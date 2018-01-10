全新FOREO UFO智臻面膜仪强势开启2018年美容潮流

拉斯维加斯2018年1月10日 ：昨日，瑞典高端个人护理品牌FOREO在国际消费类电子产品展览会（CES）上推出其最新的美容科技产品——FOREO UFO。FOREO UFO智臻面膜仪是世界上首个智能面膜产品，在短短90秒内为消费者提供Spa级的面部护理，融合了可由智能手机激活的T-Sonic?脉动技术。该概念性新品预计将于2018年3月首发登陆中国市场并同步开售。

作为2017年最强劲的美容潮流，“面膜”这一搜索关键词在各大搜索网站排行内皆位列第一，该品类线上销售额占全球美容市场的40%。FOREO推出UFO（Ur Future Obsession 肌肤未来之迷），旨在革新面膜产品，试图解决传统纸质面膜渗透率低、面部覆盖度差和麻烦费时等消费者最关心的核心痛点。

“传统纸质面膜已经持续流行了很多年。大家在享受它们的同时，也会质疑这一产业的实际功效。难道步入2018年，我们仍然只能躺在一张冰冷的、湿乎乎的纸片面膜下面吗？”FOREO的CEO 保罗·佩罗说到，“经过4年的研究，FOREO的产品设计师和工程师已经证明我们还有更好的办法。FOREO尝试将全球尖端个人护理技术带给大众，这些顶级spa护理可能价值上千美元，现在却都融于UFO智臻面膜仪之中，释放面膜的潜力。最后的成效令人啧啧称奇。”

FOREO全新UFO智臻面膜仪已经秘密研发了4年，该产品被研发者满怀信心地称为——肌肤未来之迷，如今终于在2018 CES展会上首次亮相，展位是#43534。现场有几千人，包括全球主流科技媒体和科技爱好者、美容爱好者们齐聚UFO展位，期望一睹FOREO最新美容个护黑科技产品的风采（链接至CES腾讯视频）。为满足在场庞大的好奇心和近距离接触的强烈需求，FOREO是本届CES上唯一为参观者提供互动机会的展商。无论是科幻迷还是美妆潮咖，在本次CES的FOREO展位都体验到了令人尖叫的未来感科技，好莱坞式的浸入表演令参与者仿佛置身于外星球。

据统计，女性在敷面膜上所花的时间（尤其在亚洲国家），每年累计起来可达120小时。而UFO智臻面膜仪不仅是面膜的辅助工具，更是被定位为取代传统面膜护理的革新式仪器。当你纠结90秒的时间里是泡一杯咖啡还是听半首歌时，UFO在90秒内便可帮助你完成一个完整的面部护理，仅需传统面膜平均使用时间的1/10时间，就能均匀地将面膜涂抹在面部的每个区域。甚至包括高能导入科技 （速变半导体矩阵热能技术 /速变半导体矩阵冷凝技术）、T-SONIC 垂直透肤声波脉动技术、多光谱光波科技（多光谱红光 /多光谱蓝光/多光谱绿光）、高速电热能量转换科技。丰富的功能激活精华的内部成分深入肌肤底层，效果更佳。据首批体验者告知：“用完光漾透亮，肌肤感觉更紧致饱满，似乎时间在脸上定格了。

2017年是FOREO硕果累累的一年，不仅双十一在中国创下天猫平台单日额销售过亿的傲人成绩，同时在全球配送出了它的第1000万部产品。这一年FOREO还获得第84项美容及设计大奖，并在全球开设了第6000家零售店。在承前继后的2018年，FOREO终于推出了UFO，坚信这一新品能够掀起全球新的护肤革命，引导未来肌肤护理趋势。对于FOREO品牌来说，从未满足现状停止创新的脚步，此次发布的90秒面膜概念注定成为美容界乃至科技界今年的头等大事，人类新的护肤革命即将到来。FOREO品牌亚太区总经理Paul Chan先生表示：“未来美容行业的趋势必将以科技为主导，而FOREO的宗旨就是让美丽变得更简单，更加高效、智能的解决人类肌肤问题。我们希望成千上万的人都能够体验卓越的护理效果，向世界展示更好的面膜护理趋势！”

