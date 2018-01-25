融合亚洲智慧绽放调和之美 雪花秀全球首家第五代柜台进驻广州太古汇

[2018年1月19日，广州]新年伊始，高端草本护肤品牌雪花秀全球首家第五代柜台在广州太古汇华丽亮相，期盼以全新的形象为广大爱美人士开启新一年的华彩篇章。此次太古汇门店设计更好的还原了品牌调和之美源于亚洲智慧的哲学理念，为更多爱美人士奉上调理肌肤的上乘美肌方案。

雪花秀广州太古汇第五代柜台的外观

雪花秀广州太古汇第五代柜精致的店内装饰（2）

作为全球首家第五代柜台，广州太古汇门店充分体现了品牌独有的天地调和哲学理念——“梅花绽放绚烂于空中，人参花开根植于泥土”。在设计方面，华美的梅花吊灯和传统韩纸装饰不仅展示了雪花秀的经典元素及东方设计理念，更融入了奢华现代的时尚设计。在空间方面，全新的开放式布局使展示区域更为丰富多样，主要包括亚洲智慧区以及明星产品展示区等。

第五代柜台中部的亚洲智慧区

其中，亚洲智慧区位于店铺的中心位置，陈列着品牌基于草本萃取而成的各种珍贵成分，令消费者可以近距离感受人与自然的平衡和谐之美。

雪花秀明星产品滋盈生人参系列陈列区

雪花秀明星产品润致焕活肌底精华露陈列区

雪花秀明星产品滋盈生人参系列陈列区

此外，明星产品展示区特别设置了润致焕活肌底精华露专区和滋盈生人参凝萃焕颜修护霜专区，将50余年精心研制的天地调和智慧带给广大爱美人士。

雪花秀美容房细节（2）

美容房

雪花秀美容房细节（1）

广州太古汇店内还设有独立的雪花秀美容房，提供融合草本精粹的时尚SPA，护理过程中采用含有珍贵的东方草本成分，可保持肌肤平衡，打造调和之美。

活动当天，雪花秀中国品牌总经理王滔先生衷心地感谢了广大消费者对雪花秀品牌的喜爱与支持。对于此次全球首家全新的第五代柜台形象的亮相，王滔先生表示，此门店将成为品牌在中国发展道路上的又一里程碑，同时也是品牌门店在全球发展的华美升级。

著名演员应采儿亲临现身活动现场

应采儿推荐雪花秀明星产品润致焕活肌底精华露

应采儿

应采儿推荐雪花秀明星产品润致焕活肌底精华露 应采儿推荐雪花秀明星产品滋盈生人参系列

此外，作为雪花秀的品牌挚友，著名演员应采儿也亲临活动现场，与在场嘉宾分享了她保持至臻美肌的宝贵经验，她强调，雪花秀的产品是令自己一直保持良好肌肤状态的美丽秘诀。

雪花秀品牌高层与著名演员应采儿一同为雪花秀广州太古汇第五代柜台剪彩（2）

雪花秀品牌高层与著名演员应采儿举杯庆祝雪花秀广州太古汇第五代柜台的开幕

应采儿推荐雪花秀明星产品滋盈生人参系列

随后，品牌高层携手应采儿一同登台，为广州太古汇店剪彩，并举杯庆祝雪花秀全球首家全新的第五代柜台形象的开幕。全球高端草本护肤品牌雪花秀矢志追求和谐之境与平衡之美，秉承身与心平衡、人与自然和谐的亚洲哲学理念。此次雪花秀于广州太古汇店不仅推出了全新的专柜形象，现场更有多重经典奢华的护肤体验及丰富的门店惠享礼遇活动，诚邀您的光临！

雪花秀品牌高层与著名演员应采儿一同为雪花秀广州太古汇第五代柜台剪彩

应采儿推荐雪花秀臻秀系列产品