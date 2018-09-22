30岁的梁洛施太惊艳了 不硬拗的少女感美得更高级

导语：梁洛施复出了，最近还去时装周看了秀，不得不说如今的梁洛施依旧美得让人惊艳。并没有用力的去拗少女的人设，而是将她的成熟韵味落落大方地展示给众人，魅力十足也更显高级。（来源：海报时尚网）

梁洛施

明星们去看时装周已经不是什么新鲜事儿了，不过最近有个女明星亮相时装周让人超级惊艳，她就是梁洛施。

梁洛施 时装周看秀

说起梁洛施可能有些人对她不是特别熟悉，但关于她的八卦你一定有听过。她作为香港首富之子李泽楷的前女友，连生三胎却始终与豪门无缘。如今已经30岁的她坐拥上亿身家，并在最近宣布复出重回娱乐圈。但这些，只是她人生经历中的小高潮，她的30年人生要比一般人精彩得多。

梁洛施与李泽楷

在梁洛施16岁时，英皇连开26桌宴席举办记者会，宣布她正式出道，并为她冠上了“张柏芝接班人”的名头。而梁洛施也确实担得起这个头衔，颜值就不多说了，随便一张旧照，都是美得足够特别。

梁洛施的硬照

除了颜值高，她的专业水平也能拿得出手。18岁时就凭借着《伊莎贝拉》摘得了“金紫荆”最佳新人奖、还获得了葡萄牙电影节影后桂冠。

梁洛施的早年活动照

19岁的梁洛施被爆出和李泽楷的恋情，之后便于英皇解约处于隐退的状态。09年梁洛施生下了李泽楷的长子李长治，当时还公开了一家三口的全家福，一年之后又为李泽楷诞下了双胞胎儿子。

梁洛施时尚大片

当人们都以为梁洛施要母凭子贵嫁入豪门的时候，她却高调宣布与李泽楷分手了。分手后梁洛施拿到了三个孩子的抚养权，这些年都带着小孩定居在加拿大，很少出现在镜头前，直到今年高调宣布复出。

梁洛施的早期照片

人生过得跌宕起伏，用30年走完了一般人的前半生，但现在梁洛施依旧很美很有辨识度。虽然才30岁，但并没有用力的去拗少女的人设。妆容上都是以清透底妆，搭配自然感的妆容。将她的成熟韵味落落大方地展示给众人，魅力十足也更显高级。大概也因为这样，所以在时装周上一亮相便惊艳了众人。

梁洛施活动照

现如今少女感似乎是一个逃不开的魔咒，因为它代表着青春美丽，毕竟不论任何年龄的人都想自己一直能够青春靓丽。像梁洛施这样感觉将自己成熟的一面展现给观众的人，似乎还是比较少见的。

梁洛施的时尚大片

然而不知道你们有没有发现，其实不过分的去追求少女感，将最贴近自己气质的优势展示出来才会更加美丽动人。现在很多人化妆都会故意往少女感的方向化，觉得这样会更好看，但其实像梁洛施利用妆容突出自己的有点，才能美得更加有辨识度更高级哦。

梁洛施现身品牌活动

下面就来和海豹君学一学，怎样才能化出一款自然又能突出你五官优点的高级感妆容吧！

梁洛施硬照

高级感妆容要点一：清透无瑕底妆

质感高级的妆容都会有一个共同的特点，就是妆面干净。虽然清透但是能很好的修饰面部瑕疵，突出五官。所以在底妆部分，我们需要打造出一个轻薄但无瑕的底妆。

Step1：将粉底液挤在手背，用粉扑沾取，轻涂全脸。

Step1

Step2：然后用粉底液在脸颊两侧点涂，适当增大用量，用粉扑轻拍以晕开粉底，重点遮盖泛红和痘痘部位后晕开至全脸。

Step2

Step3：将遮瑕厚涂于红肿的痘痘或者是面部不均匀处。用化妆刷晕开遮瑕膏边界，注意是由痘痘外缘开始向外晕开淡化遮瑕膏的边缘痕迹，使遮瑕与底妆相统一。

Step3

Step4：将浅色遮瑕膏涂抹于鼻梁和黑眼圈眼袋部位，用指腹自然晕开。

Step4

Step5：如果你担心高光会影响素颜效果，那么用浅色号粉底液点涂在鼻梁处也有增加面部立体的效果哦！

Step5

Step6：然后使用蜜粉扑在全脸以增加底妆的清透感，同时使底妆更持久哦。记住脖子也要照顾到，这样才可以增加底妆自然感~

Step6

高级感妆容要点二：眼妆提神但不张扬

眼影颜色虽多，但大部分并不好驾驭，如果没化好还会显得整体妆面脏脏的，所以我们可以利用一些低保和度的同色系眼影来打造一款既能提神但又不会太过张扬浮夸的眼妆。

梁洛施的照片

Step 1：取一个粉棕色系眼影，并且用细闪的粉色块来给眼部作打底。

第一步

Step 2：再用眼影色盘中提亮的颜色，取少量的点在眼皮中央，提亮眼珠，使整个眼部看起来更加立体。

第二步

Step 3：将眼影涂抹在眼尾处往眼头处过度、眼尾的下三角区也要轻轻地晕染一下 （不要忘记哦）

第三步

Step 4：用棕色的眼线笔将睫毛根部的空隙填满描绘眼，记得棕色的眼线笔眼尾处不要拉出来，一定要自然。

第四步

高级感妆容要点三：选择适合自己的唇色

底妆清透眼妆也偏淡，那么整体妆容中唇妆会是重点。

梁洛施的活动照

可以根据身处场合挑选出适合自己的唇色，例如日常可以选择裸色系，如果是重要场合可以选择饱和度高的唇色，这样不论是那种情况下你都可以美得很精致。

梁洛施的早年硬照

高级感妆容的技巧你们Get到了么？其实我们不用一味的去追求少女感哦，找到最适合自己的风格你就是最美的！