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妖精小姐姐李圣经 又把仙气带到了金唱片奖

2018年01月18日 14:52 新浪时尚
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　　被誉为韩国“格莱美”的金唱片大赏刚刚结束

　　你有没有和小编一样舔屏被满场高颜值大长腿折服？

　　尤其是颁奖典礼主持人李圣经小姐姐

　　小姐姐真的炒鸡无敌厉害啊

　　不仅人美身材棒

　　钢琴架子鼓Rap信手拈来啊

　　剧中天真可爱的小福珠

　　剧外却能散发着完全不同的魅力

　　颁奖典礼当天小姐姐又双叒叕美到犯规啦

　　但小编一直很好奇的是

　　为什么她的妆容可以一直自然通透

　　今天就拿起小板凳和小编一起

　　来扒一扒小姐姐后台妆容的秘密吧~

　　通透妆容第一步——选择正确的底妆

　　李圣经在此次颁奖典礼中使用的是兰芝小白光气垫BB霜

　　因为小姐姐的皮肤特别白

　　所以用的是美白款的#11号

　　肤白胜雪还长得美，哭倒一片“黑”姑娘

　　我也要圣经小姐姐的同款“白到发光”！

　　兰芝的这款小白光气垫BB霜一直是它家的明星产品

　　分为亮白、清爽、修颜三款

　　每款的色号也区分得很细

　　专门为亚洲女性肤色设计

　　这下不管是“黑”姑娘、“油”姑娘还是“黄”姑娘

　　都能和圣经小姐姐一样白到发光啦！！！

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　　光美白就够了吗？

　　NO！NO！NO！

　　做小仙女怎么少得了口红！

　　再来围观一下小姐姐的唇色

　　低调又充满活力

　　仙气十足又不失满满的少女感啊

　　另外，通透自然的妆容怎么能少的了眼影呢？

　　小姐姐眼影使用的也是兰芝的新款眼影

　　这款眼影不管颜值，还是质地上都有了一个飞升

　　颜色方面也非常的丰富

　　不管是蜜桃色、酒红色还是大地色

　　这里面都有了

　　上妆效果是不是很美腻呢

[LANEIGE] LSK2-CLEAN[LANEIGE] LSK2-CLEAN

　　淡妆、浓妆、通勤、少女妆都能驾驭

　　Btw这款眼影是国内即将上市的新品T^T

　　我们只能在一边静静嗑着瓜子

　　一边舔屏大赏里圣经小姐姐的美颜了

　　以上画的重点大家都小本本记好了吗？

　　想get李圣经同款妆容

　　兰芝产品可以买起来了

标签: 李圣经兰芝眼影妆容

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