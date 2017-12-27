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就是爱笑 阿玛尼「小细管」红唇膏倾情耀世

2017年12月27日 18:37 新浪时尚
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　　全新阿玛尼‘小细管’红唇膏

　　小细管是一款让你随时自信绽放笑容的唇膏。它通过闪耀的光泽和柔润的质地为我们带来“青春活力、充满乐趣”的独特魅力。它打破传统，重新定义规则，令你发现全新的自己。

阿玛尼‘小细管’红唇膏阿玛尼‘小细管’红唇膏

　　小细管如唇蜜般水漾闪耀，如润唇膏般滋养水润，色彩浓郁饱满。采用独特顶部热融灌装科技，形成乳霜般的舒适质地，令双唇呈现出镜面光泽，每一刻都绽放出青春光彩。

　　“它不仅仅是一支显色度极佳的唇膏，更是一款能够随时使用的完美唇膏——拥有夺目的光泽却丝毫没有黏腻之感。细腻的唇膏温柔地包裹着双唇，带来天生般的好气色。”

　　——Linda Cantello 阿玛尼国际美妆创意总监

　　镜面光泽 水漾闪耀

　　阿玛尼‘小细管’红唇膏的液态保湿配方使得唇部呈现出镜面光泽，折射出无与伦比的光彩。柔软的质地打造出闪耀的奢华体验，便于涂抹。

　　采用全新的顶部热融灌装科技（Hot Fusion Top Filling Technique），令唇膏在触碰双唇后瞬间融化，温柔覆盖双唇表面，反射镜面光泽，令双唇水漾闪耀。

　　超凡润泽 柔润滋养

　　研究表明，唇部肌肤两倍薄于脸部肌肤，更需悉心呵护。阿玛尼‘小细管’红唇膏内含液态色素和三种护唇精油，调配出亲肤舒适的乳霜质感，将靓丽的色彩与令人惊叹的光泽相结合，呵护娇嫩唇部，让唇膏具备长达8小时保湿功效。

　　独特的顶部热融灌装科技与慢冷却过程，令膏体更加细腻，使阿玛尼‘小细管’红唇膏比传统唇膏柔软两倍。液态配方注入一个超薄导管后，通过多次冷却使其结晶成型，这个特殊的成型过程会产生柔软的纹理，使其更易于涂抹。阿玛尼‘小细管’红唇膏涂抹后，会在唇部形成一层细腻柔软的保护膜，带来亲肤的舒适质地。

　　极致色彩 随性搭配

　　通过12种色泽丰盈的颜色，阿玛尼‘小细管’红唇膏为我们带来“青春活力、乐趣无穷”的独特魅力。

　　轻轻一抹，即刻拥有完美唇妆，轻薄、不黏腻，长效持妆，可以根据心情随时变换唇色，百变十足，充满乐趣。这一抹笑容，即刻可感。

　　整个系列颜色分明，从清新的裸色到优雅的自然色，再到充满活力的珊瑚色、橘红、粉色、深梅子色。即将上市的12色包括

100#浅笑100#浅笑

　　100#浅笑

101#恋人101#恋人

　　101#恋人

200#秘密200#秘密

　　200#秘密

201#活力201#活力

　　201#活力

300#嬉戏300#嬉戏

　　300#嬉戏

301#欲望301#欲望

　　301#欲望

400#经典400#经典

　　400#经典

401#自由401#自由

　　401#自由

500#前卫500#前卫

　　500#前卫

505#闪耀505#闪耀

　　505#闪耀

600#叛逆600#叛逆

　　600#叛逆

601#态度601#态度

　　601#态度

　　明星色号为201#活力、300#嬉戏、400#经典。阿玛尼‘小细管’红唇膏系列旨在让女性体验、尝试丰富的色彩，发现全新自我。每一次，都能自信绽放笑容。

　　作为阿玛尼美妆家族的全新单品，阿玛尼‘小细管’红唇膏的外观采用了纤细流线型设计，搭配极具视觉冲击力的阿玛尼经典400号红色漆光釉管身，带有标志性的椭圆乔治阿玛尼磁性锁扣，尽现意式优雅。

　　一款能令你自信绽放笑容的唇膏

标签: 唇膏阿玛尼

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