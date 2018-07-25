素颜去健身房还想美美的？那就画个眉毛吧

导语：去健身房可以什么都不画，但是必须画个眉毛。这样一来，整个人不仅气质回来了，还会给人健康，正能量的感觉哦。（来源：爱丽时尚网）

有一种说法是健身房里的女人最性感。女明星们都愿意晒自己健身房的照片，让大众看见她们未施粉黛的样子，再加上运动时的女人浑身散发着正能量，很是迷人。

有些姑娘这时就要纠结了，要知道健身房也聚集了很多型男，搞不好还会遇到真命天子，真素面朝天整个人会显得很暗淡，但是话又说回来，浓妆艳抹去健身房第一会让人觉得这个女人很“作”，第二对自己的皮肤不好。

所以这个时候，眉毛则决定了一切！眉毛在化妆里不是姑娘们最重视一个步骤，但是眉毛却是整体妆容里最重要的一个part。如果没有眉毛，眼妆再怎么惊艳，皮肤遮的再怎么无暇都会给人一种很奇怪的感觉。所以，去健身房可以什么都不画，但是必须画个眉毛。这样一来，整个人不仅气质回来了，还会给人健康，正能量的感觉哦。

健身房的眉毛画法只要填充大体的轮廓就可以了，不需要太过夸张刻意的眉毛。选择一些防水防汗的眉部产品，不然擦汗时，一不小就掉了半边眉毛。

眉笔推荐

1、 Max Factor 轻柔眉笔

推荐理由：色彩柔和，笔头质地柔软的超自然眉笔，打造仿若天生的美丽眉形。不黏贴，不结块。独有芦荟精华萃取液及维他命E配方，持久抗氧化，并且深度滋养眉毛。适用于任何肌肤尤其是敏感性肌肤。附带眉刷，使用更便捷。

2、阿玛尼高精纤致眉笔High-precision brow pencil

推荐理由：易于使用的同时兼具防水的功效，填补眉部的空缺，还你自然完美眉形。这款自动双头眉笔，极细的鼻尖可以精准描绘眉部轮廓，填补眉部空缺，塑造根根分明之感。而另一端的眉刷，拥有极好的触感，顺着眉毛生长方向轻扫，呈现自然柔滑的眉部妆效。

3、SHISEIDO自然塑型眉粉盒

推荐理由： 眉粉与肤色自然的融合的眉彩组合，在看起来没有很多粉末的前提下，滑顺地混合在一起，多样化且容易混合色调，创造完美的眉型，不模糊或退色，可维持一整天。

4、玛丽黛佳塑性双效画眉笔

推荐理由：笔芯细腻柔滑，色度自然均匀，轻描几笔即可轻松定义眉型，不结块，不黏眉，眉妆清爽有型。弹力海绵眉粉头，自动沾取适量眉粉，贴合眉部线条，轻松匀色，与眉笔色泽自然融合。色泽纯正柔和，满足不同发色及肤色需求；采用高度防水防汗配方，眉笔眉粉双重锁色，眉妆加固，持久不脱妆，自然眉妆一整天。

5、The Face Shop菲诗小铺自然持久液体眉笔

推荐理由：自然持久的液体眉笔，轻松打造持久眉妆。产品拥有自动填色成分，持久不易晕染，充分解决了懒人与脱妆族的困扰；颜色根据棕色系列细分，多种选择呈现最自然的眉部色彩；细致笔尖，即使是新手也可轻松勾勒出清晰的眉部线条，刻画精致眉型。