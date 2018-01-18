妖精小姐姐李圣经 又把仙气带到了金唱片奖

被誉为韩国“格莱美”的金唱片大赏刚刚结束
你有没有和小编一样舔屏被满场高颜值大长腿折服？
尤其是颁奖典礼主持人李圣经小姐姐
小姐姐真的炒鸡无敌厉害啊
不仅人美身材棒
钢琴架子鼓Rap信手拈来啊
剧中天真可爱的小福珠
剧外却能散发着完全不同的魅力
颁奖典礼当天小姐姐又双叒叕美到犯规啦
但小编一直很好奇的是
为什么她的妆容可以一直自然通透
今天就拿起小板凳和小编一起
来扒一扒小姐姐后台妆容的秘密吧~
通透妆容第一步——选择正确的底妆
李圣经在此次颁奖典礼中使用的是兰芝小白光气垫BB霜
因为小姐姐的皮肤特别白
所以用的是美白款的#11号
肤白胜雪还长得美，哭倒一片“黑”姑娘
我也要圣经小姐姐的同款“白到发光”！
兰芝的这款小白光气垫BB霜一直是它家的明星产品
分为亮白、清爽、修颜三款
每款的色号也区分得很细
专门为亚洲女性肤色设计
这下不管是“黑”姑娘、“油”姑娘还是“黄”姑娘
都能和圣经小姐姐一样白到发光啦！！！
光美白就够了吗？
NO！NO！NO！
做小仙女怎么少得了口红！
再来围观一下小姐姐的唇色
低调又充满活力
仙气十足又不失满满的少女感啊
另外，通透自然的妆容怎么能少的了眼影呢？
小姐姐眼影使用的也是兰芝的新款眼影
这款眼影不管颜值，还是质地上都有了一个飞升
颜色方面也非常的丰富
不管是蜜桃色、酒红色还是大地色
这里面都有了
上妆效果是不是很美腻呢
淡妆、浓妆、通勤、少女妆都能驾驭
Btw这款眼影是国内即将上市的新品T^T
我们只能在一边静静嗑着瓜子
一边舔屏大赏里圣经小姐姐的美颜了
以上画的重点大家都小本本记好了吗？
想get李圣经同款妆容
兰芝产品可以买起来了