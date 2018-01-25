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焕耀生机 逆转时光——Whoo后焕颜修护精华液凝世首发

2018年01月25日 18:57 新浪时尚
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　　[2018年1月19日]源自东方的宫廷护肤名品Whoo后为庆祝“肌肤臻品之作”—焕颜修护精华液的光耀问世，分别在上海和北京举办高端VIP媒体新品奢享会，融汇至尊、礼遇迎接焕颜之宝的首发鉴赏。活动现场凝合特质山参茶、以及新品鉴赏体验，让第一批焕颜修护精华液的体验者置身于高贵典雅的会所氛围，层层揭秘焕颜修护精华液逆转时光的奥秘。

Whoo还幼宝液时光长廊 Whoo还幼宝液时光长廊

　　稀世凝练，御颜永驻

　　延续宫廷的奢华护肤秘方，Whoo后传承东方美学理念，荟萃珍稀草本，悉心呈现高品位、高格调的御颜臻品，为都市皇后们谱写耀华恒久的青春乐章。作为蕴含还幼精髓的极致之作，焕颜修护精华液将珍贵的药材高度浓缩于安瓶之中，萃取以自然之力生长30年以上的山参，选用优质的核心成分搭载最佳的调配比例，彰显“最贵精华”的气宇不凡。凝萃山参冬虫夏草盈气驻颜，补充肌肤能量；鹿茸冬虫夏草，养血亮颜，促进肌肤循环；何首乌冬虫夏草，补精润颜，再现新活神采，配合能够高度保留珍贵药材有效成分的百蒸膏法，汲取本草排位论配方之道，调理肌肤“气、血、精”三大元素，打造改变命运的时光之宝，重焕出水芙蓉般的盎然生机，诚然是肌肤在特殊季节不可或缺的补药。

Whoo后还幼宝液珍稀成分—全草山参 Whoo后还幼宝液珍稀成分—全草山参

　　鎏光锦簇，岁月犹新

　　活动现场的陈列区以黑色的时光长廊贯穿，洒满金片的地面辉映着朦胧的幻紫光韵，实现了宫廷元素与摩登光影的完美融合，透露着Whoo后呵护都市皇后的初衷和愿景。步入长廊，梦幻的时光隧道令人身临其境，随着画面灯箱的逐一点亮，山参陈列区向宾客展示了珍贵全草“根”、“茎”、“叶”的甄萃精华，布满了“时光之宝”的大型挂饰在镜面亚克力底板的映衬下显得星光璀璨，如圣光般指引着宾客们的步履，匠心呈现焕颜修护精华液出类拔萃的高贵生命力。

Whoo后焕颜成分展 Whoo后焕颜成分展
Whoo后还幼宝液媒体奢享会 Whoo后还幼宝液媒体奢享会

　　明暗光影之间，黑色的墙面逐渐闪烁起星星熠熠的光辉，营造出时光汇聚的梦幻情境，追随幻紫灯光的延伸，金碧辉耀的“时光之宝”映入眼帘，每每走进一步，便能感受到巨幅珠光宝气下的气宇不凡。多年来，Whoo后始终秉承“东方之美，由内而外”的护肤理念，以尊贵的皇室气韵从容应对大自然的六气转变，悉心调理当代女性易于疏忽的气力问题，泰然抵抗内外环境造成的各种肌肤老化，再现抚平岁月痕迹的养护秘籍。

Whoo后时光之宝—焕颜修护精华液（还幼宝液） Whoo后时光之宝—焕颜修护精华液（还幼宝液）

　　发布会现场，Whoo后焕颜系列产品悉数陈列，改变命运的时光之宝—焕颜修护精华液被缭绕的雾气包裹，彰显着唯我独尊的自然之力。宾客们在聆听老师分享与互动的同时，一边品味特别定制的山参茶歇，一边进行新品的试用，体悟焕颜修护精华液蕴含的美丽与故事，感受Whoo后致力于挖掘女性内在之美的不懈初衷。

Whoo还幼宝液奢享会产品艺术展示 Whoo还幼宝液奢享会产品艺术展示

　　不惧光阴，焕颜晶彩

　　时光流转沉淀岁月，Whoo后却始终如影随形，为东方皇后翩若惊鸿的绝代芳华倾注至臻还幼能量，赋予肌肤永葆青春的传奇秘密。集锦自然的馈赠与漫长的研发，焕颜修护精华液的诞生令更多女性无惧岁月流转，一瓶解锁青春密钥，重焕璀璨晶彩。Whoo后忠于草本护肤精髓，执掌逆转时光的智慧结晶，汲取宫廷奢耀元素，承袭宫廷御用药方，以源自深山的珍稀原料，唤醒肌肤的深层力量，抚拭光阴遗留的岁月痕迹，再现专属于皇后的极致美肤体验。

Whoo后还幼焕颜系列产品Whoo后还幼焕颜系列产品
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