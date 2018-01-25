黄轩@你 这里有份礼物秀翻朋友圈

“圣诞、新年来了，送TA什么礼物比较好？”

被这个问题难住的，不止是男生！

女生对于“送什么男生礼物好”关键词的提及量，

在百度搜素上竟然高达43，300，000条。

选一件既有心意又有品质的礼物确实不容易。

日前， 博朗携手黄轩，

推出了“博朗匠心为你京东限量礼盒”，

现场黄轩直呼它是“一份让男人无法抗拒的礼物”

黄轩KV

一经亮相，更是让一众粉丝爱不释手，

那么，它到底有怎样的美丽？

接下来，我们将一一为你揭晓。

礼盒全家福

匠心设计：匹配他的不凡品位

灵感源于20世纪初的复古皮具，

搭配烫金工艺，辅以质感配件，

细微之处匹配不凡，传递无言告白，

“在我心里，你就是这样的不凡Style“

礼盒照片

寓意美好：让你和他更亲“净”

在剃须上，男人一生要花3000个小时，

送他一把经历了70多道严格质检的博朗剃须刀，

充分体现了你对他的在意——

“你的每一件小事，对我来说都是大事”。

黄轩礼荐：“剃”你向他说爱

一份好的礼物，离不开初心不改的爱，

博朗联合代言人黄轩为你贴心示爱，

诗意卡片的字里行间承载你的心意与告白——

“对你的爱，无可剃代”

典藏臻品：细节之处更懂他

礼盒精选博朗7840剃须刀，

搭配京东Joy公仔、LAMY钢笔共铸典藏臻品，

更用千锤百炼的品质，

在每个细节为他打造不凡剃验。

1/高端设计

剃须刀外观

源自大师简约设计，

高质量须刀用材配以钢琴烤漆涂料技术，

上百个精密零件浓缩在一个按键之下，

工艺复杂却操作简单，每处细节尽显品质。

2/德国精工

剃须刀部件图1

德国整机进口，使用寿命可长达7年。

蜻蜓翅膀般的超薄刀网配件，更高效网罗胡须，

智能声波科技，精准交叉修剪快达30000次/分钟，

遇到再杂乱难搞的胡茬，也能充分剃尽。

3/高效舒适

剃须刀部件图2

8个方向的灵动刀头，

精准贴合面部轮廓，只认胡须不剃嘴唇，

轻松抓捕难剃部位，紧贴皮肤剃净须根

无需反复摩擦肌肤，一剃即净，

给他最高效舒适的剃须体验。

假如你还在为他的礼物而发愁，

选择“博朗匠心为你京东限量版礼盒”一定不会出错，

用这份礼物，让你和他更亲净！