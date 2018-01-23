今夜让爱升空 雪花秀助美升空愿比天高新年活动

跋涉在时间的长河里，岁月在我们的奔波中静静地流淌消逝 ……回眸遥望，过去的一年是否留有不舍； 侧耳倾听，你的爱是否传送出去； 新年交迭，你是否许下了新一年的愿望？50余年，雪花秀始终保持着唯一的初心——让更多人拥有美丽。2018年1月19日，雪花秀在广州塔用独具亚洲特色的祈愿天灯形式，替你放飞心愿，为所爱的人送去浓厚的爱与暖意

启·初心之美

雪花秀新年祈愿活动现场主要分为四个区域：“节日灯谜长廊”的两侧装饰着梅花树，树上悬挂了由雪花秀独特的六角梅花图案组成的灯谜，充满了传统节日气氛；

在“初心展区”，左侧陈列着雪花秀明星产品，右侧设置了180°的摄影设备，让大家记录美好的瞬间；

在“初心互动”区，嘉宾可以在心愿卡上写上美好的愿望并悬挂到背景板的灯笼上，让不善表达的我们有机会传递爱；“暖心茶歇”区摆设了精致的甜点，给嘉宾带来新年的温暖。

愿·为你而“升”

活动现场，雪花秀全球品牌总经理郑惠珍女士为到场来宾带来了新年问候，雪花秀中国品牌总经理王滔先生也与大家分享了品牌的初心与展望。随后，爱茉莉太平洋中国总裁高祥钦先生也上台致词，愿把调和之美带给更多的消费者。

作为雪花秀的品牌挚友——著名演员应采儿，当天也亲临活动现场，与大家一同分享了自己独有的护肤心得，并表示对雪花秀的产品十分钟爱。谈及老公与Jasper，她的幸福溢于言表，她很高兴能借此机会为家人祈福。随后应采儿女士与品牌高层一同开启天灯许愿仪式。

作为此次活动的一大亮点，雪花秀创新地将传统天灯与科技感十足的无人机相结合，呈现了一场规模宏大的视觉盛宴。仪式开启，悬挂着嘉宾心愿卡的球型无人机闪耀升空，霎时点亮夜空中等候的数百架无人机天灯，它们承载着所有人的愿望一同升空，瞬间温暖了珠江夜空，飞舞的红色光影化作一份份爱的祝福，与霓虹灯交相辉映，汇成壮丽璀璨的心愿星河。

雪花秀自2011年进驻中国市场以来，矢志追求和谐与平衡之美，将亚洲智慧传递到全国56个城市，从第一家店到如今的144家店，从第一代柜台形象到现在的全球首家第五代柜台开幕，雪花秀在中国市场上不断寻求探索与突破，为广大消费者奉上多方位美肤方案。新年伊始，寄情于愿，融情于心，雪花秀满怀不变初心陪伴您共同憧憬2018，抒发对明天的美丽向往。助美升空，愿比天高，今夜，我们共同放飞心愿，让爱升空！