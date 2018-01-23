润百颜紧致“燕窝棒”为肌肤注入源动力

导读：再完美的肌肤，每天也难免遇到各种挑战，紫外线，电子辐射，雾霾，环境污染等等，还有岁月的流逝及地心引力带来的衰老及松弛，不知不觉间，黯沉、暗黄、细纹就悄悄爬上原本紧致、白皙、水润的完美肌肤，这些初老肌带来的肌肤困惑也成为女神们避之不及的难题。所以，小编要为大家隆重介绍润百颜蜂巢玻尿酸紧致次抛原液！这款产品以独有的驭龄黑科技 “逆时空抗衰精华“——Anti Chron ComplexTM，可以从源头解决黯沉、暗黄、细纹等初老肌问题，持续给肌肤注入新生源动力。这样高效吸收、持久紧致的功效，可以说如同给肌肤带来一场燕窝盛宴！

润百颜品牌依托华熙生物全球最大透明质酸（也就是大家熟知的玻尿酸，简称HA）原料提供商之一的研发和生产实力背景，其实验室率先采用“酶切法”实现专利微分子玻尿酸的问世。由于专利微分子玻尿酸的添加，润百颜护肤品在使用功效上打破了玻尿酸不能通过涂抹吸收的陈旧观念。极致的效果让润百颜护肤品品牌成为连医美领域权威医生争相推荐的明星品牌，迅速跻身天猫黑科技护肤品品牌之列，甚至连女神范冰冰都不止一次地在社交平台极力大赞润百颜。不夸张的说，润百颜已成为国货护肤品里的科技“实力派”！润百颜蜂巢玻尿酸紧致次抛原液传承了润百颜品牌一贯的科技护肤理念，发挥了独家核心专利微分子玻尿酸的黑科技功效，喜欢它的小仙女都叫它“燕窝棒”。在润百颜忠粉的追捧下，它成为润百颜护肤品次抛家族中的又一款实力担当明星产品。

黄金配比逆时空抗衰精华 成就驭龄“黑科技”

润百颜蜂巢玻尿酸紧致次抛原液将蜂巢玻尿酸大小微分子和多重酵母提取物实现黄金配比，1+1＞2的产品功效让这个强大的成分组合收获具有满满科技感的别称——“逆时空抗衰精华”。 玻尿酸为人体同源天然保湿成分，润百颜全系列护肤品应用华熙生物独家专利“酶切法”， 获取大、小、微分子玻尿酸进行黄金配比，各自发挥功效。微分子首先穿过细胞间质，打开肌肤吸收通道，小分子渗入肌肤真皮层，给肌肤深层补水，满足肌肤多重护肤需求。大分子在肌肤表层形成保护膜，抵御外界刺激。三种玻尿酸分子的黄金配比给肌肤带来立体维养，充分发挥了不同玻尿酸分子的护肤功效。专利微分子玻尿酸的应用，让玻尿酸原液实现仅通过涂抹的方式就可以吸收，这也是润百颜护肤品的独家“黑科技”秘笈。

此外，润百颜蜂巢玻尿酸紧致次抛原液所富含的多重酵母精华是一种潜在且天然的组织修复剂，大小微分子玻尿酸与多效酵母提取物黄金配比，在修复受损肌底细胞的同时，唤醒肌肤深层细胞，促进胶原纤维和胶原蛋白的再生，给肌肤新生动力。在小X瓶占据抗衰领域的当下，润百颜用妥妥的产品实力杀出自己的市场。

三合一紧致“燕窝棒” 从源头解锁初老肌

初老肌中，黯沉、暗黄和细纹的产生，是皮肤水分和胶原蛋白的流失在肌肤表层带来的直接反映，所以想要使肌肤维持昔日的白皙与嫩滑，需要从日常肌肤护理上着重做好保湿工作，深层维养胶原蛋白，从源头消除初老肌问题的产生。

润百颜蜂巢玻尿酸紧致次抛原液的“逆时空抗衰精华”，正好满足肌肤的保湿与营养维护的双重功效，专利微分子玻尿酸的透皮吸收满足深入补水需求，手指推开原液便可以感受微分子玻尿酸强大的吸收力和水润爽滑的惊喜肤感，即刻提亮盈润的效果也可以充分感受到。在专利微分子玻尿酸的协同作用下，酵母精华进到肌肤真皮层，同时可以让酵母精华的维养功效充分发挥。肌肤胶原蛋白新生，皮肤细胞活力再现，松弛的肌肤也可以从根本撑起来，细纹渐渐淡化。这么小小一支就将初老肌的困惑从源头统统解除，长期使用这款原液能够将肌肤状态锁定在现在时刻，很惊艳有木有。

与传统护肤精华的使用方法有所不同，润百颜蜂巢玻尿酸紧致次抛原液无需避开眼周和唇周，一支就可作为眼部精华、面部精华和颈部精华，省去了日常眼霜颈霜的花销，三合一的使用方法更是提升其性价比，可以说是入门级的价格，进阶版的效果，贵妇级的使用体验。精打细算又注重成分的小仙女，这款必入哦。搭配家用美容仪的导入功能，可以进一步提高原液精华的吸收力，别再让你的导入仪睡大觉。

跟随范爷精致护肤 用白金美肤组合成就品质生活

与润百颜蜂巢玻尿酸水润次抛原液的透明状液体有所不同，由于特别添加酵母提取物，紧致次抛原液呈现出淡金色，且伴有酵母成分自然发酵的清香。沿用润百颜蜂巢玻尿酸水润次抛原液的一次性立体式灌装，一次一支独立“安瓶”的包装方式，保证了原液的纯净和鲜度，外出旅行携带也不用担心化妆包的沉重，需要飞来飞去的亲，这款不用再进行分装哦。而且在极度严寒的环境下，这款原液也不会有结冰的尴尬，在北方要回家过年的小仙女无论是自用还是作为给亲友的新年礼，推荐带上这款哦。无色素，无香精、无防腐剂的产品特性，即使敏感肌使用也不会有压力。正装30支的次抛包装，满足肌肤28天的更新机制，一盒就可以给肌肤一个全新的改变。

利用肌肤晚间修复的黄金时段，化妆水后面霜前在表情纹产生部分重点涂抹，隔天晨间便能看到假性细纹消除的惊喜。连续使用对改善肌肤松弛很有效哒。眼周、鼻唇沟等细纹容易产生部位涂抹紧致次抛原液，其他部分涂抹水润次抛原液，小编自行搭配的这个“白金美肤组合”在使用效果上着实惊艳。说到这里，就不得不提下神奇组合里的润百颜蜂巢玻尿酸水润次抛原液了。这不，女神范冰冰近日在某平台分享了自己的精致护肤秘籍里就着重点名了这款明星产品，妥妥的补水锁水能力强大到连范爷都成为润百颜的忠实“自来水”，估计马上要卖断货了吧。

在润百颜蜂巢玻尿酸水润次抛原液已经成为连范爷都爱不释手的当家明星产品后，新推出的润百颜蜂巢玻尿酸紧致次抛原液的 “逆时空抗衰精华”已经网罗了一大票护肤成分党，这款精华的青春守护也给爱美的现代女性告别初老肌的自信。跟着范爷昂首阔步精致护肤，给肌肤做足补水抗衰的深层养护，你你你，都可以成为无惧岁月压力的冻龄美人。So，品质生活之甄选，你值得拥有！推荐产品润百颜天猫旗舰店、京东自营旗舰店均有销售，还可关注润百颜公众号：runbaiyan2013直接购买哦~