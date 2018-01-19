苏秘37°开运新品解密2018“鸿”运妆

2018，想摆脱水逆一扫阴霾？苏秘37°（SU：M37°）限量开运新品为你呈献一款气色好时运高的新年“鸿”运妆。全新上市的新年限量版空气质感光彩镜垫粉底液搭配花妍悦色釉彩魅惑唇膏，将Cytosis与花朵发酵成分醇萃融合，打造富有浓浓新年气息、自在呼吸的灵动“红妆”。此次苏秘37°（SU：M37°）携手韩国艺术家朴济成先生精心打造的限量版设计与新年妆面相映成趣，几何线条巧妙延伸，“红装”外壳轻启鸿运，有内而外渲染自然生机。

苏秘37°（SU：M37°）空气质感光彩镜垫粉底液 SPF50+/PA+++限量版RMB 390/15g*3

苏秘37°（SU：M37°）花妍悦色釉彩魅惑唇膏 SPF15限量版RMB 280/6g*2

深层滋润，一抹“镜”享清透底妆

持久无瑕的底妆象征着一年平顺的运势。冬季肌肤偏干，总会觉得底妆产品不够滋润，妆效不持久甚至会出现浮粉脱妆的现象。苏秘37°（SU：M37°）空气质感光彩镜垫粉底液作为系列明星产品，饱含奇迹护理精华露特有的自然发酵核心成分Cytosis，由精选的75种天然植物在恒温37°的杉木桶中发酵365天萃取而得，深层滋润肌肤，全面提升和改善肌肤保湿、弹力、毛孔、肌肤纹理及肤色等5大问题。悉心调和7种鲜花的发酵汁液、花籽精油与花酵母粉，赋予底妆卓越的保湿功效、抗氧化功效与出众的服帖力，24小时匀净透亮。

苏秘37°（SU：M37°）此次发布的限量版新品空气质感光彩镜垫粉底液携手韩国媒介艺术先锋人物朴济成先生，将真诚与等待的品牌哲学灌注于蒙德里安艺术精神的创造性解构，以金色线条勾勒出变幻的几何图案，大笔幅泼洒以喜悦的新年红色调。内里的乐金集团独家抗菌银镜与外壳的光感靓丽均衡贴合，传递纯粹、平衡、生机之美。乐金集团独家抗菌银镜技术（Clean & Cooling）可以有效锁住珍贵底妆成分，给肌肤带来新鲜呵护。按压镜垫，蘸取需要的粉底液，遮盖面部瑕疵的同时呵护肌肤，特含的发酵精华深层滋养肌肤，让肌肤自在呼吸，深透酵养呵护美肌，一抹“镜”现持久润泽的新年清透好气色。

苏秘37°（SU：M37°）空气质感光彩镜垫粉底液 SPF50+/PA+++限量版RMB 390/15g*3

开运红唇，时刻绽现魅力光彩

一点红唇绽春色，双唇作为快速改变气色的法宝，在“鸿”运妆里同样占有不可或缺的地位。苏秘37°（SU：M37°）全新限量版花妍悦色釉彩魅惑唇膏，根据唇部温度反应自然渲染唇色成红色。独有的花朵发酵成分与拯救干枯树木的神奇妙药白桦树树液相遇，倍润配搭花妍悦色釉彩魅惑润唇膏，加倍保湿深层补水。蕴含积雪草、虎杖苷成分，有效改善唇纹并抑制黑色素活性，暗沉不再；配合独有的膏状剂型技术，遇温即融奶油般轻柔细腻的质地，像为唇部做面膜般24小时亮泽滋润，魅力指数飙升，顺势开启新年红运。

苏秘37°（SU：M37°）花妍悦色釉彩魅惑唇膏 01 SPF15限量版 RMB 280/6g*2

苏秘37°（SU：M37°）花妍悦色釉彩唇膏（红色）限量版 RMB 280/6g*2

此次限量版新品花妍悦色釉彩魅惑唇膏，极具饱满的红色张力，浓郁色泽热情养眼；相较同系列的花妍悦色釉彩唇膏，更兼光泽滋润，完美驾驭知性妆容，打造水光“鸿”运妆。偏爱轻盈妆容的女性亦可选择精心调和玫瑰与芍药自然发酵精华的苏秘37°（SU：M37°）花妍悦色釉彩唇膏 （红色）限量版，涂抹瞬间令双唇绽放花韵色泽，更添肌肤无暇动人，完美演绎轻哑光“鸿”运妆。

新年定制，“鲜嫩”宠爱

韩国艺术家朴济成先生打造的一系列苏秘37°（SU：M37°）限量版产品于外汲取多重自然发酵元素灵感，于内以自然发酵成分悉心呵护每位知性优雅女性肌肤。中国新年将至，苏秘37°（SU：M37°）将继续坚守对美的追求，怀抱美好的期许与祝愿，不断创新玩法，从品牌至产品带来更多的花式“鲜嫩”宠爱。