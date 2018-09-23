没有丑女只有懒女人 彩妆新手也能画出好看妆容

导读：没有丑女只有懒女人，你是刚开始学习化妆吗？刚开始接触化妆总是觉得手忙脚乱，经过许多的尝试后总是找不到适合自己的妆感。其实只要掌握好化妆中的五个重点，就能减少自己在这个不断尝试的时间，及早找到属于自己的妆容。（来源：爱丽时尚网）

打底最重要，先从保湿开始

妆前保养是化妆很重要的一环，当肌肤不够滋润时，就会容易造成底妆浮粉或是卡粉的问题，让妆容变得不够服贴也不够持久，所以建议在化妆前一定要做好保湿的工作，在选择保湿的产品时，可以选质地比较清透的产品。如果是混和性肌肤的人，可以指针对肌肤比较干燥的地方涂上保湿产品，或是直接将保湿产品与底妆调和，上妆后的肌肤就不会因为干燥而脱妆。

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选择适合的粉底颜色

妆容是不是适合自己，大多时候也跟底妆的颜色有差，当底妆与肤色出现色差时，就会影响到整体的妆感，当我们还不是很了解自己的肤色与粉底的色号时，我们就要更加注意试色时的步骤，当我们试色时，建议试在脸颊与下巴的交界处，通过少量的涂抹粉底就能很快的找到最适合你肤色的粉底。

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眉型很重要

眉型对整体的妆容来说很重要，要先确定好自己的眉型，再来开始学画眉毛才是最重要的，但是对于新手来说很难修出适合自己的眉型，这时候可以寻找比较有经验的朋友或是去外面修出眉形，通过这些人的帮助，先修出适合的眉型，让你未来在画眉毛或修眉毛时，有个固定的轮廓可以遵循，减少失误的可能。

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眼线再难也要学会

画眼线可以说是新手在练习化妆时最困难的项目，要如何画得好，需要精准的控制粗细与线条的稳定，许多新手因为还不会画眼线，所以多半选择只上完安全色系的大地色眼影后，就省略了眼线的步骤，这样的画法，容易让眼睛看起来更肿，没有精神。

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妆容两边不对称

因为惯用手的关系，右撇子通常在画右脸时会比较顺手，所以在画左边时，比较难画出顺手的妆容，常常会画歪让两边妆容不太一样，这时候其实可以透过一个小技巧，当你完成需要对称妆容的部位时，像是眉毛，可以用手机自拍一张，就能知道确认两边妆容是不是有对称了。