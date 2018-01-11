加码高端市场 蓝月亮看准消费升级推出至尊洗衣液

2018年1月9日，蓝月亮“轻松一泵，颠覆想象”至尊科技生活盛典于上海世博创意秀场隆重举行。盛典上，蓝月亮（中国）有限公司总裁罗秋平与品牌代言人彭于晏、刘雯及品牌重要合作伙伴共同宣布向市场推出全新产品“至尊洗衣液”。

至尊洗衣液的推出，被视为蓝月亮开启中国洗涤剂浓缩时代之后的又一次升级行动。据介绍，至尊洗衣液定位高端，被蓝月亮称之为集十年科研精华于一体的全新产品。业界认为，此举对加快中国洗涤市场的浓缩化以及填补中国洗涤市场高端领域空白，都有着极为重要的意义。

十年沉淀 以“至尊”献礼消费者

作为连续八年中国洗衣液品类市场占有率第一的品牌，蓝月亮早已为消费者熟知。

以创新为驱动力，自2008年开启中国洗衣“液”时代以来，蓝月亮频频根据消费者需求迭代产品；2011年起，倡导“专品专用”，针对中国人的洗衣习惯，推出手洗专用洗衣液；随后陆续推出宝宝专用、旅行专用洗衣液、预涂专用洗衣液；2015年，蓝月亮突破技术难关，推出国内首款泵头装“浓缩+”洗衣液机洗至尊，推动行业浓缩升级。

而此次发布的新品至尊洗衣液，则被介绍称是聚合蓝月亮十年以来的诸多研究，经过数万次实验与优化，才得以最终落定的重磅产品。

记者在现场看到，新品拥有流线型瓶身，使用透明材质使得瓶体通透，可以直接看到洗衣液剩余量，兼具美观与实用性。而在配方上，至尊洗衣液专为滚筒洗衣机设计，能够一站式解决“低泡低粘”“抗污渍再沉积”“适用快洗”“生物定向去渍”“防发黄发灰变旧”“纤维微整理技术”等技术难题，适用快洗程序，让洁净更轻松高效。

据悉，在1月10日的蓝月亮京东超级品牌日上，该款新品将正式首发销售。

全民教学 洗衣科技馆全新亮相

京东提供的消费者大数据显示，近年来，家庭清洁用品购买量逐年上升，而洗衣液品类中的浓缩洗衣液，产品销量（件数）年增长高达306%。

为满足消费者对于洁净日益增长的需求，帮助消费者解决污渍难题，蓝月亮从2012年开始持续开展洗涤教学活动。至今，已有逾万名消费者走进洗衣科技馆，学习专业洗衣知识。

此次盛典活动中，蓝月亮至尊洗衣科技馆也同步升级亮相。记者在现场看到，全新洗衣科技馆以消费者需求为导向，用通俗易懂的实验，展示了至尊洗衣液将衣物洗净的科学过程，解释了日常洗涤误区，成为此次盛典活动中的一大亮点。

蓝月亮方面表示，未来其会将在全国各地复制至尊洗衣科技馆，持续传播科学洗衣理念，将专业洗涤方法与知识，带给更多消费者。