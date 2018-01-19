我国首批健康美容服务机构完成认证 美业标准化时代开启

1月17日下午，2018全球美妆峰会暨首届健康美容服务认证论坛在北京举行，标志着中国健康美容业标准化浪潮正式到来。这对于维护消费者权益、促进美容产业健康发展以及提升中国美业国际竞争力都有着里程碑式的意义。

认证对质量监管、消费者权益保护等都具有重要意义

峰会上，政府相关领导、多国驻华使馆官员、国内外专家学者、知名化妆品企业代表以及大中型美容连锁机构代表汇聚一堂，共襄盛事。

获得首批5A级认证的十家健康美容机构

作为峰会的重要议程，10家健康美容服务机构获得由中国质量认证中心（CQC）颁发的首批健康美容服务机构5A级认证。据悉，此次认证是依据《健康美容服务认证技术规范》（以下简称《规范》），对百余家首批申请的美容机构经过监督规范、严格筛选后产生。此《规范》由中国质量认证中心和《健康与美容》杂志社联合发起，2016年10月通过国家认监委注册备案。

健康美容业推行标准化，无论对于行业质量监管，还是对于保护消费者权益，都意义重大。

国家质检总局原副局长葛志荣

国家质检总局原副局长葛志荣在讲话中表示“具有里程碑意义”。他称，健康美容服务认证将为美容美妆市场规范发展注入新的活力，它将不断提升美容消费者的获得感，将有助于打造中国健康美容的行业生态圈，提升中国美业的国际影响力和话语权。

作为2018年伊始的行业峰会，国家新闻出版总署原副署长桂晓风认为“时点很好”，“我们党刚刚举办完十九大，开启了新的时代，报告里把‘美丽’跟富强、民主、文明、和谐并齐定为建设社会主义现代化强国的目标。”

对于认证将带来的积极作用，与会嘉宾也给予了高度评价。

健康美容业是女性从业者及女性消费者为主的行业，全国妇联宣传部部长张小媛认为，随着女性物质条件越来越富足，追求与保持健康与美丽、享受优秀品质保证的专业服务，已经成为其生命之旅的迫切需求，美容业界的权威认证既可以向社会公示从业者的专业能力层级，又能切实保障消费者的合法权益，这对业界从业女性与女性消费群体都是一个十分利好的政策，特别是对美容行业的有序发展与品牌建设，无疑是一次顺应新时代的历史性突破。

国家质检总局国际标准与法规中心原副主任郭力生在发言中表示，中国标准化是稳步发展的，我们认证起点是很高的，一步就到了国际水平。“现在，我们要通过我们的工作和努力逐渐让健康美容行业满足人民对美好生活的需要，贡献自己的一份力量。”

中国质量认证中心处长游安君表示：“未来，更多具有社会责任感的美容机构加入到认证队伍中，一方面将推动美容行业整体信用提升，另一个方面，也顺应国家监管机构的要求，增强信息透明度，改善信息的不对称。”

《规范》发起方代表、《健康与美容》杂志社社长段景花

《规范》发起方代表、《健康与美容》杂志社社长段景花介绍说，《规范》施行一年多以来，为行业严格筛选出了一批标杆企业，为美容机构强化内生动力提供示范作用，有助于整体提升中国美容业的竞争力。

法国驻华使馆经济参赞博如连（Julien BONNET）在致辞中称，中国政府近年来作出了很多努力，使中国消费者能够方便、快捷地获得质量更高、更安全的美容产品。

首批5A级健康美容机构出炉

在健康美容市场急剧扩大的今天，率先获得认证无异于获得了同业竞争的先发优势，但据了解，获得认证并不容易。

此次通过5A级认证的机构均来自北京，分别是北京安杰玛、北京萝蔓美颜、北京珍妮优、北京和合美、北京朗多丽美容美发有限公司、北京水仙之美美容科技有限公司、北京水木言美容SPA会所、北京林之雨美容有限公司、北京卡贝媞美容有限公司以及北京暖莲健康管理公司。

安杰玛国际事业集团董事长王安祥女士作为认证企业代表在发言中指出，能够首批获得认证感到十分荣幸和自豪。对于认证，安杰玛一直非常重视，无规矩不成方圆，所有国际优秀品牌无不是从严格检测和监管的过程中脱颖而出的。

据了解，此次认证，中国质量认证中心等机构前期组织北京上百家健康美容服务机构，参与美容服务认证相关法律法规的培训，后期深入机构当中，对其服务环境、设备设施及服务人员等进行评估、审查，历时一年多完成了首批认证工作。

在会后采访中，中国质量认证中心曲丰发副部长表示，不具备运营资质或所用化妆品没有通过批准或备案的美容机构的认证申请将不予受理。而对于被受理的美容机构，审查小组则会进一步根据其软硬件配置、服务人员管理及服务质量把控措施等内容，评估其与《规范》的符合程度并确定认证等级（5A级为最高等级）。

但同时，此次首批获得认证的健康美容机构，并不等于获得“尚方宝剑”，一旦出现不合规行为，依旧可能会被撤销认证资质。

以认证形成消费引力，推动行业升级

随着我国经济的高速发展以及消费者对健康美容需求的大幅度提升，国内美容业呈井喷式增长。中国美容美发化妆品的需求量已经超过日韩，居亚洲第一；世界范围内仅次于美国和法国，排名第三。但我国美容市场也存在秩序混乱、诚信度较低的弊病。归根到底在于缺少统一的行业监管与规范。

《规范》正是在这一背景下推出的，它首次在美容产业链终端引入认证机制，将中国美容服务业质量、技术与服务带入标准化时代。

当下，首批认证工作的完成标志着我国健康美容服务认证工作取得了阶段成果，也为该项工作的进一步推进奠定良好基础。未来，相关机构将在全国推广《规范》，通过认证强化企业内生动力，促进美容机构创新管理、服务，在改善行业乱象的同时，形成强有力的消费引力，推动美容行业转型升级。

在互联网时代，根据《规范》所进行的权威认证也是健康美容企业获得消费者信任与认可的敲门砖与压舱石。

段景花表示：“在普遍采取会员制的生活美容行业，消费者的信心几乎就是其持续发展的生命线。通过健康美容服务认证，让标准化的管理和服务理念渗透到行业内部，增强消费者对美容行业的认同感，放心消费，是我们最大的期待。”

北京师范大学新闻传播学院执行院长、教育部长江学者特聘教授喻国明在演讲中表示，在互联网时代获得信任的路径和方法最重要的就是八个字，即“胜任、透明、利他、可靠”。而这些，《规范》的内容及认证过程全部能够体现。

资生堂中国涉外部部长中原杏里认为，中国质量认证中心和《健康与美容》杂志“做了一件大好事，能够保证我们美容行业健康有序地发展”。

正因为监管部门、行业、企业以及消费者能够通过认证获得多赢，健康美容服务认证无疑将成为我国美容行业实现质变与飞跃的助推器，获证企业将为健康美容行业发展提供新思路、新驱动，向全社会呈现服务标准化给美容行业带来的变化和机遇。

本次论坛战略合作媒体新浪网、中新网、人民数字、中国妇女报、央广经济之声《天天315》、美业观察、言安堂、全国妇联女性之声栏目等联合百家媒体到场采访报道。新浪时尚进行了活动全程现场直播，中央电视台经济频道、新闻频道以及BTV北京时间也对活动进行了专题报道，令本次活动引起了社会各界的广泛关注。