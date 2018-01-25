菲丽希缇-琼斯 智慧精致不妥协的光耀人生

说到英国女演员这个话题，我们脑海里浮现的是《哈利波特》里古灵精怪的小赫敏的扮演者艾玛·沃特森，是在《权力的游戏》里担任丹妮莉丝·坦格利安一角的艾米莉亚·克拉克，亦或是早在2003年就在迪士尼电影《加勒比海盗》里崭露头角的凯拉·奈特莉？而作为美丽与智慧的魅力女性代表，也不得不提及小编最钟爱的这朵英伦玫瑰——《星球大战外传：侠盗一号》中令人如痴如醉且凡事勇往直前的女主角，她就是菲丽希缇·琼斯。这位简单低调的牛津大学学霸女神以及奥斯卡金像奖最佳女主角提名获得者凭借着自己过硬的演技和超高人气一路披荆斩棘，成为电影圈和时尚圈的宠儿。

英伦玫瑰 初现光芒

1983年10月17日这天，这位落入凡间的天使带着爱与光芒来到了大家身边。与大多数人童年的无忧无虑相比，以童星出道的女神从小就同时面临着演戏和学习的双重压力。但依旧不影响她成为一个不折不扣的学霸和智慧女神。自己的刻苦努力加上不服输不妥协的态度，在牛津大学学习期间，不仅以全A的成绩全面开挂，也为自己争取到了无数次在演艺生涯这个舞台上发光发亮的机会。

她早从2007年的那部《诺桑觉寺》中的主人公凯瑟琳开始就初露锋芒，把一段维多利亚时代的哥特治愈系纯情剧，演绎得淋漓尽致。之后她又凭借着2011年的《爱疯了》拿到了当年“詹姆士帝国电影奖”最佳女新人奖。在经过3年的沉淀和磨炼后，她又因2014年《万物理论》中的精彩表现一举获得奥斯卡金像奖、英国电影学院奖、美国演员工会奖和金球奖的提名。声名大噪且屡获殊荣的她却从未停止过对自己的高要求和高标准，此后她还相继主演了传记片《以性为本》和以经典芭蕾舞故事为灵感的《天鹅湖》，也纷纷被各界广泛看好。

披荆斩棘 成就光耀力量

她总是抱着谦卑的态度，默默努力，不断进步。她从不给自己的演艺道路设限，一边对自己的演技精益求精，一边认真揣摩每一个人物的特色。因此她也总能完美驾驭各种角色，尝试不同风格。说到这里，也相信很多人对于菲丽希缇的喜爱不仅仅只是她给大家带来的银幕作品，还有她独到敏锐的时尚触觉和引领潮流的icon气质吧。

虽然身材娇小，但她自带的耀眼光芒和走路带风的气场却很强大。一双迷人且深邃的眼睛，轮廓分明的面部线条以及高挺的鼻梁，就是这样天生丽质的她，也理所当然地成为了人人追捧的时尚icon。而她本人对于时尚百变风格的理解也如同她对于电影的追求一样，无论任何造型都能轻松hold住。她每一次举手投足，一颦一笑，无疑都是一场令人惊喜的视觉盛宴。仿佛她在哪里，聚光灯就在哪里。

作为一个满世界飞的专业演员，菲丽希缇在肌肤的保养问题上追求高效，她最喜爱的护肤品便是CPB肌肤之钥的金致乳霜：“金致乳霜带给我无与伦比的改变，它宠爱我、改变我，我当然爱它。”作为CPB最为经典的抗老奢品，金致乳霜添加超过50种以上的精华成分，更将CPB肌肤之钥独家成分‘亮肌复合精华EX’功效发挥到极致，焕耀表皮光泽，更构建健康真皮层。兼具滋润、修护、美白、紧实等功效，极致奢养对抗岁月痕迹，予你令人惊叹的年轻容颜。产品运用尖端技术提升产品潜能，实现超越年龄、充满活力的光耀美肌。正如菲丽希缇那般，精致优雅又不失耀眼。

CPB肌肤之钥 金致乳霜

30mL / RMB 4500 50mL / RMB 7000

我们总是说“越努力，才越幸运。”这句话用在菲丽希缇身上再好不过。上帝除了给了她完美的容颜和精湛的演技之外，还让她拥有着“智慧、精致、不妥协”的精神。菲丽希缇?琼斯是街拍界的女神、时尚界的尤物和电影界的光耀之星。同时也向所有人展示出了属于她自己的自信和光采。生活中的她总是笑得阳光灿烂，元气满满。而她也始终坚信，只有不断地突破自我，勇往直前，积极向上，才能真正发掘自身潜藏未觉的光耀力量。这是远比完美的容颜和傲人的身材更让人璀璨闪耀的关键所在。

最后，透露一则好消息——你们的完美女神已经成为殿堂级护肤彩妆奢品CPB肌肤之钥的品牌全球代言人，最新广告片中呈现出一个真实、耀眼的菲丽希缇：一个低调简单，充满正能量，不服输、不妥协的光耀女性。同时她也出席了2018年1月在洛杉矶举行的品牌全球发布会，开始她作为CPB肌肤之钥品牌全球代言人的所有活动。

万众瞩目的CPB肌肤之钥，与优雅的菲丽希缇之间的故事也定将碰撞出更多闪耀的火花和不同于以往的全新体验，让所有女性都能精致地活在当下，并大胆释放每个人内心深处那个更“智慧、精致、不妥协”的真实自我。