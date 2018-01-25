新肌础心无畏 Dr.NCD打造新肌何惧霾伏

2018年1月24日，“新肌础 心无畏” 2018年Dr.NCD品牌媒体见面会暨新肌液新品发布会于上海外滩W酒店完美上演。全国各地的时尚媒体与美妆达人共聚魔都，共同见证Dr.NCD新肌液科技、创新、颠覆革命的护肤秘笈。资深美妆达人小布老师受邀为现场的各位嘉宾、媒体分享自己的试用心得及产品功效。

Dr.NCD品牌自成立以来，一直秉承着身·心··灵的健康美学理念，倡导“美的安心 美的自信”护肤理念，所以从创立初始便非常重视临床研究，成立皮肤研究所，坚定秉持亚洲人的肌肤是独一无二的原则，将安心有效的新成果应用于产品中，解决亚洲肌肤问题。此次发布的新肌液产品更是耗费6年时间，革新性的利用网络大数据平台，运用创新技术，历经多次试验，研发出直接解决肌肤本质问题的 Dr.NCD 新肌液，希望为肌肤打造一个屏蔽伤害的保护障，建造一个活力健康的肌底生态，拯救被“霾”没的每一位都市女性。

活动现场，澄净清澈、别出心裁的现场布置，立体的向与会来宾呈现了一个纯净的身临体验，完美诠释了新肌液带来的护肤革命。

阻隔防御艺术装置区：通过透明球状的保护网与银色球状代表有害物质的融合体现阻止扰乱因子，隔绝伤害来源，防止过敏蔓延，低于刺激侵袭；

加乘修护艺术装置区： 透过半弧镀铬玻璃球代表受损残破的肌肤与螺旋状透明玻璃球排列代表360度全方位修复与肌肤的重建体现循环补水浸润，层层水源深透，持续锁水保湿，保持水油平衡；

补水锁水艺术装置区：透过透明水滴状吊饰与银色球体代表干瘪或被伤害侵袭肌肤对抗，体现新肌液所强调的添加植物精粹，倍乘舒缓过敏，直沁肌底修护，滋养无暇肌肤；

伴随现场音乐与舞蹈的律动的，活动正式拉开帷幕。在独特声光效果的烘托下，舞蹈演员通过形体艺术的自我与突破体现在于外部侵害进行斗争的过程中变得纯情重获新生。

而后，Dr.NCD品牌创始人钱旭利女士、总经理陈昱豪先生、副总经理虞燕女士、运营总监唐孝安先生，以及资深美容专家小布老师共同揭开产品的神秘面纱。

小布老师也现身说法：“因为自身就是敏感肌肤，皮肤较薄，经常容易出现红血丝等过敏症状，这次接触NCD新肌液，仅一周时间，红血丝就得到非常明显的改善”。 并分享了产品的创新技术：

一滴精华，四步护肤

第一步，阻绝外在伤害源

Dr.NCD新肌液独有生物糖胶-1（FUCOGEL 1000），由内渗透肌底，密集防护网抢先一步牢牢网住 M.I.F。不安分子，直接阻绝扰乱者对肌肤的伤害，同时避免肌肤因反复修护抵抗而导致的脆弱、衰老、代谢失衡，直接贴合肌肤问题，本质护肤，由内还原健康平滑肌。

第二步，实现多重防御

Dr.NCD新肌液中夏栎根精华和 FUCOGEL1000 完美配合，能够全面防御护肤，对于已经受到 M.I.F。侵袭的过敏肌肤，夏栎根立即出击， 快速舒敏，短期急救涂抹，过敏肌肤救星，只需 3-5 分钟，立时舒缓过敏现象，同时夏栎 根可深入肌底镇静受到刺激的巨噬细胞，全面防御过敏蔓延。

第三步，满满修护力

Dr.NCD皮肤学专家及研发人员贴合肌肤需求及吸收力完美配比绿藻、甘草精等 多重植物精华能量，给予肌肤适量、适合营养，让肌肤在无刺激、不用自我抵抗、反复 修护的环境下吸收自身所需的营养精华，按照肌肤生长规律自然修护。多种植物精粹+独有FUCOGEL1000，加乘修护力。

第四步，重建健康肌肤

Dr.NCD新肌液，从阻断内部不安、防御肌肤问题、到助力自我修护，让肌肤从重建焕活。肌肤在内外舒适环境下，自然、贴合生长规律地进行重建，保证肌肤生命力旺盛的平衡吸收后续护肤品，使其进入肌底发挥作用，加倍提升后续护肤效果！

√阻隔保护 √舒敏修护 √蓄水保湿 √紧致弹嫩 √强韧肌底 √ 活肤焕颜

作为肌底液中的“新贵”， Dr.NCD新肌液的诞辰礼必将会是一场前所未有的盛宴，而不断创新、懂得倾听消费者的Dr.NCD，又将会为亚洲女性带来怎样的美丽蜕变呢？也许发布会所要传达的“新肌础，心无畏”，就是最终的答案吧！

一滴精华不畏时光，革命新品闪耀上市。