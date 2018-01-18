舒肤佳#洗手吃饭#暖心行动 健康陪伴新春团年

近日，北京某小区出现了一件令人诧舌的事：有父母为了呼唤孩子春节回家竟在电梯里打起了广告。更有不少路人听完海报二维码里父母的语音留言，直呼“大过年的，扎心了！”

舒肤佳帮助父母投放广告，大声呼唤儿女回家过年

你的健康和陪伴，是家人最大的期盼。平日里，担心打扰孩子们的工作，怕孩子们嫌自己太唠叨，父母拿起了话筒又无数次放下，写在对话框的话又无数次删掉，最后只浓缩成小心翼翼的一句“注意身体，保证健康”。“春节到了，我的孩子终于要回家了。”一句话表达了父母内心阖家团圆的期待。 “爸妈，我要加班，今年不回家过年了，你们买点好菜，新年快乐！”然而，一通电话或语音打碎了父母最简单的希望。如今，你我离更大的世界越来越近，陪伴父母的时间却越来越少。春节的“年味”越来越弱，父母们的思念无处寄托。

今年春节，舒肤佳决定帮助小心翼翼的父母发声，大声呼唤子女们过年回家吃饭。舒肤佳帮助父母们“登上大屏幕”，用广告投放的方式提醒自己的孩子，春节到了，回家一起#洗手吃饭#，健康团年。通过广告，舒肤佳希望鼓励外地游子们，在繁忙工作之余也要记得用心关爱自己的父母，关心他们身体健康。这世上，有什么能比健康和陪伴更珍贵呢？希望在外地忙碌的子女们听到这些恳切盼望的声音后，能回应父母的呼唤，回应他们最简单的愿望，陪他们过一个团圆年，吃一餐团圆饭。

舒肤佳发布新年大片

同时，为了体现父母渴望团圆的心愿，更为了鼓励更多的年轻人回家过年，舒肤佳诚意推出了自己的新年大片。

https：//www.miaopai.com/show/7c0ZZgCdHR0q-juwhyVg5pfIE~pBJWwKXWllSQ__。htm

“洗手吃饭”是舒肤佳每年新年期间对中国家庭的寄语。自2015年，舒肤佳一直向社会发出回家“洗手吃饭”富有感染力的人号召，视频播放量达2亿次，37万真实用户参与到话题讨论中，媒体共覆盖约7亿人次，提醒大家在繁忙之中，也能再度拾起家庭陪伴的珍贵回忆并启程归家。新年将至，今年舒肤佳携手京东超市，呼吁游子们早点回家，和家人一起过一个健康团圆年。世界很大，常回家看看。舒肤佳一直以“为中国家庭的健康保驾护航”为宗旨，让子女和父母们都能更好地照顾自己，关注健康。没什么比健康和陪伴更重要。

舒肤佳守护中国家庭健康团年