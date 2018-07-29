新浪时尚 > 美容 > 彩妆 > 正文

用好睫毛夹美睫飙升3cm？你可以的

用好睫毛夹美睫飙升3cm？你可以的
2018年07月29日 08:17 新浪时尚
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　导语：夹翘睫毛就像是化妆一定会画眉毛一样，睫毛夹翘就算是不画眼线眼也会让眼睛看上去十分有神。（来源：爱丽时尚网）

雪梨大眼睛雪梨大眼睛

　　涂睫毛膏总是会涂到眼皮上，这是因为你睫毛没有夹好。睫毛夹翘睫毛膏就不容易晕染到眼皮上。

有神大眼睛有神大眼睛

　　日本的美妆博主分享了一组她的夹睫毛的技巧，快学起来~

　　首先选择适合自己的睫毛夹，并且将睫毛梳理顺。

正确方式正确方式
正确夹睫毛正确夹睫毛

　　贴近睫毛根部，连夹五次。

连续夹5次连续夹5次

　　夹第一下有没有贴近睫毛根部非常重要，就算只差一点点，也会影响到睫毛最后呈现的样子。

浓密长睫毛浓密长睫毛

　　从睫毛根部轻轻往上夹，重复九次完成完美的睫毛。

轻轻重复9次轻轻重复9次

　　从根部往上到睫毛尾端的动作要重复九次，慢慢调整睫毛夹的位置和角度，才能夹出完美睫毛。

反复调整反复调整

　　最后再睫毛根部加强，再轻夹几次，增加睫毛的卷翘度。

加强根部加强根部

　　当睫毛已经夹成扇形后，别忘了在上睫毛膏前先用睫毛梳梳顺，再涂睫毛膏哦。

扇形睫毛扇形睫毛

　　编辑推荐

Sisley法国希思黎植物美护卷翘睫毛膏 Sisley So Curl Mascara  430 RMB /10mlSisley法国希思黎植物美护卷翘睫毛膏 Sisley So Curl Mascara  430 RMB /10ml

　　推荐理由：三个层面对睫毛彻底的保护，长效卷翘、浓密，有弹性又持久。刷头和睫毛弧度一致，柔软且灵活。

NARS敢耀睫毛膏  6g/ RMB 260NARS敢耀睫毛膏  6g/ RMB 260

　　推荐理由：NARS独家星状刷头搭配200根立体刷毛，无死角全面延展，轻易捕捉内侧睫毛以及下睫毛，从睫毛根部到尾端，完美均匀包裹，根根分明，为你打造从未体验过额丰盈浓密。随手一刷，“睛”丽全场！

资生堂魅长浓翘睫毛膏  8ML/RMB 320资生堂魅长浓翘睫毛膏  8ML/RMB 320

　　推荐理由：一支能够缔造光泽浓密、漆黑卷翘且根根分明睫毛的魔术棒！轻松使睫毛拥有珍珠般光泽感，使睫毛漆黑浓密。比以往更能增加卷度，蜡质和弹性薄膜让睫毛卷翘持久，防晕染、防汗、防皮脂。

SHISEIDO睫毛夹  RMB 120SHISEIDO睫毛夹  RMB 120

　　推荐理由：任何睫毛一夹就卷，贴合眼睑的大师技术，营造时尚卷曲睫毛。一次即可从睫毛跟部彻底卷翘，连难卷的眼尾部分也一样卷翘明显。

我要反馈

精彩视频

新闻排行榜

产业资讯

明星公告栏

精彩原创

高清美图

专题策划

风向标

我爱试用

秀场库

化妆品库

新浪时尚意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有