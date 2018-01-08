美妆红人不懂老兮推新书发布会现场揭露明星小秘密

1月6日，国内顶级美妆护肤专家、湖南卫视(微博)、光线传媒美妆节目长期嘉宾周毅（不懂老兮），携美肤新书《达脸》在798搜咖机遇空间举行了“首届中国达脸秀”——不懂《达脸》就被打脸新书分享会暨签售会。现场揭露网红明星小秘密，为读者讲解美容护肤的知识，纠正女生常见的护肤误区，并与粉丝们分享了宝贵的从业经历。这次活动由凤凰联动主办，机遇空间与京东图书协办。活动还特别邀请到腾讯视频金牌主持人宥鸣作为嘉宾，与作者就美肤行业的发展进行讨论。著名塔罗师poola姐前来助阵，与现场读者进行亲密互动。

一本书告诉你，你所做的都是打脸

《达脸》是不懂老兮倾心八年，特别为东方人打造的一部中国美肤黄金IP。图书在预售期间，就受到了粉丝们的热烈追捧。预售仅一小时，销量就达到了10000册，连续一周位居各类图书榜单榜首，是中国首部登上图书总榜第一的美妆类书籍。

书中，不懂老兮对读者进行零基础护肤教学，纠正了常见的护肤误区，从皮肤基本知识，到每一步怎样护理到位，再到一年四季结合中医学养生由内而外美肤，都事无巨地进行细悉心指导。此外，不懂老兮还专门针对亚洲人的肤质，整理了最适合东方人的美肤术——东方肌道，深受读者和粉丝们喜爱。

除了护肤知识，书中讲述了一些品牌的创业发展史和古代女性护肤进程，从历史文化的角度全面为读者介绍美容护肤，从古至今对美肤进行深入浅出的剖析。是一本颇具文学性的护肤智趣读物，堪称最具网站的严肃美妆艺术。

不懂老兮行文风格犀利幽默，书中金句不断，字字珠玑，针针见血，看书仿佛在听现场授课，身临其境。他在书中为干性皮肤女生、油性皮肤女生和爱起痘的皮肤女生分别起了非常好听的名字：撒哈拉仙女、克拉玛依仙女和月球仙女， 并告诫所有读者：“别再仗着自己肉体充满胶原蛋白便为所欲为了。青春可以折腾，肌肤折腾不起，特别是滥用三无化妆品，其危害程度犹如让100颗原子弹在你的脸上连环爆炸。如果时光倒流，可能阿姆斯特朗登的不是月球，而是你的脸。”

值得一提的是，这本护肤书由《时尚芭莎》编辑排版，装帧设计颇有杂志的时尚质感，并配有海量精美插图。

不懂老兮揭露网红明星小秘密

活动期间，不懂老兮讲话风趣幽默。现场语录和金句不断，高潮迭起，妙趣横生。一开场，不懂老兮就diss了一众网红，开玩笑称他们的脸就是《一公升的眼泪》续集——“一公升的玻尿酸”。“那些人声称自己是‘纯天然’其实满脸都是玻尿酸，传递的一些护肤方法也是不正确。”不懂老兮呼吁读者树立正确的护肤三观，用健康、安全的方式保养肌肤。他也告诫在场读者：“大家要努力赚钱，不要去朋友圈里买一些奇怪又便宜的东西，随意尝试无品质保证的产品，你会付出严重的代价。”

此外，不懂老兮还过了一把吐槽瘾，疯狂吐槽了近日热门大片，为现场观众绘声绘色地模仿了一段女主开场白，并吐槽背后传递的价值观。他讲到：“这部电影所体现的价值观，就让人放下执念。”他认为，生活的意义就是在于追求，而不是在该谈理想的年纪就过上“佛系”生活。那些让你放下执念不用努力的人，银行卡里早就有一套房的首付了！

为回馈读者和粉丝们的支持，不懂老兮在此次首届“中国达脸秀”活动中设置了多次互动环节。并请到好友著名塔罗师poola姐，为现场幸运读者进行塔罗占卜，赠出大量名贵礼品，为粉丝们详细解答了皮肤问题，场面一度十分火爆。以下是一些护肤小知识分享：

