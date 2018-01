1月6日,国内顶级美妆护肤专家、湖南卫视(微博)、光线传媒美妆节目长期嘉宾周毅(不懂老兮),携美肤新书《达脸》在798搜咖机遇空间举行了“首届中国达脸秀”——不懂《达脸》就被打脸新书分享会暨签售会。现场揭露网红明星小秘密,为读者讲解美容护肤的知识,纠正女生常见的护肤误区,并与粉丝们分享了宝贵的从业经历。这次活动由凤凰联动主办,机遇空间与京东图书协办。活动还特别邀请到腾讯视频金牌主持人宥鸣作为嘉宾,与作者就美肤行业的发展进行讨论。著名塔罗师poola姐前来助阵,与现场读者进行亲密互动。

一本书告诉你,你所做的都是打脸

《达脸》是不懂老兮倾心八年,特别为东方人打造的一部中国美肤黄金IP。图书在预售期间,就受到了粉丝们的热烈追捧。预售仅一小时,销量就达到了10000册,连续一周位居各类图书榜单榜首,是中国首部登上图书总榜第一的美妆类书籍。

书中,不懂老兮对读者进行零基础护肤教学,纠正了常见的护肤误区,从皮肤基本知识,到每一步怎样护理到位,再到一年四季结合中医学养生由内而外美肤,都事无巨地进行细悉心指导。此外,不懂老兮还专门针对亚洲人的肤质,整理了最适合东方人的美肤术——东方肌道,深受读者和粉丝们喜爱。

除了护肤知识,书中讲述了一些品牌的创业发展史和古代女性护肤进程,从历史文化的角度全面为读者介绍美容护肤,从古至今对美肤进行深入浅出的剖析。是一本颇具文学性的护肤智趣读物,堪称最具网站的严肃美妆艺术。

不懂老兮行文风格犀利幽默,书中金句不断,字字珠玑,针针见血,看书仿佛在听现场授课,身临其境。他在书中为干性皮肤女生、油性皮肤女生和爱起痘的皮肤女生分别起了非常好听的名字:撒哈拉仙女、克拉玛依仙女和月球仙女, 并告诫所有读者:“别再仗着自己肉体充满胶原蛋白便为所欲为了。青春可以折腾,肌肤折腾不起,特别是滥用三无化妆品,其危害程度犹如让100颗原子弹在你的脸上连环爆炸。如果时光倒流,可能阿姆斯特朗登的不是月球,而是你的脸。”

值得一提的是,这本护肤书由《时尚芭莎》编辑排版,装帧设计颇有杂志的时尚质感,并配有海量精美插图。

不懂老兮揭露网红明星小秘密

活动期间,不懂老兮讲话风趣幽默。现场语录和金句不断,高潮迭起,妙趣横生。一开场,不懂老兮就diss了一众网红,开玩笑称他们的脸就是《一公升的眼泪》续集——“一公升的玻尿酸”。“那些人声称自己是‘纯天然’其实满脸都是玻尿酸,传递的一些护肤方法也是不正确。”不懂老兮呼吁读者树立正确的护肤三观,用健康、安全的方式保养肌肤。他也告诫在场读者:“大家要努力赚钱,不要去朋友圈里买一些奇怪又便宜的东西,随意尝试无品质保证的产品,你会付出严重的代价。”

此外,不懂老兮还过了一把吐槽瘾,疯狂吐槽了近日热门大片,为现场观众绘声绘色地模仿了一段女主开场白,并吐槽背后传递的价值观。他讲到:“这部电影所体现的价值观,就让人放下执念。”他认为,生活的意义就是在于追求,而不是在该谈理想的年纪就过上“佛系”生活。那些让你放下执念不用努力的人,银行卡里早就有一套房的首付了!

为回馈读者和粉丝们的支持,不懂老兮在此次首届“中国达脸秀”活动中设置了多次互动环节。并请到好友著名塔罗师poola姐,为现场幸运读者进行塔罗占卜,赠出大量名贵礼品,为粉丝们详细解答了皮肤问题,场面一度十分火爆。以下是一些护肤小知识分享:

读者:长痘痘可以去美容院做针灸治疗吗?

