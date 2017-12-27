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Blow+Bar五周年 全球第五家分店在北京顺义扬帆起航

2017年12月27日 16:45 新浪时尚
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　　在繁忙和压力巨大的生活节奏下，每一个人似乎连工作的时间都不够，更别提花时间去善待自己。去年11月，新加坡首家将美发沙龙与酒吧概念融合的Blow+Bar，来到了北京最时尚前沿的三里屯，专注于为都市女性打造最潮流又实用的美发造型。

Blow Bar 顺义新店Blow Bar 顺义新店
Blow Bar 顺义新店Blow Bar 顺义新店

　　为了给更多的北京顾客带来优质的体验，Blow+Bar本月在北京顺义开设了第二家分店，这也是其在全球的第五家分店。新店位于北京顺义荣祥广场（靠近星巴克），在93平方米的舒适空间里，共有9个座位，充足的阳光缓缓透过玻璃， 墨绿色的美发高脚椅，不经意的抬头会发现头顶还倒挂着高脚杯，处处充满着英伦复古情怀。

Blow Bar 顺义新店Blow Bar 顺义新店
Blow Bar 顺义新店Blow Bar 顺义新店

　　Blow+Bar凭借其创新的美发技术和服务，成立四年内已荣获超过14个国际及新加坡、雅加达与中国等地的业内大奖。

　　来到北京后也迅速在当地时尚人士和国际社群中好评如潮。很快被北京的英文杂志That’s Beijing评为“读者心目中年度最佳沙龙”，以及被City Weekend杂志评选为“年度杰出美发沙龙”。如今在Blow+Bar，经常能看到一边放松地喝着酒，一边排队等待做头发的外籍客人。

Blow Bar 创始人 Ashley Soh女士Blow Bar 创始人 Ashley Soh女士

　　从新加坡顶级塑型、盘髻编发造型，到初塑·恒塑系列烫发、日光倾城系列染发，以及全新推出的珠光琉璃系列染发，Blow+Bar希望通过这些满载殊荣的美发服务，为都市女性打造“梦寐造型”，真正实现轻松打理即现如初美丽。同时也为顾客提供世界一流的美发品牌产品，如欧莱雅（L’Oreal Professionnel），歌薇（Goldwell）。

Blow Bar 创始人 Ashley Soh女士和Blow Bar中国合伙人Peter LiuBlow Bar 创始人 Ashley Soh女士和Blow Bar中国合伙人Peter Liu

　　美丽是一件让人轻松和愉悦的事情。美发作为日常生活不可或缺的一部分，Blow+Bar更是倡导定期护理秀发，并致力于为北京的顾客带来更高质量的服务，让每一位丽人更加锦上添花，散发出别样的魅力。在这里，永远都没有头发不爽的时候 （Never a bad hair day！）

Blow Bar 顺义店开业派对Blow Bar 顺义店开业派对
Blow Bar 顺义店开业派对现场Blow Bar 顺义店开业派对现场

　　迄今为止，Blow+Bar三里屯店已经为无数中外客人提供过服务。在去年共做了超过1250项造型，912项染发烫发，提供了超过1800杯葡萄酒和起泡酒。更重要的是，为他们带去了快乐时光！

Blow Bar 顺义店开业派对现场Blow Bar 顺义店开业派对现场
Blow Bar 顺义店开业派对现场Blow Bar 顺义店开业派对现场
Blow Bar 顺义团队Blow Bar 顺义团队

　　Blow+Bar酒吧式的氛围也让其成为女生派对聚会No.1的首选之地！开业至今，已在3个城市已经举办过超过800个派对和聚会。同时也是私人聚会、公司团建、单身party、节日狂欢的绝佳去处。

　　Blow+Bar一直跟随着时尚潮流的步伐，为顾客贴心打造实用的潮流发型，并相信改变发型不仅仅可以改变人的外表，还可以给人自信，改变人生！

　　Blow+Bar顺义店：

　　北京市顺义区荣祥广场2号院817号

　　电话： 185 1083 1881

　　营业时间：10：00 – 20：30

　　Blow+Bar三里屯店：

　　北京市朝阳区三里屯3.3大厦三层3021

　　电话： 010-51365432

　　营业时间：11：00 – 21：30

标签: 美发沙龙新加坡

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