读者：长痘痘可以去美容院做针灸治疗吗？

不懂老兮：首先要搞清痘痘的成因，针对性进行治疗，另外去医美机构做破皮护理一定要选择正规的机构，不要贪便宜。

读者：每天都回家敷面膜、用蒸脸器蒸脸，皮肤依然很干燥易起皮

不懂老兮：首先面膜不如面霜有用，另外蒸脸仪更大程度上是一种噱头，不能说完全没用，但他的作用比较有限。如果身体比较干燥，建议大家口服一些维生素的软磷脂、维E，这些是可以调节身体的干燥的，还可以使用一些精油类护肤品，混合到身体乳中擦拭身体。另外，一定要使用面霜。面霜和精华是北方地区抵御干燥最实用的一样物品。另外友情提示：水智能渗透到皮肤表皮层，如果有护肤品声称可以渗透至皮肤真皮层，那一定是骗人的。

读者：如何去除黑眼圈？

不懂老兮：黑眼圈与女性内分泌有关系，通常因为血液堆积而形成的，最好的解决方式是按摩。用无名指在眼周不停地拍，再用一些除眼圈的比较清润的眼霜，记住用量一定是黄豆大小，按摩时间不要太长。如果眼圈发红，可以选择用洋甘菊纯露敷眼睛。

被问到出书缘由，不懂老兮坦言：“我希望告诉更多女生，不要辜负自己的性别。身为女性，你们拥有更多变美的权利、变美的资源和变美的能力。这个世界有太多为女孩子准备的美好事物，无数科学家和设计师努力将珍稀的护肤品、精美的华服和昂贵的珠宝送给这个世界上的女性，希望你们能变得更美丽。另外，我进入美妆护肤行业后，越来越发现有效美容信息的渠道太少了。很多女生为了美肤，随意向朋友圈学习一些错误的变美小技巧。”

除此之外，也希望女生们认识到，虽然护肤很重要，但是并不存在完美的容貌。他呼吁在场读者，接受每一个时期的自己，不过分执着于自己的年龄和容貌，理智护肤，但也不要放弃对美的追求。

他表示，希望通过这本《达脸》，打脸一切“伪科学”“伪成分”“伪三观”，为所有女生树立正确的护肤三观。他给书取名“达脸”的意义也在于此。他希望这本通达美丽的护肤书能让更多女生重视自己的皮肤，珍惜、爱惜自己。成为“达人”，先从拥有一张“达脸”开始。

护肤界的王小波，时尚界的吴彦祖

一直以来，不懂老兮都秉承着“传播正确、安全、有效、性价比高的护肤方式，同时与自然、心灵、身体寻求平衡”的理念。无论是在生活中还是在节目中，面对受到肌肤困扰的朋友，不懂老兮都坚持“不说瞎话”，这也为他赢得了极佳的口碑和支持，成为众多国际一线大牌与之合作的原因。

他长期受邀参与各类美妆护肤品发布会、产品交流会以及美妆活动，并与世界顶级知名品牌及知名媒体合作，为各大美妆护肤杂志撰写专栏文章，被《精品购物指南》评为“美妆界意见领袖”。同时，不懂老兮在网络上拥有相当高的人气。他的微博共有百万粉丝，微信文章阅读量篇篇破万，备受广大粉丝以及美妆护肤专业人好评，是时尚界、美妆界炙手可热的明星护肤美妆老师，被媒体誉为“横贯中西，通古知今的护肤狂人”。

由于他外表帅气英俊，言语犀利毒舌，被粉丝们誉为“护肤界的王小波，时尚界的吴彦祖”。

在此次中国达脸秀活动中，周毅与主持人宥鸣分享了自己的从业经历，并一同探讨了中国美肤行业发展趋势，给予希望从事相关行业的粉丝们很大启发。他在活动结束前，将他很喜爱的作品《第二性》中的一句经典语录分享给现场读者。“One is not born， but ratherbecomes a woman。”（女人不是天生的，而是被塑造成的。

“我去了国外之后发现，中国的女孩子普遍不够自信，而且太在意他人对自己的看法，受制于男朋友或老公。自信实际上是一种不服输。我希望所有的女孩儿都能够自信起来，由内而外散发自信，你才能变成最美的人。现在的女性都有很多身份，你可能是女儿，可能是母亲，可能是老板，可你不要忘了，自己还是一个女人。女人不是天生的，是可以塑造的，通过后天环境，通过修养是我们成为真正的女人，所以我希望在做的女生们，可以从今以后每天鼓励自己，要多注重自己的感受，不要太在意别人的评价。”

正如周毅在《达脸》一书中所写：愿你我，有愿景，不负天赋美力。