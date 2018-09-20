baby昆凌对长睫毛无限热爱 它才是电眼的最大功臣

导语：有人天生睫毛纤长浓密，有人先天不足后天努力，为什么那么多妹子对睫毛如此执着？全都因为它对修饰眼睛真的很重要！还在费劲心思地用你的眼线和眼影放大双眼嘛，小编告诉你其实一对浓密长睫毛就能搞定。（来源：时尚芭莎）

为了拥有迷人大眼

她们都在睫毛上下“狠”功夫

要说睫毛对于女明星来说有多重要，看看她们下的“狠”功夫就知道啦！小s就曾为了让睫毛更长不惜一天涂50次生长液结果导致眼睛发炎，爱美真的也要理智啊~

然而娱乐圈还是有很多令人羡慕的“睫毛精”~Anglebaby晒出的这张与教主的合影羡煞旁人，然而本芭眼里看到的只有她这逆天长睫毛！

昆凌也对睫毛妆容情有独钟，尤其热爱根根分明的下睫毛的天王嫂简直就是芭比本人了~

所以说放大眼睛别再只靠眼线眼影啦，有时候一副睫毛就能搞定！ 有人会说，可是我画睫毛真的只会“苍蝇腿”和“熊猫眼”啊~别担心！小编今天就告诉你让你变身“睫毛精”的几大法宝~

天生不够长？

假睫毛来凑！

贴假睫毛确实是个技术活，贴不好很容易变的夸张甚至有点“雷人”~究竟怎么贴假睫毛才能自然放大双眼呢，下面这个教程一定要看啦~

Step 1 “量眼”打造自然假睫毛

很多妹子最后的假睫毛不自然都是因为直接把一整条贴上，导致不贴合眼形~所以“量眼”真的很重要！把假睫毛放在眼睛上面对比一下长度，再从尾端剪掉多余部分就好啦~另外你还可以调节一下弯度，这样才会让假睫毛更自然。

Step 2 涂好胶水更牢固

在给假睫毛涂胶水的时候，要在眼头和眼尾处稍稍多涂一点才能贴的更牢~另外半干时贴效果最好哦~

Step 3 先贴中间再两头是关键

为了让假睫毛更自然，在贴的时候一定要尽可能地贴紧自己本身的睫毛~眼睛往下看让眼皮自然放松，然后先贴中间部分再顺着调整眼头和眼尾会容易贴合~

Step 4 假睫毛也需要夹出卷翘

最后只要用睫毛夹夹一下，除了能让假睫毛更贴合还能增加卷翘感哦~等胶水干透之后一定不要忘了用眼线笔填充假睫毛和自己的真睫毛之间的空隙，这样才能看起来不脱节更自然哦！

告别“苍蝇腿”

刷睫毛也有技巧

刷睫毛最忌讳的就是“苍蝇腿”，看起来妆容显脏不说，还完全丢失了根根分明的睫毛清纯感！虽然睫毛膏的选择很重要，想要根根分明又干净的睫毛，技巧也很重要！

Z字型就是一个很容易上手的技巧，左右刷可以让睫毛膏更均匀地涂在睫毛上~

想要让下睫毛更根根分明也可以选择更细的刷头，再从根部向外刷就会很自然啦~

最后用棉签轻轻擦拭掉多余的睫毛膏就能避免晕妆啦！

别小看夹睫毛

其实也能这么“玩”

想要顺利夹到睫毛根部，可以用另一只手将眼皮轻轻撑住，睫毛就能自然张开啦~小编偷偷告诉你，这可是眼肿星人福音！

不想烫睫毛又想拥有卷翘睫毛怎么办？这时候你只需要一个吹风机就够了！用热风加热睫毛夹也能拥有烫睫毛的效果是不是很赞！

轻松拥有卷翘长睫毛靠它们

“天鹅颈”S型刷杆弧度更符合人体工学，360度贴合眼型，操作更简单、舒适、流畅。高精准弹力刷头精密短小，长短交错。由根到梢，根根分明，帮助睫毛如羽扇般展开。

颠覆传统的浓密型睫毛膏，独特三维立体螺旋刷头，搭配全新乳胶质地配方；多维贴服匀覆每根睫毛，即刻实现黑羽般至密丰盈。

凝胶配方防水防汗，任性叠加~含有维生素B5，滋养睫毛的同时令后续睫毛膏产品效果倍增。

最后吃下这篇安利帖，一起做个长睫毛的电眼美人吧~睫毛光波发射！！