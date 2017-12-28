当红不让 菲诗小铺新年限量版开运单品上市

红火热闹的新年将如期而至，新年新气象，蠢蠢欲动的你是否已为即将到来的新年许下了“不成熟”的小愿望？在这洋溢着幸福喜悦的节日里，新年红的穿搭虽是必备元素，但精致活力的妆容才能真正让你在新年伊始耀目吸睛，尽显美丽。韩国高端自然主义品牌The Face Shop菲诗小铺在这美好的节日里为你带来中国大陆新年限量款：璀璨红限量版气垫礼盒及亲吻限量版水润触感唇膏，助你打造完美妆容，从众多互道新年问候的小仙女中脱颖而出。新的一年，收获新年红运，全新限量系列仅限中国大陆市场售卖，更多惊喜，敬请期待！

高颜值璀璨红限量礼盒，“妆”出节日好气色

璀璨红限量气垫套装是The Face Shop菲诗小铺为契合新年季，以“中国红”为主要元素、内嵌精致的品牌Logo，为你旅行、约会、逛街、拜年全新打造的高颜值补妆利器，让你的每次亮相都闪耀过人。此次璀璨红限量气垫提供水光无瑕气垫修颜乳、水光保湿气垫修颜乳、控油补水气垫修颜乳3款可替换内芯，让你随“芯”所欲，选你所想，用你所爱。

菲诗小铺璀璨红限量版气垫 RMB 169

- 水光无瑕气垫修颜乳：富含有从玫瑰、金盏花、杏仁、玻璃苣、迷迭香、黄春菊、熏衣草中提取的鲜花精油，为肌肤提供充足营养的同时具有持久的自然遮瑕功效；不同大小的粉粒可自然遮盖毛孔及其他皮肤瑕疵，紧密贴合皮肤，打造亮透无瑕的柔滑底妆。

- 水光保湿气垫修颜乳：含多种天然保湿成分，使用后在不浮粉的同时维持肌肤清爽不黏腻的感觉；还可减少当肌肤出汗、出油时的脱妆或堆粉现象，呈现无花妆的干净妆容。超低分子透明质酸成分可有效持久保湿，打造光彩活力的自然底妆。

- 控油补水气垫修颜乳：富含抑制油脂分泌的温州蜜柑果皮提取物和可以控油的控油粉，能够有效抑制过量的油脂，维持清爽妆容；丰富的草棉籽成分不仅可以提亮肤色，也具有控油和滋润肌肤的功效。产品质地轻薄，轻轻拍打肌肤便能迅速服帖，打造长效润透的轻薄底妆。

菲诗小铺璀璨红限量版礼盒系列

精选人气色号，亲吻唇间花漾

The Face Shop菲诗小铺水润触感唇膏系列也成功“换装”，为新年献礼。与限量气垫礼盒交相呼应，水润触感唇膏（亲吻限量版）系列同样采用绚烂夺目的中国开运红为主色调，并于顶部别出心裁地设计专属定制心形唇刷。使用时能让唇部着色更加均匀，更显女人柔和唇线。

菲诗小铺水润触感唇膏（亲吻限量版） RMB 99

菲诗小铺亲吻限量版口红唇部试色

水润触感唇膏（亲吻限量版）系列集滋润度与高显色度于一体，膏体融入10%珍贵角鲨烯成分的精华复合物，出众的柔润质地在唇部形成保湿层与透明光泽层，令唇部触感顺滑不卡纹，轻松一抹即可打造丰盈润泽唇妆。在赋予双唇惊艳色彩的同时不易脱妆，可持久锁色并反复叠加，每涂抹一次都会比之前的色泽更加鲜亮，顷刻点亮他的心动瞬间。该系列限量版口红，精选五款人气色号，让你玩转花样唇色：梦幻红唇的热情性感，温柔豆沙的优雅清新，元气蜜西柚色的活泼迷人，还有甜美初恋粉色的天生浪漫和魅惑梅紫色的风情万种。柔滑触感融合层层精华，为你的娇嫩双唇注入丰润活力，随时随地尽享节庆欢乐时光，悦绽新年魅力。