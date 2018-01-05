CHRISTIAN LOUBOUTIN以玩味情感手绘呈现LOUBITAG限量版甲油套装

Loubitag 限量版甲油套装的灵感，源自设计师Christian Louboutin与世界各地拥戴者亲密交流的美好时光。他喜爱用标志性手绘记录拥戴者的故事和深刻的情感： 比如她以Rouge Louboutin经典红调唇膏在信封上盖上唇印； 她穿着极致诱惑的经典款Pigalle高跟鞋庆祝生日； 她挑选鲜艳活泼的Baraboum蓝色甲油为婚嫁大日子增添一点蓝……见证全球女性与Christian Louboutin相伴庆祝人生最美的重要时刻。

Christian受忠实拥趸们分享的真挚故事所触动，喜爱在她们心爱的鞋子及配饰上即席画上个人签名、专属的手绘、幸运吉祥物，甚至写上与谈话内容相关的情感密码。

从这些生动笔触中获得灵感，Loubitag系列趣味展现Christian独一无二的珍贵手绘。作品中藏有他的标志式签名、情感丰富的眼眸涂鸦、色彩缤纷的心形及星形，以及充满玩味的字句。

Christian的格言：‘张开眼睛、打开心扉??还有，请不要自拍！’完全体现这位设计师对创意想象的无限热爱、人与人之间的真挚交流、玩味智慧哲思和喜悦。Loubitag系列犹如一本首度公开披露的嘉宾名册，诠释及表彰Christian逾25年以来自由奔放的设计故事、丰富的情感和生活态度。

Loubitag限量版甲油套装封存于精致时尚的纸艺包装盒，蕴藏两瓶色调鲜艳夺目的迷你甲油，分别提供三款颜色组合选择，以指尖为画布，添上玩味活泼的独特甲色图案表达自我。

Loubitag fashion x beauty

Christian Louboutin 甲油色彩深浓艳丽，持久动人的迷人光泽。Loubitag系列图案同时于2017年11月亮相2018春夏鞋履及配饰系列。

Loubitag 限量版甲油套装于2018年1月19日全球同步开始发售：

Loubitag Collection I

Loubitag Collection I

Pluminette — 艳丽夺目的桃红

Batignolles —湖水蓝绿

Loubitag Collection II

Loubitag Collection II

Miss Loubi —鲜明亮丽的珊瑚

Bolidonna —带红调的明亮莓紫

Loubitag Collection III

Loubitag Collection III

Edgypopi —性感挑逗而富感染力的橙红

Baraboum —活泼的宝石蓝