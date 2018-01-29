爱即是全部 Tiffany&Co.蒂芙尼全新女士香氛盛大发布

2018年1月25日，Tiffany&Co.蒂芙尼携手全球最大香水公司科蒂集团于上海香港广场旗舰店内盛大发布蒂芙尼全新女士香氛。180年来，作为爱与美的见证者与缔造者，蒂芙尼将纯真爱意融入新款女士香氛，以一寸性感肌肤、一丝柔美香调、一道钻石折射和一抹梦想之蓝尽情释放蒂芙尼大胆愉悦的现代风格，开启现代香氛的全新探索之旅。

蒂芙尼全新女士香氛现已登陆中国 于全国蒂芙尼珠宝精品店及丝芙兰专柜浓情发售 蒂芙尼全新女士香氛现已登陆中国 于全国蒂芙尼珠宝精品店及丝芙兰专柜浓情发售

Tiffany&Co.蒂芙尼新晋风格大使许魏洲亲临蒂芙尼全新女士香氛发布现场，身着柔粉色色休闲西装帅气而儒雅。许魏洲与大家分享道：“很荣幸能见证蒂芙尼女士香氛这一全新力作的发布，我一直为蒂芙尼的风格魅力所吸引，180年间蒂芙尼与时代一同演进，它是经典，同时又是先锋，引领着潮流文化的年轻态度。这颗优雅而绝美的‘液体钻石’无疑是蒂芙尼风格与态度的最好表达。”

致美香氛

Tiffany&Co.蒂芙尼全新女士香氛中清透闪耀的花卉麝香香调取自于传统高级香氛极珍贵的原料，前调充满生气活力的绿色柑橘取悦着女性的嗅觉，中调珍贵的鸢尾花更是所有原料中的“钻石”。Tiffany&Co.蒂芙尼香氛选取7、8月从法国收获的鸢尾花，通过独特的水蒸气蒸馏法获取鸢尾花凝脂，只为蒂芙尼而生的纯净明媚，感性馥郁，留香至终。这标志性的鸢尾花为香氛增添了一丝能量和女性气息，构成精致唯美的基调。舒缓清新的麝香包裹着广藿香，为肌肤增添妩媚。后调还原了香料的自然本色，惊喜而永恒。

璀璨瓶身

Tiffany&Co. 蒂芙尼全新女士香氛的瓶身展现的是蒂芙尼经典的钻石切割工艺。精巧细腻的切面令人不禁联想到蒂芙尼传奇黄钻的82个精准切面。瓶肩流畅的几何线条来自蒂芙尼Lucida?订婚钻戒的工艺。经典T形瓶颈处优雅地装饰了一抹蒂芙尼蓝（Tiffany Blue?），金属雕刻的蒂芙尼Tiffany & Co。?标志隐藏在瓶盖下，瓶内隐约的淡蓝色香氛液体映衬出瓶身这唯美线条。如同蒂芙尼珠宝设计一样，崭新的香氛是由蒂芙尼经典标志性的蓝色礼盒（Tiffany Blue Box?）优雅呈现。

四重灵感缪斯

Tiffany&Co.蒂芙尼全新女士香氛的灵感来自蒂芙尼180年间历久弥新的四重风格典范，以不同时代的经典品味与超凡格调凝聚出蒂芙尼现代香氛的迷人魅力。

YELLOW DIAMOND 传奇黄钻

1878年蒂芙尼创始人查尔斯-刘易斯-蒂芙尼（Charles Lewis Tiffany）收购了287.42克拉的蒂芙尼传奇黄钻，切割成拥有82个切面的128.54克拉枕形钻石，成为全世界影响力最大的无价臻宝黄钻之一。

LUCIDA? DIAMOND LUCIDA?钻戒

经历数十载的精心研发设计，蒂芙尼以著名的128.54克拉蒂芙尼传奇黄钻为灵感打造的Lucida?钻戒于1999年现世。Lucida?钻戒是唯一同时拥有正方形和矩形两种不同钻石切割工艺的镶钻婚戒，它完美映照出蒂芙尼设计，彰显璀璨夺目的独特魅力。

NOBLE IRIS 高贵鸢尾花

自然是蒂芙尼永恒的主题，鸢尾花的灵感元素最早出现在蒂芙尼19世纪珠宝和餐具的设计插图中，呈现出独一无二的清新脱俗之美。

THE BLUE BOX? 蒂芙尼蓝色礼盒

闻名世界的蒂芙尼蓝色礼盒于1853年首次亮相便以其独一无二的魅力倾倒整个世界，人们纷纷进店争购蓝色礼盒。别具一格的知更鸟蛋蓝从此成为令无数人向往的蒂芙尼梦想之蓝（Tiffany Blue?）。

视觉广告

蒂芙尼首席艺术官Reed Krakoff以纯净作为Tiffany&Co.。 蒂芙尼全新女士香氛广告大片的基调，邀请四位气质鲜明、不同风格主张的现代女性——全球知名模特Vittoria Ceretti 、Julia Nobis 、Achok Majak 和Georgina Grenville参与视觉广告的拍摄制作。在传奇摄影师Steven Meisel独特视角下，所有的繁琐被摒除，只留下一寸性感肌肤、一丝柔美香调、一道钻石折射和一抹梦想之蓝。修长的颈项、迷人的手腕、性感的耳后都在不经意间变幻出香水触碰肌肤时无比灵动的一刻。闪烁着淡蓝的水晶瓶身，是经典蒂芙尼珠宝，是那一抹令人心醉神迷的蒂芙尼蓝。

1837年，顶级珠宝腕表品牌暨美国设计名门Tiffany&Co.。蒂芙尼诞生于纽约。拥有深厚品牌传承的蒂芙尼，在全球超过20个国家内运营超过300家零售店，生产与销售珠宝、腕表和奢华配饰产品。更多信息请访问蒂芙尼网站www.tiffany.cn。

Tiffany&Co. 、T&CO. 、TIFFANY 以及HARDWEAR都是Tiffany and Company及其附属公司的注册商标。

蒂芙尼女士香氛 30ML/ 50ML/ 75ML

RMB 690 / 930 / 1130