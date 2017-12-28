肌肤的液体口罩 补水神器屏障重塑

在这个寒冷干燥的季节里，皮肤作为人体和外界之间的屏障无时无刻不在受到外界环境的挑战。无论是紫外线，干燥又或者是雾霾，都对我们的皮肤屏障产生了巨大的威胁。一旦皮肤屏障受损，皮肤就会出现一系列的问题，轻则缺水起皮，重则过敏等等。所以冬季护肤，强韧皮肤屏障才是重中之重。

薇姿大喷（薇姿矿物赋能温泉水）RMB179 / 300ML

源自法国中部最纯净的奥维涅火山区，万年前落入火山的雨水，每一滴层层渗透火山岩石，在143°C的高温强压交融中汲取源源火山温泉，纯净天然，富含15种矿物质，对肌肤有着舒缓强韧的焕活作用。

薇姿火山温泉水，富含15种稀有矿物质，强韧肌肤屏障，焕活细胞更新。均匀柔和喷洒后，在肌肤表面留下透气保护膜，即刻重拾水润充盈质感。其独特的微力按摩喷头设计，更是模仿法国薇姿小镇“四手疗法”的原理，使喷洒在脸部表面的温泉水里的矿物质及微量元素，能更快的被皮肤有效吸收，适合任何肤质。

薇姿火山温泉水的历史渊源

罗马时代，坐落于法国中部的薇姿小镇（Vichy）即以其火山温泉水闻名。源自奥维涅火山区的温泉，不仅有美肤功效（外用），更有神奇的医疗价值（内服），可以治疗偏头痛，失眠以及肠胃问题。游客来到薇姿小镇，第一件事就是先去看一下医生，根据你的情况，医生会给你开出7日疗程，14日疗程或者21日疗程，然后发给你一个带有刻度的水杯，内服外泡。至今薇姿的SPA水疗中心仍是全球最富盛名的spa水疗中心之一。

历史上的薇粉

在历史上，薇姿火山温泉有三大忠诚粉丝！

凯撒大帝：罗马时代，凯撒大帝就再薇姿小镇的地方发现火山温泉水，从此开启薇姿小镇数世纪的温泉奇迹。

拿破仑三世：19世纪，拿破仑三世对薇姿温泉水的热爱家喻户晓，再次在全欧洲带起了一阵疗养的热潮。

著名名媛女作家赛维涅

搭配使用：薇姿急救面膜

将薇姿大喷和薇姿89[火山能量瓶] 组成肌肤的“急救面膜”，通过短时间的湿敷，就可以帮助 肌肤补足水分，舒缓镇定，解决干燥等肌肤问题。