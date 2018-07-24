服帖又出挑 你夏天的专属眼影蜜已出道

导语：今年掀起了眼影蜜的热潮，各大美妆品牌都开始推出了眼影蜜，最火爆的要数Stila这系列。（来源：爱丽时尚网）

服帖的眼影蜜

很多美妆博主纷纷来强推，今夏的眼妆十个有九个都离不开眼影蜜。比起粉状的珠光眼影，眼影蜜亮度更赞并且持久服帖，难怪大家都说夏天就是眼影蜜的世界！

STILA shimmer & Glow Liquid Eye Shadow 闪到外太空的眼影蜜

STILA shimmer & Glow Liquid Eye Shadow



闪到外太空的眼影蜜

虽然很闪但是亮片并不大，并且十分服帖非常持久。颜色的选择也非常多，不过最热的还是最百搭的香槟金色和玫瑰金色。除了这些比较常见的颜色外，也推出了偏光绿和薰衣草紫的眼影蜜，一样很闪亮耀眼哦。

Holika Holika 金属闪耀眼蜜 香槟金 超级平价又颜值爆表的眼影蜜

Holika Holika 金属闪耀眼蜜

平价又颜值爆表的眼影蜜

韩国美妆从来都是先驱型的存在，这支上市不久就被抢购一空。这支眼影蜜不管在质地、闪耀度都可以媲美Stila，却十分平价。不过这款眼影蜜的亮片比较大，不要大范围涂抹一点点就足够闪亮哦。

CANMAKE 星耀眼影膏 日系超梦幻的服帖眼影蜜

CANMAKE 星耀眼影膏

除了韩国彩妆品牌推出眼影蜜，日本品牌也绝对不会落后。CANMAKE同样推出眼影蜜，不同的是它的设计是软管状的，用起来更加方便。眼影蜜的质地很湿润，非常好推开。一共三个颜色，最令人动心的要数“薰衣草紫色”，超级梦幻上市就被抢购一空。

眼影蜜怎么用才能不失手呢-？这几个Tips赶紧拿小本本记下。

TIP1 “拍”而非“抹”，眼影蜜要少量多次使用

多次涂抹眼影蜜

用手指沾取少量眼影蜜拍在眼皮中央，不够的话可以再酌量拍上一些，切记不要用手指涂抹，避免整个眼皮都充满亮片。

TIP2 将少量的眼影蜜抹在手上，再使用刷具沾取少量眼影蜜画上卧蚕

用眼影蜜画卧蚕

大部分眼影蜜的刷头都比较难控制用量，所以可以先沾取少部分眼影蜜在手上，然后使用眼影刷沾取适量的眼影蜜上在卧蚕处，卧蚕的眼影蜜用量不用太多，只需上在前1/3处就好。

TIP3 除了上在眼皮，也能拍在颧骨当作偏光打亮

眼影蜜做高光

眼影蜜除了使用在眼妆上，也可以拍在颧骨当作高光打亮，偏光效果非常明显。