方媛产后这么快就复出了 还靠水钻妆美成了仙

导语：感觉方媛生完宝宝还没多久，但是就已经高调复出，开始拍摄各种硬照、出席品牌活动。不过让人困惑的是，她恢复速度怎么比火箭还快？来源：（海报时尚网）

郭富城方媛婚纱照

郭富城方媛

一转眼郭富城和方媛的宝宝已经快一岁了，想必很多人对两个人当初独特的“开车”式认爱方法还记忆犹新。两个人公开恋情后闪婚闪孕的速度也令人咋舌，不过幸福指数总体还是一路走高的。

郭富城老婆方媛

生完宝宝后的方媛也并没有像大家所想的那样在家闲着，带带孩子做一个享清福的“天王嫂”。而是在宝宝出生11个月的时候，就已经完全恢复状态准备复出工作啦。

方媛硬照

方媛大片拍摄

7月10日，方媛在微博上晒出拍杂志时的花絮照，竟被网友说是颜值最高的天王嫂。的确，虽说方媛之前也被网友划分到网红那一趴，但是方媛的脸真的从来没有垮过，无论是路人拍照还是严苛的香港媒体，颜值都没怎么掉过线。

方媛私照

如今更有不少网友评论：从之前的日系甜美风到现在的摩登复古风，方媛美得高级了许多。在众多天王嫂中，颜值也算得上是数一数二的。看看她的硬照，五官精致，这美貌可以说是非常能打了。

方媛美照

方媛水钻妆

海豹君还发现了一个小秘密，在拍摄这组硬照时，方媛其中一个LOOK选取了当下最IN的水钻亮片妆。在眼睛周围贴满了亮晶晶的亮片和水钻来加持少女感，一秒收割路人好感。

这款水钻妆只有方媛会？

这些女神早就行动起来啦！

孟美岐

撩人的孟美岐

最近因为《创造101》大火的孟美岐，就是水钻妆容的忠实爱好者。果然是在时尚圈前沿疯狂试探的女孩，有BlingBling的水钻妆加持，她就是101女孩中最显眼的那颗星！

王菲早年私照

王菲黑色水钻妆

还有妈妈年代的女神王菲，无论是演唱会还是拍MV的时候，她都尝试过暗黑系的水钻妆。虽然美观程度有待商榷，但是时尚度绝对是走在时代前沿的。

Lily Collins

Lily Collins抢眼水钻妆

还有今年MET GALA上的Lily Collins，成为当晚MVP的她最引人注意的还是脸上这滴红色泪水以及眼下的水钻装饰。当天外网简直炸裂：这难道不是仙女本仙吗？

说了那么多

泪痣妆究竟怎么化？

Tips1：清爽底妆

因为水钻妆容中的水钻可以起到高调、闪光的作用，所以底妆我们尽量避免水光感，选取干净清透的哑光底妆，可以为水钻眼妆增色不少哦！

Step1：先用爽肤水整顿肌肤纹理，取适量爽肤水打湿化妆棉涂抹面部，轻拍有助于肌肤吸收。

整顿肌肤纹理

Step2：为了追求自然底妆的效果，推荐选用可以提升气色的气垫产品，用气垫在脸上均匀拍开。任何肌肤都能达到预想的完美效果。

气垫均匀拍开

Step3：然后使用眼部遮瑕产品来提亮眼部，打在眼部下方让整体富有光彩，记住，眼窝部位也不要忘记。最后使用粉色光的腮红，打造自然红晕面部。

眼部遮瑕

打造自然腮红

Tips2：西柚唇妆

小姐姐们可以设想一下，如果你少女感十足的水钻眼妆搭配了一个姨妈唇妆，是不是违和感极其强烈呢？毕竟我们不像Lily Collins一样，可以化着很浓的暗黑感水钻妆出席活动，我们追求的是日常感。

自然款西柚色唇妆教程

首先用遮瑕膏薄薄的遮盖住唇色，用唇刷沾取橘色唇膏涂在嘴唇内部1/3处，然后换一把干净唇刷将唇内侧的西柚色唇膏晕染开来，自然款西柚唇妆就打造完成啦！

Tips3：水钻眼妆

说了这么多终于来到水钻眼妆的正题，快来看看来自韩国的PONY大神教会我们如何化一个美美的水钻妆容吧！

Step1：为了打造出我们要的日常少女感，首先稍加重眼睛下方的腮红。

加重眼睛下方的腮红

Step2：选择自己喜欢大小和形状的水钻or亮片，使用假睫毛的胶水，将水钻or亮片贴在眼睛的下方，不要贴的那么密集哦。

各种亮片

细心贴亮片

Step3：贴完之后刷选择一款纤长功效的睫毛膏刷好睫毛。

打造轻薄感的睫毛

Step4：最后在涂上一个刚刚说的西柚唇，简单的水钻眼妆就完成啦！

涂上西柚唇

妆容完成

来看看效果，是不是很迷人呢？赶快化个水钻妆，做人群中最亮的那颗星吧！