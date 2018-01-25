HR赫莲娜轻盈无瑕裸妆配 底妆&睫毛双CC

情人节浪漫的气息扑面而来，尽管彩妆新趋势瞬息万变，但完美裸妆依旧是屹立不倒的主题。弥漫着粉红泡沫的情人节，是情侣间近距离接触激发甜蜜电波的绝佳时机。美丽的赫莲娜女孩面带轻盈无瑕裸妆，在荧荧烛光下向情人展现自己最美丽自然的容颜。百年奢美传奇HR赫莲娜特别推荐情人节轻盈无瑕裸妆配，首创“底妆&睫毛”双CC概念，HR赫莲娜活颜舒缓匀净调理乳 （Re-Plasty CC）和HR赫莲娜睫毛膏家族的全新成员 —HR赫莲娜釉黑滋养睫毛底膏 （Lush CC），外部完美隔离防护，内涵珍稀滋养成分，外护内养，只为让最美的你绽放情人节。

HR赫莲娜釉黑滋养睫毛底膏（新品上市）

HR赫莲娜活颜舒缓匀净调理乳

赫莲娜女孩轻盈底妆，邂逅浪漫

情人节、春节，双节临至，幻想自己摇曳在春光里，邂逅一场开到茶蘼的纷繁花事，谈一场不分手的恋爱。匀净瓷白的透亮肌肤，足以让你看起来赏心悦目，男神对你恋恋不舍。HR赫莲娜活颜舒缓匀净调理乳（Re-Plasty CC）一抹匀净肤色，瓷白无瑕；业界‘至高’浓度纯白藜芦醇，日复一日，长效完美保护舒缓脆弱肌肤，修正色斑、红疹、色素等瑕疵。温润剥落老化角质，达到均匀肤色，细柔肤质，强效保湿的功效。

与男神计划逃离喧嚣轻松约会？长距离飞行10+小时基础保湿就够了？飞机飞到三万英尺的高空之上，你又恰恰喜欢坐在机舱的窗边位置看风景的话，其实就完全暴露在紫外线的照射之下，甚至比来自地面的紫外线强度有过之而无不及。HR赫莲娜首款医疗级CC霜，针对所有创伤肌肤的防晒和修护问题，终极抵御全光谱伤害，包括可视光和不可视光，抵御机舱辐射，杜绝高强度不可见光造成的晒伤晒斑等问题。

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赫莲娜女孩心机眼妆，靓丽明眸

HR赫莲娜釉黑滋养睫毛底膏（新品上市）

轻盈底妆配合一双干净清亮的大眼。抛掉浓厚烟熏妆，放手霸气女王攻眼妆。粉嫩少女气息，眼波流连，明眸黑睫，令他一见倾心。紧密洞察现代护肤美妆新趋势的HR赫莲娜奢华实验室， 愈加发现现代女性消费者更加追求“具有护肤功效的彩妆产品”，在历经无数试验和测评后，研发出美妆睫毛界“革新者”——HR赫莲娜釉黑滋养睫毛底膏 – Lush CC，颠覆性上市首款睫毛CC，羽若轻然，仿若天生。将滋养与美睫相结合，特别配方含有包括蓖麻籽油、 阿甘油、山茶花油等3中滋养珍贵油。100%无蜡配方，毫无负重感，创新‘睫毛CC’护养兼备概念，臻养亮睫，闪耀光采。