佘诗曼玫瑰妆秦岚包围眼线 延禧攻略是部美妆教科书

导语：新的宫廷神剧《延禧攻略》刚一上线就霸屏热搜，画面质感难得可贵，皇后和嫔妃们的妆容更是整部剧的亮点！简直就是一部复古与现代完美结合的美妆教科书！（来源：时尚芭莎）

佘诗曼和秦岚

演员的妆容比较尊重历史上清宫妃子的妆容，没有夸张的“烈焰红唇”，唇色比较浅。皇后嫔妃基本都是柳叶弯眉，完全符合古典美女的审美，含蓄又不失特色。

延禧攻略海报

一耳三钳、“小两把头”发型、服装，场景道具等贴近史实，昆曲、打铁花、缂丝等非物质文化遗产在剧中也有所体现。每个人的妆容根据人物性格相做调整，妆容独特并且各有亮点。

延禧攻略剧照

佘诗曼

风干玫瑰妆容

娴妃佘诗曼整体妆容淡中偏粉，这种灰调的粉是带着气场的粉色。

佘诗曼

眼影、腮红和唇妆的色调都统一成了这种风干玫瑰般的粉色，非常适合佘诗曼白皙的皮肤。眉毛的长度长于眼尾较多，显得下巴更尖脸更小了。

娴妃佘诗曼

谭卓

烟熏咬唇妆

谭卓饰演的高贵妃，妆容是被剧组化妆师下手最重的一个。

谭卓

打造用力过猛的首先是眼妆，她的眼型硬生生改造成了上挑眼，加上非常细的柳叶眉，和咬唇妆，显得整个人极尽张扬跋扈的个性。

谭卓饰演的高贵妃

关于“咬唇妆”被吐槽的声音，编剧于正特意出来解释，此“咬唇妆”仅仅是还原历史。确实历史画作上的贵妃都是会用当时的“粉底”把嘴部遮盖上，再用一点点红色涂在唇间，这才是樱桃小口。

于正微博

其实芭姐想说，根据谭卓自身的五官特点，日常中她真的是不适合这种浓妆的，显得老气不说，还很怨念。

显老的高贵妃

张嘉倪

温柔棕色睫毛膏

张嘉倪

张嘉倪扮演的顺嫔是乾隆最美的一位妃子，而她的出现也令原本就多变的后宫变得更加错综复杂。

张嘉倪扮演的顺嫔

张嘉倪的头真的很小了，本来人也瘦削，显得脸部轮廓更加立体，她的底妆也是最有光泽感的一位。除此之外，最厉害的上她的睫毛。

顺嫔

唯一一位涂着棕色睫毛膏的妃子，睫毛尾端纤长卷翘，是真的看着很令人心动。同时她也画了下眼影，整体用大地色晕染，在后三分之一处加深。搭配了眉头低垂且很有力量感的柳叶眉，和唇峰立体明朗的红唇妆，整个人显得一点不娇弱。

秦岚

包围式眼线

秦岚

饰演富察皇后的秦岚画着最端庄的妆容，但却有几分消沉之气。

富察皇后秦岚

全包围式眼线画好了可以很复古富有魅力，但注意不要用力过猛。富察皇后的眼角用漆黑色眼线拉出更长的眼角，眼尾也用深色眼影晕染外扩，双眼立马就无神了。因为秦岚自身眼部条件内外眼角都很开，不适合再去放大这部分了。

吴谨言

“因地制宜”的完美眉型

这位令妃也非常美，没错就是《还珠格格》里的令妃——魏璎珞。

魏璎珞

妆容和佘诗曼饰演的娴妃相似，都是浅玫瑰色的色调。因为她的前额较宽，更适合纤细修长的眉型，也会显得人更加古典，符合机智应变的人设。

令妃

接下来芭姐就说说打造日常感复古妆容的point，应该怎么画~

风干玫瑰眼妆 Step1

风干玫瑰眼妆 Step1

使用一把松散的大号眼影刷，选择米色或浅粉色等浅色眼影涂抹整个眼窝，为眼影打底，同时使后续眼影更加显色。

风干玫瑰眼妆 Step2

风干玫瑰眼妆 Step2

将深玫瑰色系眼影涂抹双眼皮褶皱以及后眼尾处，稍稍带过眼窝处，增加眼影渐层感同时加深眼神深邃感。

风干玫瑰眼妆 Step3

风干玫瑰眼妆 Step3

用小型锥形刷将玫瑰色眼影带到下眼尾的后三分之一，使眼妆更加完整。下眼影范围不要过大，否则会显妆感过重，失去玫瑰色眼影的温柔感。

风干玫瑰眼妆 Step4

风干玫瑰眼妆 Step4

想要使眼妆blingbling更加明亮，选择带有闪片的眼影涂抹在眼皮中间，范围不要超过眼皮的二分之一，否则会显眼肿。

配合玫瑰色系眼妆，可以在将玫瑰色混合眉粉晕染眉头，使整个妆面更加完整。选择棕色睫毛膏和眼线会显眼神更温柔。

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咬唇妆的画法

Step1：用刷子沾取少量保湿型遮瑕液或粉底液，涂抹薄薄一层在嘴唇上打底，遮盖唇色。

Step1

Step2：将口红或唇彩涂抹嘴唇中央，范围缩小到唇瓣的一半。

Step2

Step3：用唇刷或手指将颜色慢慢向嘴唇外侧晕染，纵向晕染，不要横向晕染，否则渐变感会不够明显。

Step3

咬唇妆持久不掉色Tips：画完整个咬唇妆后，用纸巾轻轻按压唇部，使颜色更加贴紧唇部，再在嘴唇中间加深颜色。但同时，咬唇妆很容易造成唇部干燥，一定要更加注意保养双唇哦！

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借鉴了现代妆容的复古妆容非常精致耐看，它也是含蓄古典美的代表，这部《延禧攻略》真的是很经典的《美妆皇后》教科书，看完就想给自己画一个同款试试！