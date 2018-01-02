新年一起红 Lancome兰蔻彩妆与香水大使王俊凯

Lancome兰蔻彩妆与香水大使王俊凯

2018年新年伊始，全球高档化妆品领军品牌Lancome兰蔻，诚邀超人气全能偶像王俊凯担任Lancome兰蔻彩妆与香水大使，并献上最为真挚的新年祝福：新年一起红！更美丽、更幸福！

作为才华横溢的演员和歌手，王俊凯一直坚持认真专业的态度，在演艺道路上不断努力与耕耘，为大家带来一部又一部优质作品。作为新生代时尚领袖的他，也逐步引领年轻一代的时尚新风潮。同时，王俊凯始终散发着清新自然的温暖气质和正能量的年轻活力，充满爱心并让人倍感愉悦，超高的人气让他成为年轻一代的优质榜样，更是当之无愧的超人气全能偶像。

2018年，Lancome兰蔻与王俊凯的携手，将秉承Lancome兰蔻令女性更美丽、更幸福的品牌理念，传递爱和关怀，并呈现Lancome兰蔻在彩妆和香水领域的更多惊喜和时尚摩登魅力。

Lancome兰蔻彩妆与香水大使王俊凯

在充满着美丽和幸福的新一年，Lancome兰蔻携手王俊凯呈献Lancome兰蔻鸿运限量版彩妆和Lancome兰蔻奇迹密语香水，为所有女性奉上更美丽、更幸福的新年祝愿。

Lancome兰蔻鸿运限量版菁纯唇膏

Lancome兰蔻鸿运限量版菁纯唇膏带来全新色号：‘开运红’#178，优雅正红色让鸿运降临，为新一年带来惊喜好运。此外，‘桃花红’#368，时髦玫红呈现无法抗拒的时尚魅力，让新年春风满面。

Lancome兰蔻鸿运限量版明星气垫霜

Lancome兰蔻鸿运限量版明星气垫霜，带来新年好气色，让好运连连转。此次包含两款气垫粉芯，随意所选，随性而妆：Lancome兰蔻鸿运限量版气垫CC霜，水润保湿，打造清新透明裸妆；Lancome兰蔻鸿运限量版气垫粉底液，亮白无暇，塑造持久完美妆容。

Lancome兰蔻奇迹密语香水

全新Lancome兰蔻奇迹密语香水拥有层次丰富而精致的香调组合，揭示茉莉花蕊的神秘气息，沁人心脾，令人陶醉。幽香茉莉清新悠远，橘色香水纯净浪漫，水晶般瓶身简约利落，密语时刻等你揭秘！

Lancome兰蔻彩妆与香水大使王俊凯

在新一年里， Lancome兰蔻彩妆与香水大使王俊凯化身新年祝福使者，献上Lancome兰蔻鸿运限量版彩妆和Lancome兰蔻奇迹密语香水，为女性带来新年祝愿：每一年好运连连，更美丽、更幸福！