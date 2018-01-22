专业即高级 BOBBI BROWN携手亚洲彩妆艺术家ZING解密柔雾丝缎光底妆

由内而外透现自然光感的立体紧致妆效是众多女性的追求，而BOBBI BROWN的彩妆哲学是将灵动的自然美与专业的高级感作为完美底妆不可或缺的两个要素。新一年，BOBBI BROWN再度携手亚洲顶级彩妆艺术家ZING及新锐超模王新宇，共同揭开底妆的高级质感秘密，为新年注入新光。

被誉为“天后背后的金手指”的ZING，一直以充满创意与质感的专业表达引领彩妆潮流。95后新锐超模王新宇出道不久便横扫四大时装周，凭借不凡的专业表现力和对时尚的独特演绎，成为名副其实的新一代秀霸。当专业与专业碰撞，他们将如何解读真正的高级感妆容？

“专业的模特，一人，千面。妆容，我也要最出众的质感，光感由内而外。”——王新宇

“柔雾光感，匀亮细腻，凸显脸部的立体紧致。朦胧丝缎光，就是我想要的高级感妆容。”——ZING

LOOK 1： 柔雾无瑕美肌底妆

让肌肤回归本真的初龄状态，展现由内而外的自然光感，这是ZING所定义的柔雾匀亮底妆。没有过多复杂步骤的修饰，更无须太多色彩渲染，完整呈现肌肤自然匀净的真实之美。

Step 1 打底：日常护肤后，使用防晒隔离乳SPF15 均涂抹全脸或肤色暗沉的位置，以提亮面部肌肤，也使肌肤更加柔滑，更加易于上妆。

Step 2 上妆：使用专业粉底刷均匀蘸取丝缎光粉底乳顺着毛孔生长方向，从T区开始由内向外均匀涂抹全脸。

Step 3 定妆 ：使用蜜粉刷蘸取光影蜜粉饼，从T区开始定妆，两颊稍微带过，以提升面部肌肤的自然光泽感。

LOOK 2： 柔雾光感立体底妆

光泽感是时下最为流行的底妆趋势。与光感十足的闪亮T台底妆不同，ZING所打造的光感妆容，则是让肌肤的细腻、光泽由内而外透露，犹如自带柔焦镜头一般，不夸张，却充满质感的光晕肌。

Step1 打底：粉底前先用专业粉底刷蘸取美肌霜均匀涂抹全脸或T区以提亮肌肤

Step 2 底妆：使用魔术底妆刷均匀蘸取丝缎光粉底乳顺着毛孔生长方向打圈涂抹，可用按压方式加强瑕疵较明显位置，面颊外侧可斜向上提拉涂抹。

Step 3 定妆：使用蜜粉刷均匀蘸取裸色光影蜜粉饼轻刷T区定妆。

Step 4 修容：用倾角匀脸刷蘸取晶亮颜彩盘在颧骨和T区轻扫增强肤质感和立体感。

柔雾丝缎光的幕后推手“丝缎光粉底乳”

在ZING所打造的两款妆容中，无论是强调自然本真的柔雾美肌底妆，还是追求由内而外透现光彩的柔雾光感立体底妆，都离不开高级感妆容所强调的“柔雾丝缎光”。而这两款妆容的“幕后功臣”，除了ZING与王新宇的专业解读，也离不开BOBBI BROWN丝缎光粉底乳。

丝缎光粉底乳中特有的光反射科技，有效柔化肌肤瑕疵，改善皮肤光泽，配合BOBBI BROWN专业粉底妆，薄涂也能达到无瑕妆效，肌肤宛如天生般丝滑柔和，柔雾无瑕。独特的胶原蛋白酵素上妆同时促进肌肤的弹润感，淡化细纹与皱纹，瞬间紧致提拉肌肤；立体弹性透气粉体以超高的遮瑕度，让肌肤的小瑕疵无所遁形，搭配魔术底妆刷打圈涂抹上妆，肌肤被“抛光”一般，再现宛如丝缎般的柔雾光晕肌。

无论是柔雾无瑕美肌底妆，还是柔雾光感立体底妆，有了专业底妆——BOBBI BROWN丝缎光粉底乳的加持，你也能自如打造拥有高级感的完美妆容。