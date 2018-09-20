郑爽林允周冬雨教你5分钟搞定日常出街妆

导语：每天花3小时精雕细琢一个妆容让你劳心又费神？想省出大把时间享受生活补足美容觉？三大淡妆楷模教你5分钟搞定日常出街妆，让你妆得快准狠~一起来挑战！（来源：时尚芭莎）

怎样妆得快准狠？

林允郑爽周冬雨手把手教你画

底妆榜样：林允

妆容重点：无暇雾面奶油肌

日常妆容清淡通透的林允对雾面哑光质感的底妆爱不释手，水光肌虽然让皮肤blingbling有光泽，但也容易造成出油的误差感~

雾面底妆的最大优势是自动柔焦肌肤，让皮肤呈现出雾蒙蒙的零毛孔状态，像奶油一样柔滑~~

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想底妆更服帖持久，可以像林允一样勤敷面膜，妆前睡前来一片，保湿舒缓全靠它！

唇妆榜样：郑爽

妆容重点：红润饱满嘟嘟唇

郑爽的淡妆从来都美得恰到好处，红润饱满的唇妆立现健康好气色，少女感呼之欲出。

勾勒唇形会显得成熟干练，模糊唇线减龄大法好，如果想要迅速get小爽的萌妹子妆效，不妨试试用手指点晕唇周~

就算想和爽妹子一样妆感淡到几乎素颜，一支口红就让你摆脱看苍白倦容，立现好气色！

眼妆榜样：周冬雨

妆容重点：自然挑眉+微翘眼线

周冬雨完美演绎了单眼皮女生如何“妆”得比双眼皮girl还神采奕奕，干净利落的眉眼妆容是我们学习的好榜样呢~

周冬雨的眉毛整体看起来根根分明，眉笔填补的痕迹非常淡，想要这样的妆效可以在画好眉形后用细眼线笔填补毛量稀少的部位。

眼妆部分可以借鉴冬雨的半眼线画法，在眼尾稍稍撩起一个小短弧，让双眼更具神采的秘密就是这么简单。

5分钟快手妆

一起来挑战！

第1分钟：遮瑕

用点涂+美妆蛋晕染的方式能加速妆容完成。先遮瑕后粉底可以更大程度增强妆容的通透感，让肤色更均衡，如果皮肤状态不错甚至可以只擦局部遮瑕就可以结束底妆部分啦！

一笔遮瑕，六大色号，一笔多用，可做遮瑕、修容、高光、咬唇。质地轻薄、遮盖力强。

近六十年来稳居彩妆界领导地位，深获好莱坞巨星的青睐，屡被指定为必备彩妆造型品；遮瑕一盘多色可用于遮盖不同类型瑕疵，延展性好，遮盖力强，妆效自然持久。

第2分钟：底妆

完成底妆快准狠认准气垫霜没错的！方便省时好携带，随时补妆顺手拈来~记得做好妆前保湿，能让轻薄的气垫霜hold住妆容更服帖持久！

突破传统气垫BB不持妆的局限，带来从早到晚的长效无暇，独特哑光妆效，肌肤清爽不泛油，透出天然好肤质的微光。

持久保持肌肤水润，调理角质，打造光滑肌肤纹理的高保湿气垫粉底霜

3分钟：眉毛

眉毛通常是姑娘们最精雕细琢的部分，如果想在1分钟内完成画眉，需要提前修出一个干净利落的眉形哦！再用眉笔or眉粉轻扫出两边对称的形状，切忌拼命勾勒轮廓，会让你把时间全浪费在“找对称”的怪圈里~

轻扫出大致眉形后，用极细的眉笔或眼线笔填补眉毛稀少的部分，根根分明又自然灵动的好眉毛完成！

眉型不精致？没问题！极细眉笔自然填补空缺， 逼真伪妆。自然眉型！与真眉媲美。

粉质细腻易上色，自然防水防汗的三合一造型眉粉，可做眼影、修容、提亮等多种用途。

第4分钟：眼线

半眼线足够让你神采奕奕，眼线从眼睛中段开始向后延伸，在眼尾勾勒一个小巧的弧度就好。

如果还有时间，可以用小刷子轻轻晕染一下睫毛根部，让眼睛妆出自然好神采！

植村秀突破创新产品，兼具笔状眼线产品的便捷上妆、易于掌握，和胶状眼线产品的质地柔和，一笔成型，以柔和而饱满的线条，清晰勾勒大眼神韵。

12小时持久抗汗抗水抗晕染配方，无需担心熊猫眼。添加护肤成分，令眼妆肌肤舒适超清爽。独一无二的管状设计，为出行携带提供了绝佳选择，内置削笔刀，随心描绘流畅眼线。

第5分钟：唇妆

口红选择更偏红润的色号能让好气色立现，直接涂抹能勾勒清晰的唇形。

也可以用指腹点晕唇周模糊唇线，迅速妆出红润嘟嘟唇不在话下！

舒适轻柔的水溶质地，娇嫩盈润沁入双唇。携带方便的金属外盒有着品牌经典的黑、金色调。轻透或浓郁的绚丽色彩，闪耀动人光泽。

内含SOJA种子提取物，巴西MURUMURU BUTTER和CHAMOMILLA花卉油，滋养的同时使唇部更显亮泽饱满。

三大淡妆楷模的日常妆容知识点都get到了嘛？你能完成5分钟的快手妆吗？从明天开始一起来挑战吧！