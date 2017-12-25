复合修护能量肌肤奢宠新篇 AUPRES欧珀莱臻源精萃修护精华油上市

2017年5月，欧珀莱发现肌肤出现“空洞化”是衰老的成因，针对这一现象研发出“臻源循环育肤群”全新上市，并以欧珀莱提出的“黄金循环”理念为根本，运用升级双重修护科技，解决肌肤表面出现的：皱纹、松弛、法令纹等烦恼。改善因环境压力和年龄造成的肌肤疲劳和伤害，肌活素颜未来。

2017年11月，欧珀莱臻源循环育肤群系列增添了新的成员——臻源精萃修护精华油 。这款高机能精华油延续了修护“肌肤空洞”理念，利用双重修护技术，同时悉心臻选融合多种精萃滋养成分，一瓶多效，深彻滋养呵护；集中修护熟龄肌肤的各种老化烦恼，帮助缔造饱满、弹润的细腻肤质，持续使用，肌肤焕发光彩！

欧珀莱臻源精萃修护精华油 30ml 390元

本精华油融合了多种精萃滋养成分*，帮助缔造饱满、弹润的细腻肤质，持续使用肌肤绽现年轻光彩。

<商品特长>

? 质地轻盈不油腻，带给肌肤丰厚润泽的同时，令肌肤柔软、水润有光泽。

? 滴滴精华丰润滋养肌肤，令粗糙、暗哑、松弛、皱纹等肌肤问题得到改善。

? 搭配按摩手法使用，可促进肌肤的良好循环，肌肤焕发粉润通透的健康活力。

? 配方采用天然植物油，不含矿物油、硅油。

? 天然植物花卉的怡人馨香。

? 采用对肌肤温和稳定的配方。

<主要成分>

迷迭香叶提取物、肌醇、稻胚芽油、人参根提取物、宁夏枸杞果提取物、维生素E

<使用方法>

①单独使用：早晚用于乳液后，每次取3滴于掌心，两掌轻按温热后均匀涂抹于全脸。

②配合乳霜使用：搭配臻源系列乳液使用效果更佳，每次调和1或2滴精华油后使用。

③配合按摩使用：每周1-2次的按摩护理，帮助提升肌肤活力。于肌底精华之后，每次取8滴于掌心，用双手稍加温热后，按照下述按摩方法进行简易按摩。

■针对特别干燥部位可追加少量精华油重复均匀涂抹。

①请从额头的中心开始画螺旋状向上推提直至太阳穴的位置并按压。（重复3次）

②请分3次用指腹做螺旋状依次向外缓慢推提。分别从下颚尖至耳垂、嘴角至耳中以及鼻翼至太阳穴进行按摩，并在结尾处用指腹按压太阳穴。

③请从下唇下方中心开始向两边轻轻推提。（重复3次）