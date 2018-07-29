用好睫毛夹美睫飙升3cm？你可以的

导语：夹翘睫毛就像是化妆一定会画眉毛一样，睫毛夹翘就算是不画眼线眼也会让眼睛看上去十分有神。（来源：爱丽时尚网）

雪梨大眼睛

涂睫毛膏总是会涂到眼皮上，这是因为你睫毛没有夹好。睫毛夹翘睫毛膏就不容易晕染到眼皮上。

有神大眼睛

日本的美妆博主分享了一组她的夹睫毛的技巧，快学起来~

首先选择适合自己的睫毛夹，并且将睫毛梳理顺。

正确方式

正确夹睫毛

贴近睫毛根部，连夹五次。

连续夹5次

夹第一下有没有贴近睫毛根部非常重要，就算只差一点点，也会影响到睫毛最后呈现的样子。

浓密长睫毛

从睫毛根部轻轻往上夹，重复九次完成完美的睫毛。

轻轻重复9次

从根部往上到睫毛尾端的动作要重复九次，慢慢调整睫毛夹的位置和角度，才能夹出完美睫毛。

反复调整

最后再睫毛根部加强，再轻夹几次，增加睫毛的卷翘度。

加强根部

当睫毛已经夹成扇形后，别忘了在上睫毛膏前先用睫毛梳梳顺，再涂睫毛膏哦。

扇形睫毛

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