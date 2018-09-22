《如懿传》周迅张钧甯告别假白 透亮发光妆这样打造

导语：《如懿传》豆瓣评分越来越高，演技、服美、妆容、布景、道具、灯光一一在线，尤其是演员们的造型妆扮，兼具历史感和自然美感，像周迅、张钧甯等女演员，并没有追求一味地白，而是拥有白皙透亮的发光妆。（来源：YOKA时尚网）

《如懿传》周迅

周迅领衔主演的清宫传奇巨制《如懿传》开播以来，好评度一路攀升，除了鲜活的人物角色，剧中的服饰、妆容也极为精致，独特华美的置景和细腻的道具，更让观众有强烈的清宫生活代入感。

周迅

周迅饰演的乌拉那拉·如懿，整体的妆容风格都较为清淡典雅，一对细长柳叶眉，温柔大方的豆沙色唇妆，或者是从冷宫出来后的霸气红唇，而唯一不变的是她白皙透亮的底妆，妆感自然又提亮了肌肤。

如懿

张钧甯在《如懿传》中饰演的珂里叶特·海兰，被网友们称为“海兰小天使”，性格温婉，表面柔弱，内里果敢。

张钧甯剧照

为了帮助姐姐如懿，一向不爱打扮的她精心妆扮争宠，除了饰品的点缀，白、润、透的妆容像发光一般，有谁不爱呢！

海兰

张钧甯饰演的海兰

很多妹子为了显白，往往不顾自己的肤色，底妆总选最白的色号，跟本身的肤色差太多，往往还会脸白脖子黄，妆容看起来假白不自然。其实白皙透亮、肤色均匀、肌肤看起来细腻晶莹，像会发光一样，才让人看起来赏心悦目。怎么样才能拥有亮白、润白、透白的“三维立体白”呢？

三维立体白”

想令肌肤更加白皙透亮发光，护肤方向要以保湿和美白为重心。肌肤缺水会导致干燥、发黄、暗淡无光泽、松弛、皱纹、衰老等现象的出现，所以保湿是基础。

护肤很重要

而美白是要从内而外，让肌肤重新焕发光彩，同时也需要从外而内保护肌肤，免受外界刺激伤害，所以美白精华和特润型的美白面霜必不可少。但护肤效果并不是短期内就可以见到，在护肤的同时，你还需要彩妆技巧，令肤色像发光一般透亮。

想要肌肤亮白，最重要的就是底妆必须要白皙透亮。上底妆之前，先涂抹带有细致珠光的妆前乳，可以在想要打亮的位置加强。如果肤色较暗沉、有黑眼圈，还可以使用遮瑕产品来修饰。

透亮肌肤

而打造有光泽的肌肤，底妆千万不能有厚重感，要轻薄自然。可以使用自然透亮且质地轻薄的气垫，由脸部中央往外轻拍，打造出透亮发光的妆感！