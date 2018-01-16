Dior迪奥未来新肌系列派对

[2018年1月16日] Dior迪奥于上海陆家嘴滨江金融城-船台举办了Dior迪奥未来新肌系列 派对。著名演员王珞丹、黄景瑜，青年演员张慧雯、杨采钰、孙伊涵、陈瑶、李诗颖盛装出席，与上百位全球知名博主以及众多全国媒体汇聚申城，共同探索首款针对轻熟龄肌肤的至臻年轻方案——Dior迪奥未来新肌系列，领略Dior迪奥革命性的护肤理念。

Dior迪奥未来新肌系列派对现场

Dior迪奥未来新肌系列派对倒计时装置

Dior迪奥未来新肌系列派对产品展示

现场焕亮的光感设计，搭配跳动电子计时装置，一黑一白勾勒出摩登前卫的科技气息，犹如置身于时间隧道一般，呼应着“THE TIME IS NOW 时间，就是现在”的派对主题。明快的音符及灯光所幻化出的光影穿梭于派对的各个角落，仿佛牵引着来宾在时间的轨迹中自由游走，引领他们跟随Dior迪奥的步伐，前往陈列着全新Dior迪奥未来新肌系列的产品墙前，探寻为肌肤定制年轻未来的护肤奥秘。将唯美与科技完美融合的LED秋千，吸引博主们驻足玩赏。在美轮美奂的光影效果下，博主们随着秋千的摆动仿佛徜徉于Dior迪奥打造的焕变 年轻之境，尽情感受着未来生机与活力。派对现场更是提供以Dior迪奥未来新肌系列五款针对性精华色彩为基调的各式饮品，正如系列所倡导的精准定制概念，带来颠覆性的个性化护肤体验。全新形象卡拉?迪瓦伊（Cara Delevingne）的广告大片也在派对现场的主屏幕循环播放，传递着Dior迪奥未来新肌系列所呈现的年轻异彩及女性力量。

Dior迪奥未来新肌系列派对入场阶梯

Dior迪奥未来新肌系列派对互动体验区

Dior迪奥未来新肌系列派对现场

Dior迪奥未来新肌系列派对现场

全新Dior迪奥未来新肌系列灵感源自主动抗氧科技与精准定制理念，以一款卓著提升肌肤 自身抗氧化防御机制的抗氧乳霜和五款精准针对性精华，叠加混搭并卓能修护，肌肤愈加 强韧，年轻焕现。超凡至臻魅力更通过一系列精心设计的美肌探索之旅，于派对之前为知名博主们深度解锁，奢焕卓能备受钟爱，年轻活力尽致展现。

Dior迪奥未来新肌系列派对时间长廊

明日不待，昨日已去。时间，就是现在。Dior迪奥护肤革命由此开启。