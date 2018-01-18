妖精小姐姐李圣经 又把仙气带到了金唱片奖

导读：被誉为韩国“格莱美”的金唱片大赏刚刚结束，你有没有和小编一样舔屏被满场高颜值大长腿折服？尤其是颁奖典礼主持人李圣经小姐姐，小姐姐真的炒鸡无敌厉害啊，不仅人美身材棒，钢琴架子鼓Rap信手拈来啊，剧中天真可爱的小福珠，剧外却能散发着完全不同的魅力，颁奖典礼当天小姐姐又双叒叕美到犯规啦。

但小编一直很好奇的是，为什么她的妆容可以一直自然通透，今天就拿起小板凳和小编一起，来扒一扒小姐姐后台妆容的秘密吧。

通透妆容第一步——选择正确的底妆

李圣经在此次颁奖典礼中使用的是兰芝小白光气垫BB霜，因为小姐姐的皮肤特别白，所以用的是美白款的#11号，肤白胜雪还长得美，哭倒一片“黑”姑娘，我也要圣经小姐姐的同款“白到发光”！

兰芝的这款小白光气垫BB霜一直是它家的明星产品，分为亮白、清爽、修颜三款，每款的色号也区分得很细，专门为亚洲女性肤色设计，这下不管是“黑”姑娘、“油”姑娘还是“黄”姑娘，都能和圣经小姐姐一样白到发光啦！！！

光美白就够了吗？

NO！NO！NO！

做小仙女怎么少得了口红！再来围观一下小姐姐的唇色，低调又充满活力，仙气十足又不失满满的少女感啊。

另外，通透自然的妆容怎么能少的了眼影呢？小姐姐眼影使用的也是兰芝的新款眼影，这款眼影不管颜值，还是质地上都有了一个飞升。

颜色方面也非常的丰富，不管是蜜桃色、酒红色还是大地色，这里面都有了。

上妆效果是不是很美腻呢，淡妆、浓妆、通勤、少女妆都能驾驭。

Btw这款眼影是国内即将上市的新品T^T，我们只能在一边静静嗑着瓜子，一边舔屏大赏里圣经小姐姐的美颜啦。