，更加符合清代的审美。但又没有明显的土味儿，看惯了清一色的粗眉，好像柳叶眉更加清爽亮眼呢！

柳叶眉

网友们也大呼：“眉毛终于是柳叶眉，而不是韩式平眉了”。和平眉一样纤细的眼妆显得干净大方，眼尾轻轻拉长，与柳叶眉呼应，如出水芙蓉般淡雅，又不失高贵气质。

柳叶眉vs平眉

与平眉相比，柳叶眉与这一身清代服饰是不是更搭呢。

除了开场略有雷人的“多肉头饰”，剧中的其他头饰看上去真的很美。

比如皇后的头饰，根据场合不同有所变化，在后花园中的简单配饰显得皇后大气温婉，在正宫的金色发饰又有着皇后的气质和荣华，但并不咄咄逼人。

而高贵妃的发饰看上去要华丽很多，彰显了她身份高贵，不把皇后看在眼里的嚣张个性和心中的傲慢不服之气。

还未出场的“紫禁城第一美人”顺嫔让大家格外期待，她的发饰也非常雅致特别，与服饰相搭精美不俗。

好啦，今天就聊到这里，为了一睹顺嫔的美貌，小编也是期待的搓搓手，小仙女们剧可以要继续追起来哦！