不懂老兮:首先要搞清痘痘的成因,针对性进行治疗,另外去医美机构做破皮护理一定要选择正规的机构,不要贪便宜。

读者:每天都回家敷面膜、用蒸脸器蒸脸,皮肤依然很干燥易起皮

不懂老兮:首先面膜不如面霜有用,另外蒸脸仪更大程度上是一种噱头,不能说完全没用,但他的作用比较有限。如果身体比较干燥,建议大家口服一些维生素的软磷脂、维E,这些是可以调节身体的干燥的,还可以使用一些精油类护肤品,混合到身体乳中擦拭身体。另外,一定要使用面霜。面霜和精华是北方地区抵御干燥最实用的一样物品。另外友情提示:水智能渗透到皮肤表皮层,如果有护肤品声称可以渗透至皮肤真皮层,那一定是骗人的。

读者:如何去除黑眼圈?

不懂老兮:黑眼圈与女性内分泌有关系,通常因为血液堆积而形成的,最好的解决方式是按摩。用无名指在眼周不停地拍,再用一些除眼圈的比较清润的眼霜,记住用量一定是黄豆大小,按摩时间不要太长。如果眼圈发红,可以选择用洋甘菊纯露敷眼睛。

被问到出书缘由,不懂老兮坦言:“我希望告诉更多女生,不要辜负自己的性别。身为女性,你们拥有更多变美的权利、变美的资源和变美的能力。这个世界有太多为女孩子准备的美好事物,无数科学家和设计师努力将珍稀的护肤品、精美的华服和昂贵的珠宝送给这个世界上的女性,希望你们能变得更美丽。另外,我进入美妆护肤行业后,越来越发现有效美容信息的渠道太少了。很多女生为了美肤,随意向朋友圈学习一些错误的变美小技巧。”

除此之外,也希望女生们认识到,虽然护肤很重要,但是并不存在完美的容貌。他呼吁在场读者,接受每一个时期的自己,不过分执着于自己的年龄和容貌,理智护肤,但也不要放弃对美的追求。

他表示,希望通过这本《达脸》,打脸一切“伪科学”“伪成分”“伪三观”,为所有女生树立正确的护肤三观。他给书取名“达脸”的意义也在于此。他希望这本通达美丽的护肤书能让更多女生重视自己的皮肤,珍惜、爱惜自己。成为“达人”,先从拥有一张“达脸”开始。

护肤界的王小波,时尚界的吴彦祖

一直以来,不懂老兮都秉承着“传播正确、安全、有效、性价比高的护肤方式,同时与自然、心灵、身体寻求平衡”的理念。无论是在生活中还是在节目中,面对受到肌肤困扰的朋友,不懂老兮都坚持“不说瞎话”,这也为他赢得了极佳的口碑和支持,成为众多国际一线大牌与之合作的原因。

他长期受邀参与各类美妆护肤品发布会、产品交流会以及美妆活动,并与世界顶级知名品牌及知名媒体合作,为各大美妆护肤杂志撰写专栏文章,被《精品购物指南》评为“美妆界意见领袖”。同时,不懂老兮在网络上拥有相当高的人气。他的微博共有百万粉丝,微信文章阅读量篇篇破万,备受广大粉丝以及美妆护肤专业人好评,是时尚界、美妆界炙手可热的明星护肤美妆老师,被媒体誉为“横贯中西,通古知今的护肤狂人”。

由于他外表帅气英俊,言语犀利毒舌,被粉丝们誉为“护肤界的王小波,时尚界的吴彦祖”。

在此次中国达脸秀活动中,周毅与主持人宥鸣分享了自己的从业经历,并一同探讨了中国美肤行业发展趋势,给予希望从事相关行业的粉丝们很大启发。他在活动结束前,将他很喜爱的作品《第二性》中的一句经典语录分享给现场读者。“One is not born, but ratherbecomes a woman。”(女人不是天生的,而是被塑造成的。

“我去了国外之后发现,中国的女孩子普遍不够自信,而且太在意他人对自己的看法,受制于男朋友或老公。自信实际上是一种不服输。我希望所有的女孩儿都能够自信起来,由内而外散发自信,你才能变成最美的人。现在的女性都有很多身份,你可能是女儿,可能是母亲,可能是老板,可你不要忘了,自己还是一个女人。女人不是天生的,是可以塑造的,通过后天环境,通过修养是我们成为真正的女人,所以我希望在做的女生们,可以从今以后每天鼓励自己,要多注重自己的感受,不要太在意别人的评价。”

正如周毅在《达脸》一书中所写:愿你我,有愿景,不负天赋美力。