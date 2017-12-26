抓住每日“第三次护肤”机会

护肤精们，你一天中有几次机会护理皮肤？只有两次？冬天早晨起不来床，都没有时间再走一遍护肤routine？ ！就太辜负了护肤精的名号啦！

你知不知道现在身边有一群人，她们为了更好的皮肤，更好的身材而去健身房挥汗！

是的！运动能够为你提供每天除早晚外的“第三次护肤”机会。

无论你是去传统的健身房，还是小团课类型的健身工作室，当你挥汗如雨时，当你拼尽全力举起最后几次哑铃动作时，要知道，这不仅是在锻炼你的心肺功能或者雕刻每一块肌肉，这更是在为你的肌肤做一次深度清洁。

“前戏”一定要做足

因为要升高体温呀，才能达最Hi 的状态。

中高心率的有氧运动，如跑步、 HIIT等能够让你的面部肌肤温度迅速提高。肌肤内的污质伴随着汗水排到皮肤表面，帮助皮肤通透、排毒。

HIIT（High Intensity Interval Training 高强度间歇性训练）与高温瑜伽也是给皮肤迅速升温的好方法，如果你日常没有大块时间投入到健身房中，这两种“讨巧“的方法也是可以去尝试的。

高温的皮肤帮助你打开毛孔。然而毛孔是双向通道，有毒素排出的同时，本身附着在皮肤表面的城市污染源也会随之进入毛孔，因此运动前洁面非常重要。

“圈内”已经火了很久的运动护肤品Bon Soin（泊颂），他家产品从研发至今并未公开发售过，一直在北京的高端健身会所里为各类肌肤的健身者做测试，同时也根据反馈不断做出产品的调整。

Bon Soin（泊颂）专注运动护肤，是关注亚洲人肌肤的运动护肤倡导者。法文Bon Soin， 释意为Good Care——极致的关怀。

Bon Soin呼吁大家抓住每日的“第三次护肤机会”—运动前后。通过实践与调研，Bon Soin 研发团队针对运动时“高温、缺水”的肌肤特点，本着匠人之心推出“运动焕颜”与“运动便携”系列产品 ，开创了“利用运动时肌肤特点，改善面部微环境，高效养肤”的理念。

这家从未有过任何宣传的品牌，终于要与各位爱美的运动人士见面了！特别期待！

后续“呵护”要跟上

持续高温的肌肤环境， 可以加速肌底对于营养的吸收。所以千万不要浪费运动后“第三次护肤”的机会，好好的呵护此时特殊状态的肌肤。使用真正适合“运动肌”的护理产品，而不是用日常肌肤状态下使用的rountine产品，才是爱自己的护肤精！

Bon Soin的“运动便携”系列，将护肤融入运动，在运动场景下对肌肤进行快速、密集护理，让运动护肤更轻松。品牌在建立之初便确立了“H.E.R。”的品牌价值 ——代表着新时代的“她们”，关注“她力量”。“H.E.R。”分别代表着健康（Health），极致（Excellence），责任（Responsibility）。

总之，抓住运动前后的“第三次护肤”机会，让你从内到外获得更清透、更红润的健康好气色。