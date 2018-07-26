《少年的你》曝海报 26岁的周冬雨比易烊千玺还嫩

导语：近日，由《七月与安生》原班导演以及制作班底制作的新片《少年的你》正式官宣男女主演。男主角是今年刚满18岁的易烊千玺，女主则是26岁的金马影后周冬雨。（来源：海报时尚网）

综艺《幻乐之城》易烊千玺

综艺《幻乐之城》 易烊千玺

电影《少年的你》阵容可以说是让吃瓜群众纷纷表示惊喜，毕竟有00后小鲜肉易烊千玺担纲男主，而千玺弟弟在前几天播出的《幻乐之城》中也用演技惊艳了大家，不少人纷纷表示这次的大电影应该会是惊喜之作。

周冬雨 《七月与安生》剧照

周冬雨 《七月与安生》

而周冬雨更是很多导演比如曾国祥、陈可辛赞不绝口的演员，年纪轻轻就凭《七月与安生》拿下金马影后，这次被钦点出演《少年的你》中的优等生陈念，又会给我们带来怎样的冲击呢？

电影《少年的你》海报剧照

就在前几天，《少年的你》电影在官宣男女主时也分别放出了易烊千玺和周冬雨的剧照供我们舔屏，一改青春片常用的明亮色调，深色背景下放置主角的特写照片。男女主角脸上和身上的伤口，以及愤怒的眼神透露出剧情的跌宕起伏。

电影《少年的你》海报剧照易烊千玺

电影《少年的你》海报剧照周冬雨

而寸头版的易烊千玺和湿发周冬雨，与平时形象带有极大地反差，也预示着这应该不是一般的“青春疼痛电影”。但海豹君还注意到一个问题，在原著中男女主角的年龄都是18岁，00年的易烊千玺可以说是本色出演，但92年的周冬雨怎么看着也这么嫩？

与小8岁的男生搭戏

为啥周冬雨看起来毫无年龄差

周冬雨私照

电影《山楂树之恋》

大家可能也发现了，周冬雨的年龄虽然一年年在长，但是只看脸的话，还是我们心里那个嫩得可以掐出水的静秋。回顾她刚被张艺谋发掘时的样子，跟现在对比，感觉不只是时髦度上了一个台阶，甚至脸看起来感觉比当时更嫩了。

《春风十里不如你》发布会

时尚圈的女神们冻龄功力每个都非常值得称道，但像周冬雨这样，可以轻松Hold住跟小自己8岁的弟弟搭戏还完全看不出年龄差的，除了她一时还真想不出几个。但如果想要像她一样Keep住年龄，也不是完全没有办法，快来学学周冬雨小姐姐这几个独特的逆龄小心机吧！

《春风十里不如你》海报剧照

《春风十里不如你》海报

心机No.1：超甜微笑眼

我们看一个人基本上都是先看眼睛，而周冬雨妹子的眼睛就是标准的微笑眼。顾名思义，微笑眼就是即使你没有在笑的时候，看眼睛也像是笑意盈盈的软妹感觉。笑起来就更不用说了，眼睛弯弯的像月牙，真的是又暖又萌还甜到飞起，快来跟海豹君学学怎么Get一双甜哭又减龄的微笑眼吧！

减龄微笑眼标准

减龄微笑眼标准：

微笑眼第一个标准就是要有一定的弧度，笑起来弯弯的像月牙的形状，也就是一种半圆的弧度感，这样的你会让人觉得你很没有距离感，而且会激起别人的保护欲哦。天生拥有月牙眼的宝宝们海豹君只能说泥萌很幸运，但是没有微笑眼的我们也可以学着画一个呦~

STEP1

STEP1：用米色的眼影在整个眼窝打底，范围越到眼尾越大。

STEP2

STEP2：用黑色的眼线笔沿着睫毛根部画自然的上下眼线，如图所示眼尾下拉，带出无辜感。

STEP3

STEP3：蘸取黑色或深棕色的眼影晕染在眼线之上，范围比眼线稍微宽一点，可以有效地防止眼线晕染，同时又能让眼妆更加柔和自然。

STEP4

STEP4：在眼头的部位用珠光白色的眼影做提亮。

STEP5

STEP5：用睫毛夹将睫毛夹卷翘，然后刷上纤长型的睫毛膏，眼睛瞬间更加有神。一双温柔甜美的微笑眼就诞生啦！

高级奶油肌

心机No.2：高级奶油肌

奶油肌是一种介于水光肌和哑光肌之间的肌肤，不会死白也不会亮得像灯泡一样。因为要让肌肤呈现出天然无瑕的妆感，所以厚重，假面是绝对不能有的。在这种干净的底妆上加持微笑眼、温柔感腮红等等才会事半功倍，达到减龄的效果。

那么奶油肌妆感的底妆应该怎么打造呢？其实就选取一款好用的底妆产品，在上妆时注意一下这几个Tips就好啦！

Tips1：妆前来片保湿面膜

面膜的渗透和急救能力是最好的，可以迅速扭转皮肤从干燥到滋润的状态。所以妆前来片保湿面膜，既可以很好的帮你打造奶油肌的妆感，也可以维持住底妆不会因为过干而起皮。

Tips2：正确选择修颜乳

选择一款好用的修颜乳可以让底妆事半功倍，其实修颜乳的作用很多：修正肤色、滋润皮肤、控油持妆等等，可以平滑干燥的肌肤，打造匀亮清透的奶油妆感。

心机No.3：少女感水光唇妆

周冬雨的唇妆基本上都带着嘟嘟的感觉，没有明显的唇线和唇峰，但也就是这种唇形让她们显得毫无攻击力，笑起来也是一秒暖化人心。说小姐姐18岁我也愿意相信！

打底

STEP1：打底

嘟嘟唇上色之前，先要做好保湿打底工作。可以选择保湿类型的护唇膏，涂上后等待大概5分钟；接着在唇部周围擦上遮瑕液，覆盖住本身的唇色，让唇线不会那么明显~

画唇线

STEP2：画唇线

嘟嘟唇的关键是它的丰盈度和饱满度。所以唇线很重要！在自身嘴唇唇线向外移大概1MM的位置描上唇线，唇峰不需要很明显，但一定要选择比你使用的唇膏更浅的唇线笔，利用唇色深浅巧妙打造。

提亮

STEP3：提亮

再用遮瑕膏在画好唇线的上下嘴角进行提亮，增加嘴唇的立体感和饱满度

上色

STEP4：上色

完美打底后，先在唇线内涂满唇膏；然后再用唇刷刷上色泽丰盈的唇蜜，制造出厚厚嘟嘟的感觉。

点高光

STEP5：点高光

在下唇的中央左右两瓣用唇刷或手指沾取一点点带有珠光的白色或米肤色眼影，让丰唇感更加明显！这招可是打造嘟嘟唇至关重要的一点哦！