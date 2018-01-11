兰芝全新绝色丝润唇膏 专属刻字服务

挚爱唇语 当红时刻

每一个节日都是绝佳的告白机会，让这个情人节和新年变得与众不同，你需要一份专属礼物，即使默默不语，也能传递“挚爱”！年轻时尚品牌兰芝在辞旧迎新之际，推出绝色丝润唇膏专属刻字服务，35款色号、12种图案、2种字体、4种颜色，让你在“当红时刻”用“挚爱唇语”大胆告白！

“爱情心电图”如同初次遇见时内心的小鹿乱撞，“爱的音符”像是一见钟情的快乐；“太阳”像是在说遇“见你之后每天都是好天气”！更有“乔妹爱的印记”、“李圣经小姐姐定制”和“许魏洲专属图案”帮你传情达意！

而兰芝绝色丝润唇膏质地如奢华丝缎，温柔贴合双唇，多重显色技术让色泽更加浓郁，全线35款色号，每一款色号都能表达不同阶段的爱情，为告白助力！#335挚爱当红，#142 一见钟情，#330热恋红，#147甜心，此外，还有#250魔幻金和#800梦幻银两款特别色号，随心玩色，百种专属绝色双唇，一抹即现！

兰芝专属刻字服务将陆续登陆11家重点专柜，35款精纯色号、12种图案、2种字体、4种颜色，随心百搭，纵使千言万语，都能凝练后篆刻在这枚绝色丝润唇膏上，为你向挚爱传达独一无二的专属告白！

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