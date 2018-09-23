baby带妆一天无压力 下班约会SOS拯救妆容大作战

导语：带妆了一整天，为工作奔忙，或者是在明媚的夏季出去疯玩一整天，都希望妆容能如初，但是经过一天的风吹日晒，面部出油，妆都脱了，特别是下班如果有人约，怎么急救补妆就成了关键。（来源：PCLADY）

作为美丽第一，漂亮第二的可爱的女孩子，总是希望在好的肌肤状态的基础上，不断追求妆容的完美，希望像女明星一样时时刻刻保持最佳的状态。

一整天下来收工的anglebaby妆容依旧完整↓

韩雪这皮肤也是没话说了

带妆了一整天，为工作奔忙，或者是在明媚的夏季出去疯玩一整天，都希望妆容能如初，但是经过一天的风吹日晒，面部出油，皮肤变干、出油，细纹变得明显，眼影显脏，睫毛也不卷翘了。

比起素颜，难道不是脱妆更可怕么！脱妆的过程真的可以说是“72变”了，一张好好的脸有了水油混合的效果。

要是遇到下班要去见朋友，心里被提多心塞了，要是因为脱妆，脱不了单！小撇步拯救脱妆大作战！

底妆

底妆是整个妆容的基础，一个干净无暇的底妆，会让整个妆面看起来，但是经过一天的肌肤水油“滋养”，未免会些许斑驳，补妆如果补得不好，会让脸看起来脏脏的，这个时候，定妆就比补妆来得更重要了。

阿玛尼‘光钥新肌’焕肤定妆喷雾150ML/440RMB

阿玛尼‘光钥新肌’焕肤定妆喷雾，拥有独创空气防护科技，喷头喷出的喷雾，密而广，妆后隔30cm喷满全脸，上脸即刻定妆，能很好地贴合妆容，并且能在面部妆容上形成一个防护层，自然光泽感upup，还能维持一天不脱妆，同时喷雾里含有的芦荟精华在敏感的春季给肌肤镇定舒缓，一点儿都不用担心给肌肤带来负担，保湿度也是杠杠的，一点儿都不拔干！

眼影晕妆

晕眼影，应该算得上最尴尬的了，一不小心，黑眼圈高高挂起，别说约会见男朋友了，你同事都会嫌弃你。

补妆方法：

以棉棒蘸取少许乳液或者定妆喷雾，沾湿，以按压滚动的方式把眼妆晕染的地方拭擦干，然后再涂抹上少许清爽质地的眼霜，待眼霜完全吸收之后，再用蘸了粉底的海绵轻轻均匀地按压补妆的部位，重新补上眼影。

睫毛膏晕妆

睫毛膏晕掉大概是所有亚洲人心里的痛，大部分亚洲人上眼睑薄，睫毛下垂，夹完的假睫毛，随着时间，慢慢下塌，睫毛膏自然而然就晕染了。

补妆方法：

睫毛膏晕染在眼周的话，用干净的棉棒（可蘸取少量乳液）以滚动的方式把晕染的部分拭擦干净，然后再用棉棒蘸取少许粉底液补上妆。

眼线晕妆

用棉签蘸上一些眼唇卸妆液，轻柔滚动擦掉晕开的眼线，如果眼部皮肤干燥可以涂抹一点清爽的保湿眼霜，然后补涂上粉底和眼影。

唇妆脱落

唇妆脱落问题比较容易处理，用蘸有卸妆水的化妆棉或者海绵棒把唇部擦拭干净，再擦上护唇膏滋润双唇，并按摩使其软化，然后涂抹上唇膏即可。

单品推荐：

大创DAISO粘着式棉棒 16.8RMB

20支装 ，质不是纸轴棉棒哦！是塑料的棒子，只有一头是粘着性的，黑色质地，能让污垢看的更清晰！每支独立包装，更卫生安全。

MUJI无印良品 卸妆棉棒 15RMB

10支的独立包装，方便随身携带，棉棒头为100%的棉成分，前端含有卸妆油，可以帮助卸除难以卸除的眼线、眼影。

too cool for school涂酷迪诺恐龙随身卸妆棒 40RMB

把棉棒拧一下，再将外层的塑料管往上拔，就成了卸妆秘密武器了，含有马齿苋、绿茶、黑豆、积雪草提取物，能在修整妆容的时候保持肌肤的滋润保湿。