全智贤裸妆都很高级 她的“素颜”小心机在这里

导语：全智贤欧尼绝对是女神级别的存在了，最近新爆出了一组欧尼的写真，只化了淡妆的全智贤也美得不行。（来源：海报时尚网）

全智贤

全智贤欧尼绝对是女神级别的存在了，生完二胎后的欧尼目前已经逐渐开始恢复工作，不少网友都表示想看欧尼的新剧，不过智贤目前还没有拍摄新剧的安排，我们也只好看看欧尼最新的写真解解馋了。

全智贤的时尚大片

不得不说全智贤欧尼的颜值真的很能打，这一组最新写真造型非常简约随意，欧尼的妆容也很裸透，看似随意的摆一个动作就能让人美不胜收。想必你们的内心也和海豹君的表情一样满脸弹幕：这哪里是一个刚生完二胎不久的人？

全智贤韩国版杂志大片

添完屏吸完全智贤欧尼的仙气，身为美容编编的海豹君又开始犯职业病了，不自觉地想Pick全智贤欧尼脸上的这款的高级感裸妆。

全智贤写真

不知道你们有没有发现，出道这么多年全智贤的妆容一直都非常裸透。不论是拍摄拍摄电视剧还是杂志大片基本上全都以自然的豆沙唇色为主，然后搭配清透的眼妆。

全智贤硬照

偶尔会有化浓妆的时候，虽然大红唇的妆容虽然气场强大，但总还是觉得裸透的妆容更衬她的气质。

全智贤杂志大片

清透的妆容很好的突出了她的五官，既能提升气质又不会显得用力过猛，反而会有一种不加修饰也可以很高级的感觉在。海豹君觉得我们日常化妆其实也可以像全智贤欧尼这样呢，让一切恰到好处美得清新自然。

全智贤时尚大片

清透裸妆其实已经流行了好几年，也不是什么新鲜的妆容了，但其实仔细看过全智贤的妆容你会发现还是会有一些新的改变在里面。

全智贤在《来自星星的你》中的经典造型发箍造型

最主要的变化体现在底妆上，以前的裸妆大多都是以透亮的水光底妆为主，但这种底妆的缺点你们也知道，很容易造成满脸油光的错觉。所以仔细观察，你会发现全智贤的底妆其实是哑光的，但会在苹果肌的位置用高光来打造光泽感。

全智贤韩国版《嘉人》杂志大片

其次就是眉型，眉型也告别了千篇一律的一字眉流星眉，取而代之的是自然野生眉。说了这么多，下面我们就来说说这款“高级感裸妆”该如何打造。

全智贤街拍

虽然套路有点老，但妆前保养这一步一定不能少！

全智贤照片

妆前保养真的非常重要，尤其是在这款妆容中。因为会选择暗哑妆效的底妆，想要打造出裸透的妆容那么肌肤状态一定不能差。在上妆前非常建议使用一些保湿妆前乳，或者是敷水膜，让肌肤喝饱水份。

全智贤大片

哑光底妆+高光打造自然光泽感底妆

前面就有说到过，底妆尽量选择哑光妆效的底妆。如果是干皮不太适合哑光底妆也尽量要选用一些光泽感不要太强烈的底妆产品。上妆手法并没有太多要求，按照自己日常惯用的手法就好。

韩剧《蓝色大海的传说》全智贤的剧照

底妆部分的重点会在高光上，想要打造出高级感哑亮底妆，用好高光是很重要的。不需要大面积的涂抹高光，只用在颧骨，额头、鼻梁、下巴的位置小面积地扫上一些即可。会比较建议使用高光液，这样可以很好的和底妆融合，妆感更加自然。

全智贤现身品牌活动

自然野生眉让裸妆更高级

自然野生眉也是今年的一大妆容流行趋势啦，海豹君准备好了详细的教程，保准手残党也能学会。

全智贤的写真

Step 1：先画眉尾，沿着眉毛生长方向，用眉笔轻轻地一笔一笔地慢慢勾勒出眉型。

Step 1

Step 2：用“轻挑手法”一根一根地画出眉头，然后用眉刷梳理眉毛，将画好的眉毛晕染开，变得更加自然。

Step 2

Step 3：在眉毛轮廓周围涂抹上浅色遮瑕膏，仔细晕染开，这样可以让眉型更加精致，也更立体。最后再用眉刷整理一下眉毛，根根分明的自然的绒毛感野生眉就完成啦。

Step 3

简单两色眼影，打造高级感眼妆

眼妆部分并没有做太多的改变，还是自然的大地色或者浅色系眼影为主，比较建议用两个淡色眼影来打造自然眼妆。

全智贤的硬照

眼影

Step 1：选用大地色眼影淡淡地涂涂抹在眼窝处打底，除了增添好气色以外，更是去除了多余油脂。

Step 1

Step 2：找到一个圆头刷子在下眼睑的眼尾往前晕染，制造出阴影感。

step2

Step 3：将眼影再次刷在双眼皮褶皱出和眼尾部分，在眼头卧蚕处刷上更亮一些的眼影做提亮即可。

Step 3

眼线

这款妆容会比较建议画内眼线，因为眼影偏淡所以内眼线会让妆容更加自然。化内眼线的时候用手指按压上眼皮就能很方便的把内眼睑露出来了，紧贴睫毛根部勾画线条，眼尾小心拉长就行。

内眼线的画法

最后刷上自然纤长的睫毛膏和豆沙色唇膏，整体妆容就完成啦！“高级感裸妆”的精髓你们都掌握了吧，虽然只做了一些小小的改变，但最后的妆效一定不会让你失望哦。

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全智贤的妆容小心机都学会了吗？