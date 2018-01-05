大胆玩“新” 唤醒新年美力大秘籍

新年的钟声敲响，整座城市熠熠光辉，伴随着满溢的节日气氛迎接着全新开始。而“越来越美”一定是小仙女们新年愿望清单上的top 1，我们守在窗边，等待着在00：00这一刻，洒下美力的种子。But！除了许愿，你还可以来主动实现！天生爱美的你需要肆意的欢乐，追求不一样，感受“焕”新的态度，提拉焕肤，新年“焕”新颜，提升开年好运势！美颜升级，大胆试“新”，一路吸睛到底！玩转新香，质感风尚触手可及！越美力越幸运，SEPHORA丝芙兰唤醒新年美力秘籍大公开，敢不敢来逐一挑战？

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ESTEE LAUDER雅诗兰黛全新花漾倾慕唇膏-哑光系列

秘籍一：新年焕肤，释放“肌”能

想在新年“焕”新颜，拥有女明星般紧致小V脸与童颜美肌，在与时间的赛跑中稳赢一小步，以全新“肌”能拥抱崭新未来，这一秘籍其实只需要抓住两个关键点：密集呵护的产品+紧致提拉手法，从而双重养护，唤醒肌肤活力，让你新年get明星同款开运童颜肌，一举“睛”艳全场。密集呵护的产品首选当然是一直大热的护肤油和精华，寒冬护肤，小仙女们记得为美力加点“油”哦，再辅以准确的提拉手法，每天晚上十分钟，一抹二揉三提拉，肌肤紧致度up，新年逆龄生长之余，新年运势也跟着up up！

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欧树多效滋养干爽护理油 100ML （2）

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新年也恰逢一年中最冷的时候，室内空调和供暖，以及日晒和大风都能使肌肤快速脱水，导致肌肤松弛，所以寒冬护肤首选护理油和精华，法式简约主义的NUXE欧树多效滋养干爽护理油多效合一，也称为“万能小金油”，油的质地为肌肤提供加倍滋养，有效帮助肌肤抗氧，增强皮肤弹性，再辅以提拉按摩，让护理油吸收升级，弹出开运童颜肌。LANCOME兰蔻全明星鸿运限量版新春礼盒内含新年款兰蔻精华基底液，以精华分子，渗透修护肌底，使肌肤追溯到年轻状态，紧致柔软细腻摸得到，弹润透亮看的见！另外，红色的瓶身开启新年红运，从内到外让你的新年美不胜收。Get年轻紧致小V脸，DIOR克莉丝汀迪奥未来新肌系列不会让你失望！其主要成分包含抗氧化鸢尾提取物，能有效减缓皮肤老化过程。不管是提拉紧致，提亮肤色，还是抗老抗皱，统统有办法。除了以上大热的油与精华，如果你还有肌肤色斑，肤色不匀等小烦恼也不要怕，新年护肤有方法！LANCASTER兰嘉丝汀美肌修护淡斑亮白精华露，从源头针对黑色素母细胞的DNA修复，逆转黑色素生成，为你打造均匀白皙透亮肤质！同时，Fresh玫瑰润泽保湿舒缓面膜独特的清凉啫哩配方中蕴含能融于肌肤的天然玫瑰花瓣，能有效调整肤色，紧致每一寸肌肤。

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秘籍二：玩转派对，美颜升级

相信爱美的小仙女们心中都有成为Party Queen的渴望，众人瞩目的快感让你愿意花更多时间打造精致妆容。新年之际，多得是让你可以美得无所顾忌的派对场合，而如何闪耀全场，你只需大胆试“新“，妩媚的眉妆让美颜升级之余，夺目的唇色更是你聚焦目光的不二之选，一抹 “魅力吸金（睛）唇”，大胆开启光耀之夜，瞬间聚焦全场目光，任谁也无法抵抗你的吸睛魔力！

MAKE UP FOR EVER玫珂菲明星挚爱柔润气垫唇釉让你在party上变身百变小仙女，成为万众倾慕的焦点。此款唇釉既有亮丽的颜色和易于上色的气垫头，又有轻盈的釉质，不粘腻不厚重，轻松玩转百变妆容，释放满格表现力。ESTEE LAUDER雅诗兰黛全新花漾倾慕唇膏-哑光系列的三款唇膏赋予改变唇妆的独特力量，金属哑光大胆出众，雾感哑光款不可抗拒，丝绒哑光诱惑无人可挡，选择自己的方式，定制自己的哑光色彩力量。还有更加大胆DIOR迪奥克丽丝汀迪奥烈艳蓝金唇膏（双色双效）供你选择，拥有16种色彩，完美融合哑光和金属光泽的双色双效唇膏！饱满莹润，双重质地，双效光感，一笔即享渐变唇妆。新年party上不想再化出僵硬的蜡笔小新眉？快使用超级容易上手的BENEFIT贝玲妃眉笔（防麻瓜眉笔），其采用丝滑柔和配方涂在毛发和皮肤上，非常服帖，稀疏的眉毛一下变得丰盈立体。为你打造丰盈、柔和、自然的眉毛，让你眉力四射！

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秘籍三：开年新香，玩味风尚

好看的皮囊千篇一律？只需一点点小心机，就能让你美得万里挑一。新年焕肤，美颜升级之余，精致的你一定懂得美力怎会只停留在视觉，新年美力风尚更是要触摸得到，感受得到，才更热烈更丰富。而秀发和香氛正是为美力加分的点睛之笔，醉人的香氛在挥洒之间彰显气质，蓬松顺畅的发质在举手投足间尽显风华。

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经典雏菊花束花香调，气味清新，并带有一丝丝的顽皮可爱，使人感觉成熟大方，毫不拘束，平添明快、迷人的轻松体验。MARC JACOBS莫杰雏菊女士淡香氛十周年纪念版包装全新升级。瓶盖采用手工水晶石镶嵌工艺，瓶体为优雅的磨砂雾面，对经典雏菊更为摩登而闪耀的诠释。除了雏菊的顽皮，茉莉的清香幽远同样令人印象深刻。LANCOME兰蔻奇迹密语香氛清爽甜美的前调，清新的中调，还有迷人而有层次的后调，再加上少女心满满的粉色精致外观，相信你已经迫不及待开启神秘茉莉的香氛秘密了！MIU MIU缪缪女士香氛同样彰显年轻温柔的力量，暖色调的瓶盖与冷色调的瓶身相得益彰，夸张而不失优雅，古灵精怪又时尚经典，让新年的乐曲更加生动，跳跃和欢快。除了嗅觉，触觉更需要被感知到。一头靓丽的秀发承包你全年的好运气，PERCY & REED佩妍丽奇迹发霜通过对头发表层存积的细微缺陷或损伤的调控，为后续的造型过程塑造一个光滑并完美的基础发面。让你在各种聚会上，轻松打造百变美力发型，持久温和，柔亮到底！

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爱美的小仙女们，别让对新年的期待只停留于想法，大胆焕新，玩美新年！SEPHORA丝芙兰唤醒新年美力秘籍已公开，快来一试究竟？