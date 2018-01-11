美宝莲弯弯睫毛膏X最红设计怪咖=魔都时髦力MAX网红店

（2018年1月8日，上海）纽约高街潮妆品牌美宝莲在时尚新地标吴江路四季坊，玩起了超酷弯弯睫毛膏快闪店。此次快闪店携手“98后人气小花旦”宋祖儿、“新晋演员”曾舜晞亲临现场为全新产品——美宝莲广角旋转刷头睫毛膏站台，现场亲身演绎，为来宾传授“弯弯睫毛膏”所带来的美睫秘密。当红时髦配饰潮牌Rfactory与美宝莲品牌联袂跨界，“BEND IT YOUR WAY”的标语和大眼睛的标志性图案，让活动现场仿佛置身纽约时尚地标地。

bend it your way快闪店

? 明星店长带你来high

yo-coffee+小晞祖儿

新晋美宝莲品牌大使宋祖儿自《花儿与少年3》播出后便人气大增，充满胶原蛋白的脸蛋以及欢脱的少女模样令她圈粉无数，这次担任品牌大使可见她的时尚潜力。在产品互动区，宋祖儿亲身试用了“弯弯睫毛膏”，介绍使用时的窍门时，祖儿笑的很灿烂，“睫毛膏底部的旋钮是一个小机关，只要轻转旋钮，刷头就可随意弯曲成不同角度，即便是眼周的短小睫毛也可以轻松捕捉，你可以随时随地调整到适合你自己的角度，特别顺手”。

品牌首席美睫体验官曾舜晞提到第一次看到这款产品时，对于整个外包装的镭射部分印象特别深刻，当看到彩妆老师涂完睫毛膏的妆效后忍不住说道“每个女孩都值得拥有弯弯睫毛膏，刷完就像贴了假睫毛般的密长卷翘”。在临近活动结束的时候，他还送出自己亲笔签名的滑板睫毛膏礼盒给粉丝，并现场传授街拍小窍门， 让你瞬间GET街拍秘诀。

? 弯弯睫毛膏快闪店来袭 尽情诠释纽约高街范er

此次美宝莲纽约弯弯睫毛膏快闪店现场设有以下四大区域：bling bling的滑板区域可供时尚媒体、潮人等拍照合影；吸睛力十足的睫毛膏传送带，让人乐不思蜀；最IN潮妆区域的天猫魔镜，轻轻一触即可试妆，魔镜会自动识别人脸并且快速匹配相应的妆容，随用随买；网红咖啡店YO！COFFEE，专属定制你的美味限定，摩登纽约范的涂鸦翻糖蛋糕，诱惑你的味蕾。

? 设计怪咖来助阵

别小看入门的滑板拍照区域，背景墙是由当红时髦配饰潮牌Rfactory大眼睛系列其中的一款。趣味感是这个品牌最显著的设计语言；而美宝莲纽约的“弯弯睫毛膏“的产品理念也在趣味中享受彩妆的魅力。这次跨界，将纽约文化的滑板以及镭射元素融入其中，突显年轻人对于张扬个性、与众不同的追求。

祖儿

曾舜晞

小晞祖儿新年祝福

? 弯弯睫毛膏 刷头任性弯 睫毛刷出来

美宝莲广角旋转刷头睫毛膏RMB119/11ml

masterlash

美宝莲纽约再次创新推出革命性新产品，广角旋转刷头睫毛膏。底部设计的旋钮轻松旋转，刷头即可任意弯曲，贴合不同眼型，能够捕捉短小睫毛、眼角和下睫毛，从根部拉长，不用睫毛夹也能使睫毛纤长卷翘，完美定型。不晕不染不结块，长效持妆，放大双眸。