UFO和UFO迷你版计划于2018年3月登陆中国市场。更多信息请登陆www.foreo.com查看FOREO所有产品。

UFO产品特点：

包括一系列的（多光谱光波科技）美肤护理，提供三种功能，包括缓龄（多光谱红光），提亮（多光谱绿光LED）和抗痤疮（多光谱蓝光LED）甚至包括高能导入科技 （速变半导体矩阵热能技术 /速变半导体矩阵冷凝技术）、T-SONIC 垂直透肤声波脉动技术、高速电热能量转换科技。

● 每种护理都包含精心挑选的温度和脉动强度组合以达到更佳护理和舒缓面部的效果。

UFO与UFO活力面膜组搭配使用。超柔软的超细纤维面膜确保您从早到晚拥有满意的肌肤状态，每一款配方都配有独特的UFO护理模式。包括早安叫醒模式（日间保湿锁水面膜 ），还有晚安护理模式（夜间密集滋养面膜）。

UFO活力面膜：

UFO活力面膜由柔软微纤维制成，浸有植物和水果提取物、浓缩植物油和天然花的混合水。每个面膜都配有一个预设的UFO护理模式，显著提高护肤效果。目前推出的面膜有两种，包括：

“完美一天”Make My Day面膜 （日间保湿锁水面膜）

采用透明质酸和红藻提取物，深层补水的同时保护皮肤免于辐射污染伤害，令肌肤更有光泽度。UFO护理的前30秒采用速变半导体矩阵热能技术加上多光谱红光可舒缓平滑肌肤，打开毛孔为接下来肌肤吸收活性精华成分做准备；接下来的30秒结合T-Sonic?垂直透肤声波脉动技术，加强保湿精华吸收；最后30秒，T-Sonic?震动将减缓，热能技术加上多光谱绿光可均匀肤色，使其容光焕发，晶莹剔透。

“晚安呵护” ‘Call It A Night’面膜 （夜间密集滋养面膜）

采用人参和橄榄油滋养并修复肌肤——这是一个在夜晚为皮肤补充营养的配方。护理开始后的前30秒以速变半导体矩阵热能技术打开毛孔，可帮助肌肤吸收活性精华成分。结合 T-Sonic?垂直透肤声波脉动技术让精华渗透至肌肤底层。多光谱红光可促进胶原蛋白增生，增加肌肤弹性。后续60秒疗程，T-Sonic? 震动将减缓， 结合多光谱红光可紧实肌肤，使其更饱满透亮。

App 智能设置功能

UFO可以与FOREO应用程序配对从而充分利用设备。“完美一天” 日间保湿锁水面膜和“晚安呵护” 夜间密集滋养面膜程序已经提前植入设备，FOREO应用程序可以通过扫描面膜识别最新的面膜护理模式，并同步至设备，从而释放UFO的潜能。此外，用户可以累积魅力值兑换各类福利，更可简单的点击一键订购面膜。

App应用在苹果iOS和安卓Android系统上均可使用，具有以下功能：

自动识别面膜对应的新护肤模式，并轻松同步至UFO智臻面膜仪

护肤模式智能推荐

累积魅力值兑换各类福利

商城轻松一键订购

UFO拥有FOREO发明带来的所有双赢优势，包括医用级硅胶机身，以及IP68防水设计，并可使用USB充电。

注释：

UFO产品要点

● 90秒护理 vs 20分钟的传统纸质面膜

● 高能导入科技：速变半导体矩阵热能技术、速变半导体矩阵冷凝技术和T-Sonic?垂直透肤声波脉动技术

● 多光谱光波科技美肤护理：多光谱红光 /多光谱绿光/多光谱蓝光

红光：改善皱纹、促进胶原蛋白增生

绿光：均匀肤色、提高黯淡蜡黄肌肤

蓝光：有效作用于痘痘、改善面部油脂分泌

● 每个UFO活力面膜都有一个独特的护理模式

● APP控制：智能面膜护理

● USB重复充电与IP68防水，享有2年质保

使用方法

第一步：将FOREO UFO智臻面膜仪上的面膜固定圆环取下后，将面膜平放于圆盘内并确保面膜与FOREO UFO智臻面膜仪贴合。

第二步：按下开关键，激活仪器，即可开始日间保湿锁水面膜护理程序；再按一次，即可开始夜间密集滋养面膜护理程序。

第三步：将UFO滑过面部，享受90秒的护理。护理阶段改变时将有两次快速振动提醒您。

第四步：三次快速振动表明护理结束。移开面膜，用清水冲洗UFO并擦干。