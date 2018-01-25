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黄轩@你 这里有份礼物秀翻朋友圈

2018年01月25日 09:41 新浪时尚
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　　“圣诞、新年来了，送TA什么礼物比较好？”

　　被这个问题难住的，不止是男生！

　　女生对于“送什么男生礼物好”关键词的提及量，

　　在百度搜素上竟然高达43，300，000条。

　　选一件既有心意又有品质的礼物确实不容易。

　　日前， 博朗携手黄轩，

　　推出了“博朗匠心为你京东限量礼盒”，

　　现场黄轩直呼它是“一份让男人无法抗拒的礼物”

黄轩KV黄轩KV

　　一经亮相，更是让一众粉丝爱不释手，

　　那么，它到底有怎样的美丽？

　　接下来，我们将一一为你揭晓。

礼盒全家福礼盒全家福

　　匠心设计：匹配他的不凡品位

　　灵感源于20世纪初的复古皮具，

　　搭配烫金工艺，辅以质感配件，

　　细微之处匹配不凡，传递无言告白，

　　“在我心里，你就是这样的不凡Style“

礼盒照片礼盒照片

　　寓意美好：让你和他更亲“净”

　　在剃须上，男人一生要花3000个小时，

　　送他一把经历了70多道严格质检的博朗剃须刀，

　　充分体现了你对他的在意——

　　“你的每一件小事，对我来说都是大事”。

　　黄轩礼荐：“剃”你向他说爱

　　一份好的礼物，离不开初心不改的爱，

　　博朗联合代言人黄轩为你贴心示爱，

　　诗意卡片的字里行间承载你的心意与告白——

　　“对你的爱，无可剃代”

　　典藏臻品：细节之处更懂他

　　礼盒精选博朗7840剃须刀，

　　搭配京东Joy公仔、LAMY钢笔共铸典藏臻品，

　　更用千锤百炼的品质，

　　在每个细节为他打造不凡剃验。

　　1/高端设计

剃须刀外观剃须刀外观

　　源自大师简约设计，

　　高质量须刀用材配以钢琴烤漆涂料技术，

　　上百个精密零件浓缩在一个按键之下，

　　工艺复杂却操作简单，每处细节尽显品质。

　　2/德国精工

剃须刀部件图1剃须刀部件图1

　　德国整机进口，使用寿命可长达7年。

　　蜻蜓翅膀般的超薄刀网配件，更高效网罗胡须，

　　智能声波科技，精准交叉修剪快达30000次/分钟，

　　遇到再杂乱难搞的胡茬，也能充分剃尽。

　　3/高效舒适

剃须刀部件图2剃须刀部件图2

　　8个方向的灵动刀头，

　　精准贴合面部轮廓，只认胡须不剃嘴唇，

　　轻松抓捕难剃部位，紧贴皮肤剃净须根

　　无需反复摩擦肌肤，一剃即净，

　　给他最高效舒适的剃须体验。

　　假如你还在为他的礼物而发愁，

　　选择“博朗匠心为你京东限量版礼盒”一定不会出错，

　　用这份礼物，让你和他更亲净！

标签: 黄轩博朗剃须

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