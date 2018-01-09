新国货悄然海外种草 张沫凡国货打call

面对林林总总的美妆产品，追随时尚潮流万变的的女孩们总觉得永远会少一件心头爱，眼光和口味也随之变得越来越挑剔。加之代购海淘的趋势正猛，消费者更加放飞自我去体验和种草更多新奇特的产品。但今年的美妆市场惊起了些许涟漪，一些默默的中国制造新兴品牌反而悄然走红海外，成为外国人代购和种草的首选，在海淘的大势中，中国制造实现了一次时尚的反转。

随着互联网科技的快速发展，人们的生活正在发生剧变，自媒体的广泛普及，不仅加速了信息传播的速度，在一定程度上也引导并推动了社会消费的发展趋势，也积极促进着国内品牌的快速成长。消费者本土意识的觉醒，伴随着他们审美能力的提升，有力地推动中国品牌的蝶变。在这样的大环境背景下，国货品牌纷纷发力，向全球消费者，表达打造国家品牌的决心。

一些高品质的民族品牌在市场竞争中不断整合产业链、优化媒体传播矩阵、跨界营销，在不断扩大自身品牌商业价值的同时进军国际市场。这其中国内美妆产业中迅猛崛起的新星“张沫凡”以年创1.2亿的不斐成绩俨然成为行业的焦点，其创立的品牌也在国内外美妆界迅速蹿红。其 “美沫”品牌作为国内红人品牌也首个登陆了美国纽约时代广场，并以此为契机正式进军海外市场。将东方的雅典之美与国际时尚潮流相结合，打造中国品牌的国际影响力，引得国外消费者纷纷追随。

成绩斐然的背后也并非偶然，近年来国内红人经济蓬勃发展，堪称红人经济的爆破元年。如何理智的进行商业化运作和布局的决策，对于自有红人品牌来讲显得更为重要。2017年11月张沫凡就已开始重视海外市场，带领美沫旗下护肤品牌美沫艾莫尔与美妆品牌美沫艾蜜思率先登录美国纽约纳斯达克大屏；越来越多的海外消费者对品牌有了深刻的印象，加上国外KOL的种草推荐，一定程度上也转化了更多的消费者，开始被外媒提及和关注，同年12月 在YouTube美国“Pop Trigger Talk show”脱口秀中被主动报道，深度探讨国内外红人品牌逆袭的商业之路，这是首个中国红人品牌在国外能够引起广泛关注与讨论的品牌，同时也为作为国内首个红人品牌的经典案例进行分享讲述中国制造的温暖情怀和成功经验。节目中，立足中国市场环境现状，对张沫凡的创业经历、运营模式、品牌推广方式等进行深度的剖析，并对美沫品牌基于受众的大众化媒体传播方式以及其基于中国社交网络环境、用户需求点打造的自媒营销矩阵，从而达到内容聚合、品牌营销、提升品牌价值的推广模式不仅仅是一种商业价值的体现，更是消费升级下的品牌策略的美学价值。

美沫在海外市场引发的良好反响并非偶然，而是张沫凡看准了国货品牌爆发趋势的一次正确决策。海外市场对于中国品牌的认知度正在不断提升，中国品牌相比于国外品牌也越来越有竞争力。这一现象在今年双十一美妆行业的品牌排名就能窥见一斑，TOP10中有8个中国品牌，美沫也成功跻身美妆行业全网第20名。

在资本市场下，口碑也许是检验产品的有效利器，好的产品定不会辜负消费者所望。虽然商海之路慢慢，守住初心，坚持执着挺进，中国制造势必会成为世界的“中国制造”。回顾世界品牌的发展，也许时间才是品牌最大朋友和敌人，也只有时间，才能大浪淘沙，沉淀灵魂价值。当然所有人也期待中国自有品牌在不远将来定会绽放更耀眼的光芒。