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当红不让 菲诗小铺新年限量版开运单品上市

2017年12月28日 17:57 新浪时尚
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　　红火热闹的新年将如期而至，新年新气象，蠢蠢欲动的你是否已为即将到来的新年许下了“不成熟”的小愿望？在这洋溢着幸福喜悦的节日里，新年红的穿搭虽是必备元素，但精致活力的妆容才能真正让你在新年伊始耀目吸睛，尽显美丽。韩国高端自然主义品牌The Face Shop菲诗小铺在这美好的节日里为你带来中国大陆新年限量款：璀璨红限量版气垫礼盒及亲吻限量版水润触感唇膏，助你打造完美妆容，从众多互道新年问候的小仙女中脱颖而出。新的一年，收获新年红运，全新限量系列仅限中国大陆市场售卖，更多惊喜，敬请期待！

　　高颜值璀璨红限量礼盒，“妆”出节日好气色

　　璀璨红限量气垫套装是The Face Shop菲诗小铺为契合新年季，以“中国红”为主要元素、内嵌精致的品牌Logo，为你旅行、约会、逛街、拜年全新打造的高颜值补妆利器，让你的每次亮相都闪耀过人。此次璀璨红限量气垫提供水光无瑕气垫修颜乳、水光保湿气垫修颜乳、控油补水气垫修颜乳3款可替换内芯，让你随“芯”所欲，选你所想，用你所爱。

　　菲诗小铺璀璨红限量版气垫 RMB 169

　　- 水光无瑕气垫修颜乳：富含有从玫瑰、金盏花、杏仁、玻璃苣、迷迭香、黄春菊、熏衣草中提取的鲜花精油，为肌肤提供充足营养的同时具有持久的自然遮瑕功效；不同大小的粉粒可自然遮盖毛孔及其他皮肤瑕疵，紧密贴合皮肤，打造亮透无瑕的柔滑底妆。

　　- 水光保湿气垫修颜乳：含多种天然保湿成分，使用后在不浮粉的同时维持肌肤清爽不黏腻的感觉；还可减少当肌肤出汗、出油时的脱妆或堆粉现象，呈现无花妆的干净妆容。超低分子透明质酸成分可有效持久保湿，打造光彩活力的自然底妆。

　　- 控油补水气垫修颜乳：富含抑制油脂分泌的温州蜜柑果皮提取物和可以控油的控油粉，能够有效抑制过量的油脂，维持清爽妆容；丰富的草棉籽成分不仅可以提亮肤色，也具有控油和滋润肌肤的功效。产品质地轻薄，轻轻拍打肌肤便能迅速服帖，打造长效润透的轻薄底妆。

菲诗小铺璀璨红限量版礼盒系列菲诗小铺璀璨红限量版礼盒系列

　　精选人气色号，亲吻唇间花漾

　　The Face Shop菲诗小铺水润触感唇膏系列也成功“换装”，为新年献礼。与限量气垫礼盒交相呼应，水润触感唇膏（亲吻限量版）系列同样采用绚烂夺目的中国开运红为主色调，并于顶部别出心裁地设计专属定制心形唇刷。使用时能让唇部着色更加均匀，更显女人柔和唇线。

　　菲诗小铺水润触感唇膏（亲吻限量版） RMB 99

菲诗小铺亲吻限量版口红唇部试色菲诗小铺亲吻限量版口红唇部试色

　　水润触感唇膏（亲吻限量版）系列集滋润度与高显色度于一体，膏体融入10%珍贵角鲨烯成分的精华复合物，出众的柔润质地在唇部形成保湿层与透明光泽层，令唇部触感顺滑不卡纹，轻松一抹即可打造丰盈润泽唇妆。在赋予双唇惊艳色彩的同时不易脱妆，可持久锁色并反复叠加，每涂抹一次都会比之前的色泽更加鲜亮，顷刻点亮他的心动瞬间。该系列限量版口红，精选五款人气色号，让你玩转花样唇色：梦幻红唇的热情性感，温柔豆沙的优雅清新，元气蜜西柚色的活泼迷人，还有甜美初恋粉色的天生浪漫和魅惑梅紫色的风情万种。柔滑触感融合层层精华，为你的娇嫩双唇注入丰润活力，随时随地尽享节庆欢乐时光，悦绽新年魅力。

标签: 菲诗小铺开运限量版当红单品

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