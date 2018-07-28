金秘书亲亲都不掉色的口红 请给我来一打

导语：最近最火的韩剧就数金秘书和李英俊的高甜玛丽苏剧了。根据韩剧的8集定律这两人在第8集确认了关系并亲上了，此后便一发不可收拾。不过我最好奇的是为什么每次接吻完之后金秘书的口红居然不掉色，真有舌吻都不掉色的口红吗？（来源：太平洋时尚网）

金秘书为什么这样 剧照

自从金秘书和“霸道总裁”确认关系以后，一路亲亲高甜撒糖停不下来。剧中的5毛钱爱心特效也是承包了很大的笑点。

5毛钱特效的爱心

除了这些，一言不合就亲亲亲也是俩人的日常。生气了亲一下，吃醋了亲一下，总之，只要有两人出现的地方就一定会有亲亲。

亲亲停不下来

开始只是马路边的纯纯初吻，浅尝辄止，但满屏幕都是初恋男女的青涩味道。再后来副会长强行撩的衣柜热吻和沙发激吻，还有出差前的临别热吻，出差回来后的办公室甜吻！！！真的是无时无刻不在亲亲亲，一集亲3次，可以说是真的很良心很敬业的高甜恋爱剧了。

而且副会长真的太会撩了，撩完就亲，看来之前的直男都是装的呀，一谈恋爱了这浪漫还真是有模有样的，“今晚不想送你回家”这样的情话本少女是经不起勾引的。一波一波高甜剧情让人忍不住直呼：请你们马上结婚吧。

But看了这么多金秘书和副会长的吻戏，除了看到副会长老司机般的神吻技，还注意到了为什么每次亲亲完金秘书嘴上的口红依然屹立不掉？

口红对女生来说有多重要，PC酱就不多说了，如果你折断一根，她可以折断你的腿。口红绝对是女生彩妆中最受欢迎的单品，简直就是利器。就连大幂幂在采访的时候都说：口红就像她的续命丹。就算不化妆，女生也要涂口红，对PC酱来说，口红就是所有底气的来源。

口红虽美，但是也有非常令人烦恼的时候，就是口红掉色！！！！喝杯水，杯子上就沾了一半的颜色，给人留下了一个很廉价的感觉。更尴尬的是和男朋友啵啵的时候，口红都被吃去了一半，简直就是车祸现场。

为了能像金秘书一样亲亲之后口红仍能完美无缺，PC酱特意去搜罗了亲亲都不掉色的口红，现双手为你们奉上，想要口红不掉色，最重要是要选对口红。

口红掉色大多是因为里面“油”太多，适当选择一些质地为哑光、雾面的唇膏会好很多。

产品推荐：

MAC复古哑光系列

MAC复古哑光系列

MAC作为专业的美妆品牌，在口红的色彩上展现出了它的专业水平，色号齐全到两个胳膊都数不过来，MAC复古哑光系列的滋润度略显逊色，上色之前最好先用唇膏打底，但是持久度真的非常棒，一整天下来还能看到很明显的颜色。Rubywoo可以说是人手一只，经典的雾面大红色，颜色鲜艳超级显白，还有当家花旦chilly，薄涂厚涂都美爆了。

NARS惹火唇膏

NARS惹火唇膏

第一次用的时候，持久度好到怀疑人生，出门一整天，底妆花得惨不忍睹，但是这个唇膏还是纹丝不动！黑色的雾面外壳超级有质感，外壳简单时尚。质地是偏干的奶油，但是上嘴是雾面的，涂的时候会有一种融化的感觉，润润的，显色度和延展性都非常好。

选择一些持久度高的唇釉。唇釉有很好的固色效果，风干之后很不容易掉色。

产品推荐：

DIOR唇釉 Lip Tattoo

DIOR唇釉 Lip Tattoo

DIOR这款唇釉江湖号称刺青唇釉，擦上了之后唇部就仿佛纹上了刺青，一整天都不会掉色，持久度好到有人直接用它来“纹身”，10小时锁色力加水润饱满力，管你是法式舌吻还是蜻蜓点水，通通都不带怕的。全系列共有6个色后，雾面质地显色度很强，持久不拔干，可单擦也可以当做打底。

Lime crime 独角兽丝绒哑光唇彩

Lime crime 独角兽丝绒哑光唇彩

传说中，专门蹭都难蹭掉的口红，以雾面持久而出名，唇彩偏欧美风格。不容易沾杯还防水，持久度和显色度都很不错，涂完之后过几秒，唇釉就会干掉，然后就可以放心的吃喝玩乐啵啵了。

口红雨衣也是保护唇色的好帮手，看名字就知道，就是在唇部形成一层保护膜来保护口红，防止唇部掉色，脱妆。

产品推荐：

Rimmel口红雨衣

Rimmel口红雨衣

Rimmel是一个英国品牌，也是全球历时最悠久的化妆品之一，这款雨衣口红是它家的明星产品，在涂完口红或者唇釉之后。只需在其表面轻轻的涂上一层口红雨衣，就会出现神奇的效果，吃饭、喝水、睡觉、亲亲都能保持唇妆完好如初，而且它能使唇妆长达八小时之久。

KIKO双头唇彩

KIKO双头唇彩

论性价比一定要推KIKO，这款双头唇釉主打持久和“哑光镜面切换”，一边是有颜色的普通唇釉，另一边是唇釉雨衣，在加强唇釉玻璃唇妆效的同时还能保护唇釉，成膜之后不沾杯不掉色，就算是亲亲也不会沾到脸上，而且颜色超级美。

最后是做好唇部的打底也能让唇妆更持久，很多人都没有上妆前涂抹唇部打底的习惯，唇部打底可以让口红深度的服帖在嘴唇上，不容易掉色。

有了这些口红不掉色的攻略，我们就可以任意的吃喝玩乐，或者跟男票满足的来一次啵啵啵，跟着副会长和金秘书一样一路高甜撒糖。