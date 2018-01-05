2017舒肤佳斩获多项大奖 创新加持公益道路一路璀璨

纵观2017年，“健康”已经成为生活中不可忽视的一大关键词。自1992年进入中国市场以来，舒肤佳始终致力于帮助妈妈守护万千家庭健康，多年来也凭借多家国际医学专业团体认可的抑菌功效，为越来越多的家庭提供了舒适安心的抑菌体验。2017年，作为中国个人清洁产品市场的主导品牌，舒肤佳不断创新，尝试新型营销手段，同时又秉持初心，始终坚持公益事业，坚持以培养中国儿童的健康习惯为己任，受到了业内权威媒体的广泛认可，斩获多项重量级大奖。

舒肤佳强化创新构想，营销类权威奖项收获颇丰

为了更好地与广大消费者沟通并打破大众对舒肤佳守旧形象的成见，舒肤佳在过去的一年里尝试了多种全新的营销方式，与多方合作伙伴联手为消费者带来兼具趣味与内涵的广告和情感联系。这种适应时代的营销观念的转变，更是让舒肤佳在2017年斩获无数重量级奖项。

在《舒肤佳，舒服家》案例中，舒肤佳联合京东，携手运动、家电、牛奶、食品四大品类的诸多品牌，并结合消费者生活习惯，跨界打造了不同生活情景的站内售卖专场。此次深度融合生活应用情景的案例一举斩获艾菲奖金奖-专项类，单一零售商类这一重量级大奖。艾菲奖是全球广告营销行业的顶级权威奖项，此次获奖展现了舒肤佳赋能品牌的营销实力，也是舒肤佳通过高效的用户洞察并依托大数据精准分析的一次成功实践。

艾菲奖金奖-专项类，单一零售商类

《舒肤佳，舒服家》还结合了京东大数据投放，以功能点和促销信息吸引用户点击，借助其他品类的知名品牌熟识度，为舒肤佳带来关联流量。该项目也斩获了国内广告行业中权威且具有高度影响力的广告营销类奖项-中国广告长城奖“大数据精准营销类”金奖，舒肤佳凭借精准大数据洞察及出色的场景营销创意，稳当此殊荣。

中国广告长城奖“大数据精准营销类”金奖

洗手吃饭是舒肤佳多年的主题，这句饱含亲情的话与舒肤佳的健康守护品牌理念不谋而合。过去，舒肤佳一直强调常见的新年团聚场景，蕴含着亿万家庭对健康的关注、对团聚的喜悦。在2017年《洗手吃饭》的视频里，舒肤佳则呼吁社会各界来关注留守儿童这一较为突出的社会问题。在视频里，舒肤佳运用最朴素的语言，讲述了真实的故事和人物，使消费者与品牌之间建立了牢固的情感纽带。舒肤佳通过“洗手吃饭”这句最质朴的中国式情感关怀，用温情演绎了不同的故事，唤起大众的共鸣，加深了品牌形象。该视频荣获有中国创意界奥斯卡之称的金投赏大奖-制作公司组-影视前期制作服务，这也是全球第一个商业创意奖项。

金投赏大奖-制作公司组-影视前期制作服务

舒肤佳始终践行公益承诺，脚踏实地为社会福祉贡献力量

创新力是现在这个时代的一大宝贵品质，但在不断创新和关注营销回报的同时，舒肤佳仍在脚踏实地为公益事业不断付出。作为全球个人清洁的领导品牌，舒肤佳致力于公益事业，帮助了一代又一代的中国儿童培养健康正确的洗手习惯，守护着无数个中国家庭的健康。2017年，舒肤佳也延续自己的公益道路，举办了多场以公益为主题的线下活动，并且荣获了不同的公益奖项，以实践证明了自己的公益精神和公益成果。

舒肤佳凭借自身的示范作用和影响，一直致力于带动健康卫生公益事业的发展，形成可持续发展的局面，并且如实兑现捐赠承诺，在履行社会责任方面口碑颇佳。因卓越的公益表现和累累的公益硕果，舒肤佳入围了凤凰网行动者联盟2017公益盛典年度十大公益企业，并荣获第七届中国公益节年度责任品牌奖。这两项重量级奖项皆肯定了舒肤佳在2017年的公益成果，并鼓励舒肤佳在未来继续践行公益承诺。作为公益行为的见证者与公益精神的传播者，舒肤佳也会一直与国内外顶尖公益企业比肩，致力于传递向上、向善的力量，让更多人建立起关注和参与公益的态度，以促成“全民公益”的实现。

舒肤佳始终坚持与中国的卫生和健康事业同行，为越来越多的中国儿童和家庭提供有效的卫生保障。2017年舒肤佳光荣斩获多项大奖，这将鼓励舒肤佳在“时刻关注家庭健康，积极投身公益事业”的道路上继续前进，同时也竭力为大众提供更为创新和独特的营销内容，为消费者带去更加舒适、健康、安心的生活。